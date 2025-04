Baran

Barany od poniedziałku będą przyjemnie ożywione, pełne entuzjazmu, mogą liczyć na dobre wiadomości, nowe szanse zawodowe i udane relacje z ludźmi. W środę popołudniu może zmienić im się nastrój na gorszy, w domu mogą spodziewać się burzowej atmosfery, a w pracy konfliktów. Za to w weekend będą prowadzić ożywione życie towarzyskie, będą w doskonałym humorze.

Byk

Początek tygodnia upłynie Bykom pod znakiem podróży bliższych i dalszych, nowych wiadomości w sprawach zawodowych, mogą mieć problemy z ogarnięciem wszystkiego. Od środowego popołudnia będą mogły poświęcić więcej czasu rodzinie i zajęciom domowym lub ogrodowym. W weekend atmosfera będzie podminowana, z najbliższymi ciężko będzie się porozumieć.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia będą w swoim żywiole, będą miały dużo ruchu i zmian, sporo nowości i czasu na plotki. Mogą też dostać dobre wieści na temat pracy. W środę popołudniu rodzina będzie dopominać się o uwagę, obowiązki domowe staną się pilne, ktoś może potrzebować ich pomocy. W weekend czekają je imprezy towarzyskie i kulturalne, majówki w dobrym towarzystwie.

Rak

Dla Raków początek tygodnia może być zbyt nerwowy, wszystko będzie się działo zbyt szybko i trudno będzie nadążyć za zmianami i wydarzeniami. Dopiero we środę popołudniu będą mogły odetchnąć i zająć się domem i rodziną, będą bardzo uczuciowe, nastawione romantycznie i samotne Raki mogą poznać swoją miłość. W weekend nastawią się na życie towarzyskie.

Lew



Początek tygodnia przyniesie Lwom ekscytujące wydarzenia, nowe informacje, dobre wiadomości, dużo będzie się działo w sferze towarzyskiej, Lwy będą bardzo ożywione i towarzyskie. Od środowego popołudnia życie zwolni tempo, ważne staną się sprawy rodzinne i obowiązki domowe. W weekend będą osiągać sukcesy towarzyskie, będą prowadzić ożywione życie kulturalne.

Panna

Panny na początku tygodnia będą rozkojarzone, nerwowe i trudno będzie im się zdecydować, czego chcą. Mogą mieć problemy ze zdrowiem. Od środy wieczór skupią się na życiu rodzinnym, zaopiekują każdym, kto tego potrzebuje, będą się poświęcać dla innych, zapominając o sobie. W weekend będą chciały zająć się czymś, co oderwie je od codzienności i doda życiu blasku.

Waga

Wagi na początku tygodnia będą czuły się świetnie, w pracy czeka je sporo drobnych zmian i nowości, życie towarzyskie się mocno ożywi, mogą poznać nowych, ciekawych ludzi. W środę popołudniu nastrój im się zmieni, do głosu dojdzie szara codzienność i domowe obowiązki, mogą być narażone na nieporozumienia w kontaktach z innymi. W weekend wezmą udział w imprezach kulturalnych.

Skorpion

Początek tygodnia dla Skorpionów będzie dość męczący, sporo osób będzie szukało z nimi kontaktu, będzie to czas wielu spotkań i rozmów telefonicznych. Od środy będą mogły się wyciszyć, pobyć w domu same ze sobą i poświęcić czas rodzinie. W weekend mogą być nerwowe i kłótliwe, w związkach może dojść do scen zazdrości, najlepiej zrobią jak wybiorą się na majówkę.

Strzelec

Strzelce na początku tygodnia będą w rozjazdach, czekają je podróże służbowe, nowe możliwości, nowe sprawy, a także ożywione życie towarzyskie. Od środy mogą poczuć się przytłoczone atmosferą w domu, trzeba będzie nadrobić zaległości w pracach domowych, co skutecznie zepsuje im humor. Weekend przyniesie sukcesy towarzyskie i sportowe, będą błyszczeć elokwencją i polotem.

Koziorożec

Koziorożce będą na początku tygodnia rozproszone i roztargnione, mogą czuć się zagubione, a nadmiar kontaktów z ludźmi będzie źle na nie wpływać. W domu mogą mieć gości. Od środy będą nastawione uczuciowo, wolne Koziorożce mogą poznać kogoś wartościowego, a pozostałe będą cieszyć się ciepłą atmosferą w związku i w rodzinie. W weekend powinny pozwolić sobie na wypoczynek na łonie natury.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą bardzo ożywione, życie towarzyskie nabierze rumieńców, mogą spodziewać się dobrych wiadomości na temat pracy. Od środy popołudniu sprawy domowe zajmą pierwsze miejsce, Wodniki mogą poczuć się stłamszone i ograniczone czasowo i przestrzennie. W weekend mogą poznać interesujących ludzi, wziąć udział w przedsięwzięciach kulturalnych.

Ryby

W pierwszych dniach tygodnia Ryby będą czuły się fatalnie, trudno będzie zebrać im myśli, będą nerwowe i roztargnione. Od środy popołudniu zdecydowanie zmieni im się nastrój na lepszy, w uczuciach nastąpi ożywienie, w sprawach domowych uda się im sporo zdziałać. W weekend najchętniej poddadzą się woli innych, co zaowocuje ożywionym życiem towarzyskim i kulturalnym.

Autor: www.viversum.pl

