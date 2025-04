BARAN



Barany na początku tygodnia mogą być niezadowolone, według nich wszystkie te przygotowania do świąt będą się niemiłosiernie wlec, a w Wigilię będą tak zmęczone, że ciężko będzie im się zaangażować emocjonalnie. Natomiast święta spędzą bardzo towarzysko, będą miłe dla wszystkich i urocze. W weekend zaplanują wyjazd na narty, ale muszą uważać na wypadki.

BYK



Byki na początku tygodnia wezmą na siebie ciężar gotowania i pieczenia świątecznych przysmaków, do Wigilii będą przygotowane perfekcyjnie. W święta będą miały dobry humor, będą duszą towarzystwa, mogą zapraszać gości lub odwiedzać innych. Mogą przeżyć bardzo namiętny weekend, będą dobrze rozumieć się z partnerem, ale mogą też poddać się urokowi sportów zimowych.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta rozpoczną tydzień w nienajlepszej formie, ciążyć im będą obowiązki, ostatnie przygotowania do świąt nie będą wzbudzać w nich zachwytu. W Wigilię mogą mieć nienajlepszy nastrój, a nawet problemy zdrowotne. Za to w dni świąteczne zrelaksują się i będą tryskać dobrym humorem. Od piątku będą nastawione na wyjazdy, rozrywki i uprawianie sportów.

RAK



Raki rozpoczną tydzień pracowicie, będą zajęte sprzątaniem, gotowaniem, pieczeniem i będzie im to sprawiać przyjemność. W Wigilię będą zmęczone, ale zadowolone i usatysfakcjonowane efektami swojej pracy. W dni świąteczne mogą być nieco zgaszone, źle będą znosić rodzinne spotkania. Dopiero w weekend poczują się naprawdę świetnie, a w ich związkach będzie namiętnie i zmysłowo.

LEW



Lwy na początku tygodnia będą zajęte ostatnimi przygotowaniami do świąt, będą wyjątkowo pracowite i dobrze zorganizowane. W Wigilię mogą czuć się przytłoczone zmęczeniem, ale w święta odzyskają swój zwykły dobry humor, będą bawić gości i domowników, rola pana czy pani domu będzie im świetnie wychodzić. Od soboty będą w fatalnym nastroju, mogą się ze wszystkimi pokłócić.

PANNA



Panny rozpoczną tydzień od tego, co lubią najbardziej, czyli gotowania i pieczenia na święta. Wszystko będą miały przygotowane na tip top, a w Wigilię będą miały poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Święta spełnią w miłej atmosferze i będą miały miłe poczucie, że ich wysiłek nie poszedł na marne. W weekend przyniesie im namiętne i zmysłowe chwile, relaksem może okazać się sport.

WAGA



Wagi w pierwszych dniach tygodnia będą czuły się niepewnie, przygotowania do świąt będą wytrącać je z równowagi i jeszcze w Wigilię nastrój mogą mieć nienajlepszy. Za to w święta uda im się stworzyć prawdziwie świąteczną atmosferę, będą mistrzami w organizowaniu życia towarzyskiego. W weekend mogą czuć się przytłoczone przez partnera, jeśli będą uprawiać sport, to muszą uważać na przeciążenia.

SKORPION



Dla Skorpionów tydzień zacznie się wspaniale, uzyskają pomoc domowników w ostatnich przygotowaniach do świąt i w Wigilię będą w doskonałym nastroju. W święta czeka je dużo kontaktów z ludźmi, ożywienie w życiu towarzyskim, co niekoniecznie będą dobrze znosić. Weekend spędzą z najbliższymi, w związkach będzie namiętnie i zmysłowo, a wolne Skorpiony mogą się zakochać.

STRZELEC



Dla Strzelców początek tygodnia będzie niezbyt korzystny, mogą czuć się zmęczone i osłabione i w Wigilię mogą mieć nieciekawy nastrój. Jednak w święta atmosfera będzie dużo lepsza, będą miały okazję dobrze się bawić w dobrym towarzystwie, mogą spodziewać się gości. W weekend mogą się poczuć ograniczane, wmanewrowane w coś, na co nie będą miały ochoty, dobrze zrobi im ruch.

KOZIOROŻEC



Koziorożce rozpoczną tydzień w dobrej atmosferze, przygotowania do świąt będą dla nich przyjemnością, będą zadowolone z siebie i dobrze zorganizowane. Wigilia przebiegnie w miłej rodzinnej atmosferze, ale w drugi dzień świąt mogą mieć świętowania serdecznie dość. Weekend upłynie im pod znakiem miłości, dobrych relacji z bliskimi, w domowych pieleszach.

WODNIK



Na początku tygodnia Wodniki będą miały dość tej całej przedświątecznej bieganiny, zrobią wszystko, żeby uniknąć obowiązków. Również w Wigilię nastrój nie będzie im się wydawał odpowiedni. Dopiero w święta poczują się naprawdę świątecznie, będą cieszyć się z relacji z bliskimi. Za to w weekend trudno będzie im się dogadać z domownikami, mogą wejść w konflikt z bliską osobą.

RYBY



Dla Ryb początek tygodnia będzie korzystny, świąteczne przygotowania będą dla nich nudne, ale poradzą sobie ze wszystkim. W Wigilię może nie udać im się stworzenie naprawdę wigilijnej atmosfery, a święta spędzą w większym towarzystwie, będzie miło, ale mogą mieć pod koniec dość ludzi. Weekend spędzą w gronie najbliższych, w ciepłej rodzinnej atmosferze. W związkach dużo namiętności.

