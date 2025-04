Baran

Barany na początku tygodnia będą aktywnie działać, odnosić sukcesy zawodowe, będą się świetnie czuć i doskonale będą im szły przygotowania do świąt. Od środy rodzina może zarzucać im zbytnią niefrasobliwość i niedokładność w pracach domowych, ale od piątku relacje w domu będą już świąteczne. W Niedzielę Wielkanocną mogą być nieco zmęczone i chętnie spędzą ją w domu.

Byk

Dla Byków początek tygodnia będzie trudny, szef w pracy może być niemiły, może dochodzić do zadrażnień w relacjach z ludźmi. Od środy poczują się zdecydowanie lepiej, wezmą się ostro za przygotowania do świąt, zadbają o wszystko i w piątek będą już mogły poświęcić się tylko pieczeniu, gotowaniu, co sprawi im wielką przyjemność. Niedzielę Wielkanocną spędzą w gronie najbliższych.

Bliźnięta

Dla Bliźniąt początek tygodnia będzie bardzo udany, osiągną znaczące sukcesy w pracy, a w domu z łatwością poradzą sobie z przygotowaniami do świąt. Od wtorku do głosu może dojść zmęczenie i z trudem będą sobie radzić ze wszystkimi obowiązkami. Piątek przyniesie im lepsze samopoczucie, zajmą się ostatnimi zakupami, w Święta będą wypoczywać i cieszyć się obecnością bliskich osób.

Rak

Raki od poniedziałku będą zajęte przygotowaniami do świąt, jednak, zamiast robić wszystko same, powinny przejąć inicjatywę i zarządzić kto i co w domu ma zrobić. Od środy prace porządkowe i zakupy będą pod kontrolą, wszystko będzie szło tak jak trzeba. Za to w piątek mogą się zacząć denerwować, mogą się z kimś pokłócić i dopiero w Niedzielę Wielkanocną odzyskają dobry humor.

Lew

Lwy rozpoczną tydzień w dobrej formie, będą pełne energii i żądne sukcesów i w sprawach zawodowych mogą rzeczywiście zabłysnąć. Za to od środy będą zmuszone zająć się pracą i obowiązkami, a przede wszystkimi przygotowaniami do świąt. Od piątku to, co najgorsze będzie już za nimi, zostanie to, co lubią, malowanie pisanek i przybieranie mazurków. W Niedzielę Wielkanocną mogą mieć nie najlepszy nastrój.

Panna

Panny na początku tygodnia będą zdominowane przez obowiązki zawodowe i dopiero od środy będą mogły spokojnie skupić się na przygotowaniach do świąt. Sprawnie poradzą sobie ze wszystkim i w piątek będą mogły już poświęcić się malowaniu pisanek i pieczeniu mazurków. W Niedzielę Wielkanocną pozwolą sobie na wypoczynek w gronie najbliższych, będą cieszyć się bliskością i ciepłem w swoich związkach.

Waga

Wagi na początku tygodnia będą bardzo twórcze, ich kreatywność może być doceniona w pracy. Od środy trzeba będzie zająć się przygotowaniami do świąt, sprzątanie będzie dla nich trudnym wyzwaniem i dopiero w piątek poczują się w swoim żywiole, gdy trzeba będzie zająć się pieczeniem ciast i gotowaniem, malowaniem jajek. W Niedzielę Wielkanocną będą cieszyć się ciepłem rodzinnym.

Skorpion

Początek tygodnia dla Skorpionów będzie trudny, mogą mieć zły humor, wszystko będzie je drażnić i irytować. Od środy na szczęście poczują się lepiej i wezmą się za przygotowania do świąt, sprzątanie i zakupy będą miały doskonale zaplanowane i świetnie sobie ze wszystkim poradzą. Piątek przyniesie im dobre relacje w domu i w Niedzielę Wielkanocną będą mogły poświęcić na odpoczynek i zacieśnianie więzi rodzinnych.

Strzelec

Strzelce w poniedziałek będą w doskonałym humorze, będą zabawiać innych i dodawać im energii, będą dla innych inspiracją. Od środy odczują spadek nastroju głównie za sprawą sprzątania i innych przygotowań do świąt, których będą od nich wymagali domownicy. Od piątku przygotowania wejdą w tę fazę, która sprawia im przyjemność. W Wielkanocną Niedzielę brakować im będzie ruchu.

Koziorożec

Koziorożce na początku tygodnia będą nie najlepiej rozumieć się z szefem w pracy, a w domu może dojść do nieporozumień na tle podziału obowiązków. Od środy sprawy się same poukładają, przygotowania do świąt nabiorą tempa, ale od piątku mogą czuć się nadmiernie obciążone obowiązkami i nerwy mogą im odmówić posłuszeństwa. Dopiero w Niedzielę Wielkanocną odnajdą spokój.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą się czuły świetnie, będą w dobrych relacjach z innymi. Od środy będą musiały wziąć się do prac domowych przed świętami, co może być dla nich trudne. Od piątku przygotowania zaczną sprawiać im przyjemność, malowanie pisanek i przybieranie mazurków poprawi relacje w domu. W Niedzielę Wielkanocną mogą czuć się zupełnie nie w sosie.

Ryby

Ryby na początku tygodnia chętnie będą poddawać się innym i pozwalać innym na decydowanie o ważnych sprawach. Od środy trzeba będzie jednak wziąć się samodzielnie za przygotowania do świąt, sprzątanie i zakupy. Od piątku będą w dobrym humorze, pieczenie mazurków i malowanie jajek wprawi je w dobry nastrój i w Niedzielę Wielkanocną będą pozytywnie nastawione do życia.

