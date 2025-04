Baran

Barany rozpoczną tydzień w doskonałym humorze, będą cały czas w ruchu, wśród ludzi, dużo się będzie wokół nich działo, będą nastawione na życie towarzyskie. Od środy mogą poczuć się gorzej, sprawy uczuciowe mogą układać się nie po ich myśli, może dochodzić do konfliktów. Weekend zapowiada się rozrywkowo, mogą brać udział w dużych imprezach kulturalnych lub sportowych.

Byk

Dla Byków początek tygodnia będzie trudny, będzie dużo zamieszania w pracy, sporo zmian i nowości i trudno będzie się im dostosować do nowych warunków. Od środy mają dobry czas dla spraw rodzinnych i miłości, w związkach panować będzie ciepła i uczuciowa atmosfera. W weekend mogą mieć kiepski nastrój, wszystko będzie je irytować i dopiero w niedzielne popołudnie atmosfera się unormuje.

Bliźnięta

Bliźnięta rozpoczną tydzień pełne optymizmu i w radosnym nastroju. Będą zaangażowane w nowe projekty, pojawią się nowe możliwości, w związkach będą szczęśliwe i spełnione. Od środy zwiększy się ich zainteresowanie sprawami domowymi i uczuciowymi, choć mogą odebrać to jako ograniczenie. Weekend będzie okazją do pokazania się w większym gronie przyjaciół, do pójścia do teatru.

Rak

Raki na początku tygodnia mogą czuć się przytłoczone ilością zmian, nowości, nadmiarem informacji, które trudno będzie im ogarnąć. Od środy atmosfera się zmieni, więcej czasu będą mogły poświęcić rodzinie i ukochanej osobie, będą empatyczne i pełne poświęcenia dla innych. W weekend mogą wybrać się na dużą imprezę, choć mogą nie mieć na to ochoty, ale w efekcie będą zadowolone.

Lew

Lwy od poniedziałku będą zadowolone i szczęśliwe, wokół nich będzie dużo ruchu, zmian, rozmów, będą w centrum wydarzeń. Od środy mogą więcej uwagi zwrócić na partnera i jego potrzeby, więcej czasu poświęcą rodzinie, dzieciom i uczuciom. W weekend będą miały okazję wykazać się kreatywnością i zabłysnąć, będą bardzo atrakcyjne dla innych i nastawione romansowo.

Panna

Panny na początku tygodnia mogą czuć się nie najlepiej, mogą być chore albo bardzo zmęczone. Powinny zadbać o siebie i nie wymagać od siebie zbyt dużo. Od środy poczują się nieco lepiej, mogą mieć więcej obowiązków domowych i to odwróci ich uwagę od stanu zdrowia. W weekend będą miały okazję, żeby wyjść z domu i pobyć wśród ludzi, wziąć udział w jakiejś większej imprezie.

Waga

Wagi na początku tygodnia będą się czuły jak ryba w wodzie, wpadną w wir ploteczek, spotkań z przyjaciółmi, wymiany informacji i intelektualnych dyskusji. Od środy pogorszy im się nastrój, w związku mogą pojawić się problemy i lepiej będzie stawić im czoło zamiast zamiatać je pod dywan. W weekend atmosfera się poprawi, życie towarzyskie i kulturalne rozkwitnie i nabierze blasku.

Skorpion

Skorpiony na początku tygodnia będą rozproszone, nadmiar informacji i kontaktów z ludźmi sprawi, że trudno będzie się im skupić i zająć tym, co najważniejsze. Od środy odetchną z ulgą i więcej czasu będą mogły poświęcić swoim bliskim, pobędą trochę w domu w ciepłej rodzinnej atmosferze. W weekend mogą mieć napad złego humoru, chandrę i trudno się będzie z nimi dogadać.

Strzelec

Strzelce od poniedziałku będą w doskonałym humorze, wszystko będzie im sprzyjać, pojawią się nowe możliwości i będą miały we wszystkim dużo szczęścia. Od środy mogą się poczuć troszkę przytłoczone sprawami domowymi, bliscy będą domagali się uwagi. Weekend spędzą bardzo twórczo i towarzysko, wezmą udział w imprezach sportowych i kulturalnych, mogą wybrać się do teatru.

Koziorożec

Dla Koziorożców tydzień rozpocznie się pomyślnie, pojawią się nowe perspektywy na przyszłość, ludzie wokół będą życzliwi. Od środy więcej uwagi skupią na sprawach domu i rodziny, uczucia zajmą ich myśli i mogą się zakochać, sprawy pracy zejdą na dalszy plan, choć oczywiście nie stracą ich z oczu. W weekend mogą mieć okazję do urozmaiconego życia towarzyskiego.

Wodnik

Dla Wodników początek tygodnia będzie wyjątkowy, pojawią się nowe możliwości, ich umysł będzie pracował na pełnych obrotach i z łatwością poradzą sobie z każdym problemem. Od środy sprawy domowe oderwą ich myśli od pracy, rodzina będzie ich potrzebowała i mogą się tym czuć przytłoczone. Na weekend zaplanują wielkie wyjście, duża impreza, teatr lub nowa włóczęga po górach.

Ryby

Ryby mogą mieć trudny początek tygodnia, będą źle się czuły, mogą mieć kłopoty zdrowotne, kontakty z ludźmi będą pozostawiać wiele do życzenia. Od środy samopoczucie im się poprawia, w związkach nastanie czas miłości i harmonii, ciepła rodzinnego, a praca będzie przychodzić z łatwością. Weekend spędzą wśród ludzi, mogą wziąć udział w większej imprezie towarzyskiej.

