BARAN



Barany w poniedziałkowy ranek z trudem dostosują się do wymagań życia, praca będzie im szła jak po grudzie. Na szczęście od wtorku będą mogły konwersować i bawić się do woli, co wydatnie poprawi im humor. Od czwartku zwolnią tempo, będą czasem zamyślone i nie zawsze będą wiedziały co robić. W weekend nabiorą wigoru i będą bardzo żywiołowo reagować.

Reklama

BYK



Byki rozpoczną tydzień w dobrej formie, będą dobrze zorganizowane, pełne dobrych chęci. Od wtorku mogą mieć chandrę, z każdym się pokłócą i zatną się w złości. Dopiero w czwartek poczują się lepiej za sprawą marzeń i intuicji, która pomoże im podejmować korzystne decyzje w interesach. Będą nastawione uczuciowo i mogą się zakochać. W weekend będą ruchliwe i nastawione na sport.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta na początku tygodnia będą źle znosić pracę i obowiązki, ale już we wtorek ożywią się, ich pomysły będą wyjątkowo oryginalne, będą romansować i flirtować, poznawać nowych ludzi. Od czwartku mogą poczuć się osłabione, muszą uważać i unikać słońca, bo grozi im udar słoneczny. W weekend będą świetnie się bawić na imprezach i zabawach, chętnie będą uprawiać sporty.

RAK



Raki w poniedziałek zajmą się przede wszystkim obowiązkami, ale już od wtorku będą wyjątkowo jak na nie towarzyskie, będą poznawać nowych ludzi, sprawiać im to będzie przyjemność, ale mogą poczuć się czasem zmęczone. Od czwartku będą mogły wycofać się z życia towarzyskiego na rzecz życia uczuciowego, wolne Raki mogą zaangażować się w nowy związek. W weekend mogą źle się czuć.

LEW



Lwy w poniedziałek będą narzekać na nadmiar pracy i obowiązków. Od wtorku praca stanie się na tyle twórcza, że z radością się za nią wezmą, będą miały ciekawe pomysły, a w czasie wolnym spotkają się z przyjaciółmi. Od czwartku będą kierować się intuicją, lecz może ich ona zawieść, za to w miłości będzie wiodło się im dobrze. W weekend cieszyć się będą sportem i romansami.

PANNA



W poniedziałek Panny będą bardzo zapracowane, będą perfekcyjnie zorganizowane, każda sprawa doczeka się zakończenia. Od wtorku ożywi się ich życie towarzyskie, a siły intelektu wzrosną. Od czwartku poczują się spokojne, pomyślą o relaksie, ich życie miłosne nabierze blasku. W weekend z werwą wybiorą się na górską wycieczkę lub zabiorą pociechy nad wodę, żeby popływać.

WAGA



W poniedziałek Wagi będą czuć się fatalnie, trudno będzie im wykonać zaplanowane zadania, mogą się skłócić z najbliższymi. Od wtorku będą w swoim żywiole, życie towarzyskie, ploteczki, wydarzenia artystyczne, w pracy mnóstwo nowości. Od czwartku rzucą się w wir życia uczuciowego, ale mogą mieć kłopoty z podejmowaniem decyzji. W weekend powinny się poruszać dla zdrowia i urody.

SKORPION



Skorpiony rozpoczną tydzień pełne zapału do pracy, będą obowiązkowe i zorganizowane. Od wtorku muszą uważać na to, co mówią, bo grożą im konflikty w grupie i w związkach, będą poirytowane. Od czwartku zwolnią tempo, będą oddawać się marzeniom, będą skłonne do pomagania innym ludziom. W weekend nastawią się na ruch, mogą uprawiać sporty ekstremalne.

STRZELEC



W poniedziałek Strzelce niechętnie wrócą do pracy i obowiązków, jeszcze zanim zabiorą się za nią, już będą znudzone. Od wtorku lepszy czas, pojawią się nowe możliwości i Strzelce z zapałem rzucą się do nowych zadań; również w miłości lepsze nastroje. Od czwartku będą roztargnione, mogą się z kimś pokłócić. Dopiero w weekend poczują się naprawdę świetnie, będą jeździć i uprawiać sport.

KOZIOROŻEC



Koziorożce w poniedziałkowy ranek wezmą się przykładnie do pracy, będą systematyczne i obowiązkowe. Od wtorku mogą mieć dużo kontaktów z ludźmi, mogą poznawać nowe osoby, poczują chęć na kontakty z przyjaciółmi. Od czwartku staną się bardziej uczuciowe, mogą mieć dobrą intuicję i dobrze będą dogadywać się z otoczeniem. Weekend przyniesie im pogorszenie nastroju.

WODNIK



Wodniki w poniedziałek źle będą znosić rutynę w pracy i na wszystko będą narzekać. Za to od wtorku ich życie nabierze barw, będą pełne energii, będą gejzerem świetnych pomysłów, a ich życie stanie się ciekawsze. Od czwartku będą kierować się intuicją, mogą mieć chęć zbawiać świat. W weekend nastawią się na życie towarzyskie, wezmą udział w każdej możliwej imprezie.

RYBY



W poniedziałek Ryby będą musiały uporządkować swoje miejsce pracy i zorganizować się. Od wtorku zaczną bujać w obłokach i tak już będzie do końca tygodnia, będą roztargnione, nieobecne na ziemi, będą tworzyć wizje przyszłości, ale raczej nie uda im się wprowadzić ich w życie. W miłości od czwartku czeka je upojny czas. W weekend zostaną wciągnięte w wir życia towarzyskiego.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.