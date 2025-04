BARAN



Barany w poniedziałek mogą mieć rano problemy z dojściem do siebie, ale już od południa będą kreatywne, pełne energii, mogą liczyć na sukcesy na polu zawodowym i uczuciowym. Od czwartku praca będzie wydawała im się rutynowa i mało ekscytująca. Za to w weekend będą nastawione romansowo, mogą przeżyć piękne chwile z ukochaną osobą, będą towarzyskie.

BYK



Byki w pierwszej połowie tygodnia będą często poirytowane i nerwowe, choć tak naprawdę nie będą miały powodów do narzekań. Od czwartku poczują się o niebo lepiej, sytuacja i emocje ustabilizują się, będą mogły na spokojnie zająć się pracą i domem. W weekend będą nastawione na prowadzenie życia towarzyskiego i kulturalnego, mogą liczyć na życzliwość otoczenia.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta w pierwszej połowie tygodnia odczują przypływ energii, praca będzie im się palić w rękach, będą miały twórcze podejście do życia i sporo nowych pomysłów. Od środy wieczór mogą mieć chandrę, migreny, mogą czuć się przemęczone i przepracowane. W weekend będą znów kwitnąć, ich życie uczuciowe nabierze blasku, przyjaciele będą wsparciem w każdej sytuacji.

RAK



Raki rozpoczną tydzień z dobrym samopoczuciem, ale od wtorku mogą czuć się zdominowane przez inne osoby, ich kreatywność stanie pod znakiem zapytania. Czwartek przyniesie im więcej spokoju, z obowiązkami będą sobie świetnie radzić i mogą liczyć na przypływ gotówki. Weekend będzie nerwowy, mogą mieć chandrę lub jesienną depresję, choć podobno to jeszcze nie jesień.

LEW



Lwy w pierwszej połowie tygodnia będą błyszczeć i w towarzystwie i w pracy, będą nastawione na życie towarzyskie i romanse. W pracy wykażą się twórczym podejściem, mogą liczyć na sukcesy i pochwały. Od czwartku ich życie stanie się nudne i rutynowe, obowiązki mogą je przytłoczyć. Weekend spędzą na romansowaniu i spotkaniach towarzyskich, a samotne Lwy mogą się zakochać.

PANNA



Panny na początku tygodnia będą zadowolone ze swoich osiągnięć, choć mogą się czuć niedoceniane przez innych. Od środy będą miały dobry czas dla pracy, z łatwością będą sobie radzić z każdą ilością obowiązków, będą się poświęcać dla innych. Weekend spędzą w towarzystwie innych ludzi, mogą umówić się na randkę lub na oglądanie nowej wystawy malarstwa.

WAGA



Wagi w tym tygodniu będą bardzo towarzyskie i pełne energii. Będą miały wyjątkowe poczucie gustu, twórcze podejście i ta kreatywność może im się przydać w pracy. W czwartek i piątek mogą mieć problemy z koncentracją i trudności z podejmowaniem decyzji. W weekend będą w doskonałym humorze, w ich życiu uczuciowym zaświeci słońce, będą nastawione na życie kulturalne.

SKORPION



Skorpiony na początku tygodnia będą rozdrażnione, z trudem będą panować nad emocjami, będą niemiłe dla otoczenia i zmęczone towarzystwem innych ludzi. Od czwartku zajmą się pracą, obowiązkami, skupią się na tym, co robią i to wydatnie poprawi im nastrój. W weekend mogą mieć chęć na życie towarzyskie, mogą zaprosić gości lub odwiedzić kogoś, ale równocześnie drażnić je będą zachowania konwencjonalne.

STRZELEC



Strzelce na początku tygodnia będą pełne energii, będą emanować witalnością i siłą. W pracy będą odnosić sukcesy, a w sferze uczuć czekają je bardzo romantyczne chwile. Od czwartku będą uciekać przed rutyną, ale niestety prace biurowe nie będą mogły czekać i zatrują im życie. W weekend będą wesołe, rozbawione i życzliwe dla innych, dużo będą flirtować, mogą się też zakochać.

KOZIOROŻEC



Koziorożce na początku tygodnia będą próbowały walczyć z władzą lub przełożonymi, co nie wyjdzie im na dobre. Mimo to mogą liczyć na szczęśliwe okazje i zbiegi okoliczności, które mogą dać im zadowolenie. Od czwartku skupią się na pracy, uporządkują różne zaległe sprawy, zrobią plan na dłuższy czas i to je uspokoi. W weekend mogą mieć chandrę, będą unikać ludzi.

WODNIK



Wodniki w pierwszej połowie tygodnia mogą liczyć na sukcesy i uznanie. Będą twórcze, błyskotliwe i inteligentne. Mocno zaangażują się w to, co robią. Od czwartku praca zacznie je nudzić, rutyna będzie je zabijać, a w domu będą od nich oczekiwać pomocy przy sprzątaniu. Za to w weekend nadrobią wszystkie towarzyskie zaległości, nawiążą nowe znajomości, wolne Wodniki mogą się zakochać.

RYBY



Ryby na początku tygodnia mogą mieć poczucie, że dzieje się zbyt dużo, mogą zachowanie spokoju opłacać poddaniem się woli innych, uleganiem i potulnością. Od czwartku będą musiały podejść sumiennie do obowiązków i spraw zawodowych, żeby niczego nie zaniedbać. W weekend nastawią się na życie towarzyskie i kulturalne, mogą wybrać się na koncert.

