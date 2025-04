fot. Fotolia

BARAN



W poniedziałek Barany będą w nie najlepszym nastroju, świąteczne jedzenie nie będzie im służyć, nawet śmigus nie poprawi im nastroju. Od wtorku będą bardzo towarzyskie, ruchliwe i energia będzie je rozpierać. Czwartek przyniesie im wyciszenie, będą miały dobry czas na medytację oraz wzmożoną intuicję. Weekend poświęcą na życie towarzyskie, a w niedzielę poświęcą się zajęciom sportowym.

BYK



Drugi dzień świąt Byki spędzą najchętniej z rodziną, niechętnie będą brać udział w śmigusowych rozrywkach. Od wtorku życie może być dla nich trudne, będą drażliwe i często mogą się denerwować. Na szczęście czwartkowe popołudnie przyniesie im zmianę aury, staną się spokojniejsze, skłonne do poświęceń i przemyśleń. W niedzielę chętnie wezmą udział w wycieczkach na łono natury.

BLIŹNIĘTA



W drugi dzień świąt Bliźnięta będą zmęczone świętowaniem i brakiem rozrywek, zabawy śmigusowe nie udadzą się tak jak dawniej. We wtorek niechętnie udadzą się do pracy i obowiązków, ale już popołudniu będą kontaktowe i towarzyskie i do czwartku będą miały mnóstwo dobrych pomysłów. Od piątku mogą czuć się zmęczone, przytłoczone obowiązkami i dopiero w niedzielę się rozchmurzą.

RAK



Raki w drugi dzień świąt będą cieszyć się miłą, rodzinną atmosferą, wszystko będzie się im udawało. Od wtorku wpadną w wir wydarzeń, wiele się będzie działo, ale głównie na gruncie towarzyskim. Od czwartkowego popołudnia uspokoją się, zajmą się codziennością, będą miały dobry czas dla działań intuicyjnych. W weekend będą wolały spokój domowego zacisza od życia towarzyskiego.

LEW



Lwy w drugi dzień świąt mogą odczuć skutki przejedzenia, siedzenie przy stole stanie się dla nich zbyt męczące, powinny wyjść z domu i się poruszać. Od wtorkowego popołudnia będą w świetnym humorze, przepełniać je będzie optymizm i zapał, będą miały możliwość, by zabłysnąć w pracy. Od czwartku staną się bardziej milczące i nastawione uczuciowo. Niedzielę spędzą w większym towarzystwie, w ruchu.

PANNA



Drugi dzień świąt Panny spędzą na sposób tradycyjny, poświęcą się dla rodziny, stworzą ciepłą, świąteczną atmosferę. Od wtorku czeka je sporo kontaktów z ludźmi, życie towarzyskie będzie kwitnąć, a praca będzie im dobrze szła. Od czwartku mogą być rozproszone i zmęczone, chętnie spędzą czas w ciszy, w domu. W niedzielę pozwolą sobie na więcej ruchu, spotkania z przyjaciółmi.

WAGA



Dla Wag drugi dzień świąt może okazać się trudnym dniem, między domownikami może dojść do spięć, atmosfera może być ciężka. Od wtorkowego popołudnia poczują się znacznie lepiej, będą miały ciekawe pomysły i życie towarzyskie będzie się dobrze układać. Od czwartku mogą być bardzo niezdecydowane, niełatwo będzie im wyczuć intencje innych osób. Weekend spędzą z przyjaciółmi.

SKORPION



W drugi dzień świąt Skorpiony będą miały dużo zajęć, z niechęcią będą odnosić się do śmigusowych zabaw, będą nadmiernie poważne. Od wtorku mogą być poirytowane, powrót do poświątecznej codzienności może być trudny. Od czwartku najlepiej będzie jak zdadzą się na swoją intuicję, ona podpowie im co robić w każdej sytuacji. W niedzielę najchętniej pobawią się w sport.

STRZELEC



Strzelce w drugi dzień świąt mogą być już zmęczone, wcale nie będą się zbyt dobrze bawić, chyba, że uda im się uciec z domu. Od wtorku poczują niewymowny pociąg do życia towarzyskiego i intelektualnego. Czwartkowe popołudnie przyniesie im obniżenie nastroju, mogą czuć się zmęczone i źle będą znosić kontakty z bliskimi osobami. Nadrobią to w niedzielę, będą uprawiać sporty i bawić się z przyjaciółmi.

KOZIOROŻEC



Koziorożce drugi dzień świąt spędzą z rodziną, będą w dobrym nastroju, dobrze zrobi im spacer i kontakt z przyrodą. Od wtorku będą trochę lżej podchodzić do obowiązków, pozwolą sobie na rozrywki i spotkania z przyjaciółmi. Od czwartku mogą mieć poczucie, że nie panują nad otoczeniem, niełatwo będzie im podejmować decyzje. W niedzielę mogą mieć chandrę, nie będą umiały odpoczywać.

WODNIK



W drugi dzień świąt Wodniki będą w niezbyt dobrej formie, w domu mogą się spotkać z krytyką, a nie będzie gdzie uciec od złej atmosfery. Powrót do pracy we wtorek powitają z radością, zajmą się pracą, omówią wrażenia ze świąt ze współpracownikami, będą miały oryginalne pomysły. Od czwartku będą bujać w obłokach, a w niedzielę będą miały okazję do uprawiania sportów.

RYBY



W drugi dzień świąt Ryby będą cieszyć się ciepłą, rodziną atmosferą, będą w dobrym humorze. Od wtorku ożywią się kontakty towarzyskie, mogą spotykać się z przyjaciółmi. Od czwartku będą rozkojarzone, zamiast pracować będą myśleć o niebieskich migdałach, ale wspierać je będzie intuicja i bliskie osoby. Weekend spędzą w towarzystwie przyjaciół, w ruchu, w działaniu.

