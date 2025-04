BARAN



W poniedziałkowy ranek Barany z trudem zabiorą się za pracę, niechętnie będą patrzeć na dodatkowe obowiązki, ale od południa wszystko się zmieni, mogą liczyć na dobre wiadomości i świetne relacje z ludźmi. Od czwartku mogą mieć skłonność do wpadania w irytację, powinny zadbać o zdrowie. W weekend będą nastawione na zabawę i romanse, w związkach czas namiętności.

Reklama

Zobacz też: Seks horoskop

fot. Materiały prasowe Golden Rose

BYK



Na początku tygodnia Byki będą w ruchu, będą się dużo kontaktować z ludźmi, mogą liczyć na dobre wiadomości. Od czwartku poświęcą więcej czasu rodzinie i domowym zajęciom, mogą zająć się porządkami w ogrodzie, w pracy będą nastawione wobec innych opiekuńczo. W weekend atmosfera w domu nie będzie zbyt dobra, Byki mogą być podminowane, do głosu dojdą negatywne emocje.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta od poniedziałku będą w swoim żywiole, czeka je dużo ruchu, nowości i plotek, życie towarzyskie rozkwitnie, muszą jednak uważać, aby nie prowadzić go w pracy. Od czwartku sprawy domowe upomną się o uwagę, pociechy mogą wymagać pomocy, warto odwiedzić rodziców. W weekend czekają na Bliźnięta imprezy towarzyskie i kulturalne, mogą wybrać się do kina lub teatru.

Zobacz też: Jak się wzbogacić?

RAK



Raki na początku tygodnia mogą być zbyt nerwowe, wszystko będzie się działo szybko, a zmiany będą gonić zmiany i ciężko będzie im nadążyć za nimi. Od czwartku Raki odetchną z ulgą, zajmą się domem i rodziną, czyli tym co lubią najbardziej, nabiorą dystansu do otoczenia. W weekend mogą wybrać rozrywki kulturalne, ale i tak poddadzą się sugestiom osób najbliższych.

LEW



Dla Lwów początek tygodnia będzie ciekawy, dużo będzie się działo, a jeszcze więcej mówiło. Lwy będą prowadzić bardzo ożywione życie towarzyskie, ale powinny uważać na plotki. Od czwartku czas wolny spędzą w gronie rodzinnym, ich uwagę będą zaprzątać dzieci lub osoby starsze. W weekend będą błyszczeć na salonach, prowadzić bogate życie kulturalne i osiągać sukcesy towarzyskie.

PANNA



Panny na początku tygodnia będą nerwowe, ciężko będzie im się zdecydować, czego chcą, a do tego mogą mieć problemy ze zdrowiem. Od czwartku skupią się na życiu rodzinnym, odezwą się ich instynkty opiekuńcze i zajmą się wszystkimi, którzy potrzebują pomocy. W weekend zajmą się tym, co oderwie je od codzienności i doda życiu blasku, mogą wybrać się do teatru lub na wystawę malarstwa.

WAGA



Wagi na początku tygodnia będą czuły się doskonale, będą mogły poplotkować, ale powinny robić to w czasie wolnym. Ożywi się ich życie towarzyskie, mogą poznać nowych, ciekawych ludzi. Od czwartku klimat przestanie im odpowiadać, do głosu dojdzie codzienność, a Wagi mogą mieć problemy w kontaktach z innymi. W weekend wezmą udział w imprezach towarzyskich i kulturalnych.

SKORPION



Początek tygodnia dla Skorpionów będzie dość męczący, sporo osób będzie szukało z nimi kontaktu, będzie to czas wielu spotkań i rozmów telefonicznych. Od czwartku skupią się na rodzinie, co pozwoli im odpocząć od świata i ludzi, zaszyją się w domowym zaciszu. W weekend dopadnie je chandra, mogą być nerwowe i kłótliwe, w związkach może dojść do scen zazdrości.

STRZELEC



Strzelce na początku tygodnia będą ciągle w ruchu, w rozjazdach, pojawią się przed nimi nowe możliwości, które koniecznie trzeba będzie wykorzystać. Od czwartku mogą poczuć się przytłoczone atmosferą domową, ale nie będą mogły od tego uciec, bo trzeba będzie nadrobić zaległości w rodzinnych relacjach. W weekend będą pełne energii i mogą odnosić sukcesy na gruncie towarzyskim.

KOZIOROŻEC



Koziorożce na początku tygodnia będą roztargnione, za dużo będzie się działo naraz i mogą mieć problemy z opanowaniem gadatliwości innych. Od czwartku będą nastawione romansowo, wolne Koziorożce mogą poznać kogoś ciekawego, w związkach zapanuje ciepła atmosfera, ważna będzie dla nich rodzina w tych dniach. W weekend będą nastawione na rozrywki i przyjemności.

WODNIK



Wodniki na początku tygodnia będą bardzo ożywione, rozplotkowane i pełne inwencji. Mogą spodziewać się dobrych wieści na różne tematy. Od czwartku sprawy domowe zajmą pierwsze miejsce, odezwą się w nich uczucia rodzinne i mogą odwiedzić kogoś bliskiego lub zajmą się dziećmi. W weekend mogą poznać interesujących ludzi, będą prowadzić bogate życie towarzyskie i kulturalne.

Zobacz też: Wielki horoskop na jesień 2013

RYBY



W pierwszych dniach tygodnia Ryby będą czuły się źle, ciężko będzie im się dogadać z innymi, zdrowie może wymagać od nich uwagi. Od czwartku poczują się znacznie lepiej, w uczuciach nastąpi rozkwit pomimo listopadowej aury, w domu mogą liczyć na wsparcie emocjonalne. W weekend oddadzą się rozrywkom, mogą mieć ochotę na koncert lub teatr, życie towarzyskie rozkwitnie.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.