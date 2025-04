Baran

Tydzień rozpocznie się dla Baranów optymistycznie, będą w poniedziałek w dobrym humorze, będą robić plany urlopowe. Od wtorku przytłoczy je praca, rutyna i obowiązki mogą okazać się męczące. Od czwartku życie towarzyskie się ożywi, samotne Barany mogą poznać kogoś ciekawego, a w pracy mogą liczyć na przychylną ocenę. W niedzielę będą wolały się zrelaksować w domu.

Byk

Byki w poniedziałek mogą mieć problemy rano z pozbieraniem się do wyjścia. Od wtorku będą bardzo pracowite, racjonalizm i praktyczne podejście zjednają im uznanie w pracy, a w domu mogą mieć pomysł na generalne porządki. Od czwartku mogą odczuć spadek energii i nastroju, mogą pokłócić się z otoczeniem, może dopaść je chandra. W niedzielę odpoczną i poczują się dużo lepiej.

Bliźnięta

Bliźnięta rozpoczną tydzień w doskonałym humorze, wakacje i plany wyjazdowe sprawią, że poczują wiatr żaglach. Od wtorku muszą się liczyć z tym, że trzeba będzie ciężko pracować i w pracy i w domu. Natomiast od czwartkowego popołudnia będą miały sporo ciekawych i oryginalnych pomysłów na zarabianie i powinny to wykorzystać. W niedzielę mogą poczuć się źle, nastrój mogą mieć wisielczy.

Rak

Raki rozpoczną tydzień w dobrym nastroju, choć mogą mieć problemy z nadążaniem za innymi. Od wtorku zajęte będą bardzo pracą i obowiązkami, mogą mieć sporo spraw do załatwienia, również urzędowych. Od czwartku wpadną w wir życia towarzyskiego, przyjaciele koniecznie będą chcieli się z nimi spotkać. W weekend mogą się zakochać, będą bardzo uczuciowe.

Lew

Lwy w poniedziałek będą czuły się świetnie, życie będzie dawać im dużo radości. Od wtorku okaże się, że mają tyle pracy do wykonania, że trudno będzie się z nią uporać. Również w domu trzeba będzie podjąć się uporządkowania pewnych spraw. Od czwartku czeka je więcej życia towarzyskiego, więcej rozmów z przyjaciółmi i weekend upłynie im w towarzyskiej atmosferze.

Panna

Panny w poniedziałek mogą czuć się źle, zdrowie nie będzie im dopisywać, na szczęście ludzie będą mili i sympatyczni. Od wtorku zajmą się pracą, domowymi porządkami i to od razu poprawi im nastrój, poczują się bezpiecznie i stabilnie. Od czwartku będą bardzo sprawne intelektualnie i będą miały okazję do spotkań z przyjaciółmi. W niedzielę pozwolą sobie na relaks i marzenia.

Waga

Wagi w poniedziałek będą zadowolone z życia, dużo spraw uda im się dziś korzystnie rozstrzygnąć. Od wtorku mogą poczuć się zmęczone, mogą mieć problemy z dolegliwościami chronicznymi, praca będzie szła im opornie, mogą wejść w konflikt z otoczeniem. Od czwartkowego popołudnia atmosfera się zmieni, przyjaciele nie omieszkają ich wesprzeć intelektualnymi dyskusjami.

Skorpion

Dla Skorpionów poniedziałek może być trudny, trzeba będzie improwizować, łapać na raz wszystkie sroki za ogon, nie będzie można skupić się na tym, co najważniejsze. Od wtorku wszystko osiągnie stan stabilności, będzie można planować i działać zgodnie z ustaleniami. Czwartkowe popołudnie przyniesie im pogorszenie nastroju i dopiero w sobotni wieczór uda im się osiągnąć spokój.

Strzelec

Strzelce w poniedziałek będą radosne i wesołe, mogą otrzymać świetne propozycje wyjazdów. Od wtorku będą nieco przygaszone, bo praca da im się we znaki, obowiązki staną się uciążliwe, czynności rutynowe i nudne. W czwartkowe popołudnie aura wokół nich się zmieni, życie towarzyskie się ożywi, wpadną im do głowy świetne pomysły na wakacje. W niedzielę mogą mieć chandrę.

Koziorożec

Koziorożce w poniedziałek będą z lekka zdegustowane ogólnym rozprzężeniem. Już we wtorek poczują się znacznie lepiej, wciągnie je praca, obowiązki, wszystko będzie się odbywać zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Czwartkowe popołudnie ożywi je trochę i przez weekend będą chciały spotkać się z przyjaciółmi albo wezmą udział w jakiejś imprezie. W niedzielę będą odpoczywać.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą ożywione i zadowolone. Od wtorku rutyna i obowiązki wpędzą je w kiepski nastrój, praca będzie wydawała się nudna i jałowa. Na szczęście w czwartkowe południe wpadną na to jak ją usprawnić i będą mogły poświęcić więcej czasu na plotki i pogaduszki. W weekend może gdzieś wyjadą, choć do końca nie będą pewne, co właściwie chcą robić.

Ryby

Na początku tygodnia Ryby będą nie w sosie, nie będą się dobrze czuć i nic nie będzie się układać. Od wtorku zmieni się atmosfera, wszystko się uporządkuje, praca zacznie przynosić efekty, Ryby emocjonalnie się ustabilizują. Czwartek przyniesie im ożywienie, wybiorą się na zakupy i wpadną na ciekawe pomysły wyjazdowe. W niedzielę zrelaksują się przy dobrej muzyce lub wybiorą do kina.

