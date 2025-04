Baran

Barany w tym tygodniu będą rozdarte między obowiązkami wobec rodziny, a życiem towarzyskim i zawodowym. W poniedziałek mogą mieć awersję do pracy, ciężko będzie im się rozruszać. Od wtorkowego popołudnia bardzo się ożywią ich kontakty z ludźmi, będą przyjaźnie nastawione wobec innych. Od piątku rodzina będzie w centrum ich uwagi, choć nie omieszkają przynajmniej zaprosić gości.

Byk

Byki będą w rozterce, czy ważniejsza jest rodzina, czy praca. Na początku tygodnia łatwo będzie im obie dziedziny życia połączyć, ale w środę i czwartek może dochodzić do zgrzytów. Praca będzie wymagała od nich większej uwagi, dużo będzie się działo i pojawią się nowe, interesujące możliwości. Za to w weekend z czystym sumieniem będą mogły poświęcić się rodzinie.

Bliźnięta

Bliźnięta w tym tygodniu będą bardzo ożywione, towarzyskie, będą poznawać nowych ludzi i dużo się przemieszczać. W poniedziałek mogą mieć problemy z wypełnianiem obowiązków, ale już od wtorku ze wszystkim sprawnie będą sobie radzić. Jeśli mają ferie, to będą dużo zwiedzać. Od piątku spędzą więcej czasu z rodziną, w sobotę będą się bawić na imprezach karnawałowych.

Rak

Raki na ten tydzień zaplanują spotkania rodzinne, więcej czasu poświęcą swoim pociechom i będą bardzo empatyczne i współczujące. W poniedziałek będę systematycznie pracować, wykonywać codzienne obowiązki. Od środy mogą spodziewać się korzystnych zmian lub wiadomości. Piątek zmieni atmosferę na rodzinną, weekend będzie sprzyjał umacnianiu bliskich więzi.

Lew

Lwy w poniedziałek będą w kiepskiej formie, wszystko może je drażnić i denerwować. Od wtorkowego popołudnia humor im się poprawi, będą towarzyskie, pełne inwencji i będą miały świetne pomysły na rozwiązanie problemów. Piątek zmieni im sposób widzenia świata, ważniejsze staną się uczucia, bliskie osoby i sprawy domowe. W niedzielę będą miały okazję zabłysnąć na imprezie karnawałowej.

Panna

Panny w tym tygodniu będą miały problemy z pogodzeniem spraw zawodowych i rodzinnych. W poniedziałek praca wysunie się na plan pierwszy i będą miały niezłe osiągnięcia. Od wtorkowego popołudnia mogą czuć się zmęczone i przybite, sporo będą narzekać. Piątek przyniesie zmianę, nastrój im się poprawi, będą mogły zająć się rodziną i bliskim osobami.

Waga

Wagi w tym tygodniu będą bardzo towarzyskie, nastawione na poznawanie nowych ludzi i na interesy. Jednak samopoczucie mogą mieć często gorsze, co nie będzie pozwalało im w pełni wykorzystywać swoich możliwości zawodowych. Lepiej będą się czuły we środę i czwartek, wtedy będą miały dużo kontaktów w ludźmi, co wyraźnie poprawi im nastrój. W piątek i sobotę mogą mieć chandrę.

Skorpion

Skorpiony w tym tygodniu będą nastawione na życie rodzinne, ale praca zawodowa lub ważne sprawy i interesy nie pozwolą im na poświęcenie zbyt dużej ilości czasu bliskim. Szczególnie będą zaabsorbowane pracą w środku tygodnia, mogą mieć wtedy ciekawe propozycje. Weekend spędzą tak jak lubią, w ciszy i spokoju, rozkoszując się bliskością i ciepłem domowego ogniska.

Strzelec

Strzelce będą miały w tym tygodniu sporo spraw do załatwienia, będą w ciągłym ruchu, dużo będą jeździć w sprawach służbowych. W poniedziałek mogą pracować na zwolnionych obrotach, ale już we wtorkowe popołudnie nabiorą tempa, będą żywe, energiczne, pełne entuzjazmu. Natomiast w weekend mogą się czuć nieco przytoczone obowiązkami domowymi.

Koziorożec

Koziorożce w tym tygodniu mogą mieć gorsze samopoczucie. Mogą źle znosić zimę, pogoda będzie dawać im się we znaki. W poniedziałek będą spokojnie wykonywać swoje obowiązki. Od wtorkowego popołudnia będą miały wrażenie, że są ciągnięte w różne strony i niełatwo będzie pogodzić wszystkie zobowiązania. W weekend będą nastawione na życie przede wszystkim rodzinne.

Wodnik

Wodniki w poniedziałek będą w kiepskim humorze, nic im się nie będzie chciało robić, a ludzie wokół będą niezwykle irytujący. Wtorkowe popołudnie przyniesie zmianę na lepsze, ożywią się, będą miały okazję poznać kogoś ciekawego, a interesy będą kręcić się same. Od piątku będą zmuszone zająć się domem, zakupami, dziećmi, sprzątaniem, co nie będzie dla nich interesujące.

Ryby

Ryby będą teraz bardzo uczuciowe, empatyczne i ciepłe dla bliskich. Dobrze będą się sprawdzać w zawodzie opiekuna czy terapeuty. Od wtorkowego popołudnia mogą czuć się rozkojarzone, niecierpliwość nie pozwoli im się na niczym skupić, a w pracy mogą zostać wciągnięte w wir plotek. Od piątku będą mogły spokojnie poświęcić czas rodzinie i sprawom domowym.

