Baran

Barany rozpoczną tydzień w doskonałym nastroju, będą prowadzić ożywione życie towarzyskie, dużo kontaktować się z ludźmi w sprawach zawodowych. Od środy zwolnią trochę tempo, będą musiały przemyśleć pewne sprawy i spokojnie się im przyjrzeć. W weekend będą tryskać energią i dobrym humorem, będą wyjeżdżać, uprawiać ulubione sporty i podbijać serca płci przeciwnej.

Reklama

Byk

Dla Byków początek tygodnia będzie trudny, zwalą się im na głowę różne niespodziewane sprawy, będą poirytowane i ciężko będzie im się porozumieć z ludźmi. Od środy odetchną z ulgą i zajmą się spokojnie swoimi sprawami, będą miały dobrą intuicję i mogą dobrze zainwestować pieniądze. Weekend będzie bardzo urozmaicony, czeka je dużo ruchu i dopiero w niedzielę będą mogły poleniuchować.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia będą prowadzić ożywione życie towarzyskie, będą brać udział w wielu spotkaniach biznesowych, będą miały sto tysięcy pomysłów na minutę. Od środy nastrój im się diametralnie zmieni, poczują się zmęczone, trudno będzie im nawiązać dobre relacje z innym. Weekend zapowiada się interesująco, mogą gdzieś wyjechać, zająć się sportem, a niedzielę spędzą z rodziną.

Rak

Na początku tygodnia Raki będą miały dużo do czynienia z ludźmi, mogą spotkać się z przyjaciółmi, będą prowadzić długie rozmowy przez telefon. Do środy będą bardzo uczuciowe, empatyczne, pełne dobrych chęci i poświęcenia dla innych. Weekend spędzą w ruchu, ale mogą mieć poczucie, że dzieje się zbyt wiele i mogą reagować nerwowo na otoczenie.

Lew

Na początku tygodnia Lwy będą błyszczeć w towarzystwie, będą niezwykle kreatywne w pracy, a w relacjach z innymi będą bardzo otwarte i będą poznawać nowych, interesujących ludzi. Od środy mogą mieć skłonność do oddawania się marzeniom, będą miały szczęście w miłości. Weekend spędzą na uprawianiu sportu, wyjazdach, w podróży, ale w niedzielę mogą mieć chandrę.

Panna

Na początku tygodnia umysł Panien będzie pracował na pełnych obrotach, będą miały dobre pomysły i mogą dostać nieoczekiwane dobre wiadomości. Od środy będą miały dobry czas dla miłości, będą nastawione bardzo romantycznie i marzycielsko. Weekend spędzą w ruchu, męczyć je jednak będzie zbyt szybkie tempo życia i w niedzielę przystopują, zrobią sobie prawdziwe wolne od wszystkiego.

Waga

Początek tygodnia dla Wag będzie bardzo ciekawy, będą poznawać nowych ludzi, mogą się z kimś nowym zaprzyjaźnić, a spotkania ze starymi przyjaciółmi będą bardzo inspirujące. Od środy aura wokół nich się zmieni, zrobi się wokół nich pusto, mogą mieć problemy z koncentracją i podejmowaniem decyzji. W weekend znów zrobi się gwarno, wesoło i Wagi odżyją, będą miały okazję do romansowania.

Skorpion

Dla Skorpionów początek tygodnia będzie wyjątkowo trudny, mogą się pokłócić z otoczeniem, w pracy wszystko będzie się działo bardzo szybko i trudno będzie za tym tempem nadążyć. Od środy uspokoją się, zwiększy się ich intuicja, a w miłości nastanie prawdziwa wiosna. W weekend mogą poświęcić się sportom ekstremalnym, ale w niedzielę nastawią się raczej na życie z rodziną.

Strzelec

Strzelce od poniedziałku będą miały mnóstwo ciekawych pomysłów, które zyskają uznanie otoczenia, będą czuły się wolne i niezależne. Od środy mogą mieć gorsze samopoczucie, mogą odczuć skutki wiosennego przesilenia, ale już od czwartkowego popołudnia odczują przypływ energii, z zapałem wezmą się za nowe przedsięwzięcia, a przede wszystkim na weekend zaplanują wyjazd i zajęcia sportowe.

Polecamy także: Horoskop na marzec 2012

Koziorożec

Koziorożce na początku tygodnia będą miały podejście intelektualne do życia, będą do wszystkiego podchodzić z dystansem, nadmiar kontaktów z ludźmi może je męczyć. Od środy poczują, że wiosna zawitała do ich życia, zamarzy im się wielka miłość, zaczną się spełniać ich marzenia. W weekend będą walczyć z przeszkodami, mogą czuć się zmęczone, osłabione i dopiero w niedzielę odzyskają dobry humor.

Wodnik

Początek tygodnia będzie dla Wodników ekscytujący, będą poznawać nowych ludzi, zawierać nowe przyjaźnie, będą miały nowatorskie pomysły. Od środy ich pomysły staną się jeszcze mniej realne niż zwykle, będą bujać w obłokach i trudno będzie je zrozumieć. Weekend wykorzystają do wyjazdów, spotkań z ludźmi, chętnie spędzą go z przyjaciółmi, ale w niedzielę mogą mieć kiepski nastrój.

Reklama

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą cierpieć z powodu nadmiaru gości i kontaktów międzyludzkich, męczyć je będą rozmowy przez telefon i odpowiadanie na maile. Od środy wreszcie uda im się wyciszyć, nastawią się medytacyjnie, będą kierować się intuicją, a w miłości zawita do nich wiosna. W weekend będą bardzo energiczne, pełne zapału, mogą wyjechać na wycieczkę.