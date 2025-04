Reklama

fot. Fotolia

BARAN



W poniedziałek Barany będą musiały zająć się obowiązkami, nawet tymi najnudniejszymi. Od wtorku w każdej sprawie będą potrafiły przemyśleć swoje decyzje. Będą nastawione romansowo, samotne Barany mogą się zakochać. Od czwartkowego popołudnia jednak mogą działać zbyt agresywnie. W weekend będą w świetnym nastroju, wyjadą gdzieś, najchętniej na narty.

BYK



Byki z początkiem tygodnia będą zadowolone z życia, będą pełne chęci do działania. Od wtorku będą działać dyplomatycznie, co może przełożyć się na wymierne efekty. Będzie to też dobry czas, by zadbać o swoją urodę. Od czwartku będą wkładać sporo emocji w to, co robią, będą namiętne w miłości. W weekend najlepiej będzie wyjechać gdzieś daleko i zaszaleć na nartach.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta w poniedziałek mogą mieć chandrę, przytłaczać je będą codzienne obowiązki, nuda i rutyna. Od wtorku ożywią się, będą bardzo kontaktowe, z każdym się zaprzyjaźnią, będą miały dobry czas na negocjacje w interesach. Samotne Bliźnięta mogą znaleźć swoją miłość. Od czwartku praca będzie wymagała od nich dużego zaangażowania i dopiero w niedzielę naprawdę odetchną.

Zobacz też: Horoskop miłosny na 2014 rok

RAK



Raki na początku tygodnia będą miały dużo pracy, pogrążą się w miłej rutynie i obowiązkach. Od wtorku mogą poczuć się zmęczone, dopadnie je chandra, nie najlepiej też będą się dogadywać z ludźmi. Od czwartkowego popołudnia ich nastrój się poprawi, w związkach mogą liczyć na namiętność, a w pracy na korzystne zbiegi okoliczności. W weekend mogą mieć ochotę na sporty zimowe.

LEW



Lwy w poniedziałek będą miały dużo zajęć i nudnej, niewdzięcznej pracy. Wtorek przyniesie im zmianę na lepsze, wokół nich będą sami życzliwi ludzie, mogą podpisać korzystne umowy, mogą przeżyć wspaniały romans. Od czwartkowego popołudnia mogą mieć poczucie, że nic nie układa się po ich myśli, za to w weekend będą się świetnie bawić i uprawiać sporty.

PANNA



Panny w poniedziałek będą w swoim żywiole, będą wszystko porządkować i planować przyszłe sukcesy. Od wtorku będą miały dobre relacje z ludźmi, choć mogą być rozdrażnione niechlujstwem i nieróbstwem innych. Od czwartkowego popołudnia poczują wiatr w żaglach, wszystko będzie im się udawało, a w miłości mogą liczyć na coś ekscytującego. Za to w niedzielę mogą czuć się zmęczone.

WAGA



Wagi na początku tygodnia mogą mieć problemy z koncentracją i podejmowaniem decyzji. Od wtorku będzie podobnie, ale przy tym będą bardzo uczuciowe i romantyczne, a dyplomatyczne zdolności pozwolą im rozwiązać każdy sprawę. Czwartkowe popołudnie zmieni atmosferę wokół nich na bardzo rywalizacyjną i z przyjemnością powitają weekend i zajęcia rekreacyjne.

SKORPION



Skorpiony na początku tygodnia poświęcą dużo czasu na załatwianie spraw prozaicznych, codziennych. Od wtorku będą miały dobry czas na spotkania z przyjaciółmi, będą bardziej niż zwykle towarzyskie, mogą liczyć na dobrą współpracę z innymi. Od czwartku będą miały dobry czas dla miłości i namiętności, do każdego zadania będą podchodzić z pasją. Niedzielę poświęcą na rozrywki.

STRZELEC



Strzelce będą w poniedziałek niezbyt pewne siebie, mogą czuć się ograniczone przez prozę życia i obowiązki. Od wtorku nastrój im się poprawi, będą nastawione pozytywnie do ludzi, co pozwoli im na osiąganie sukcesów. Do tego będą romansowe i uczuciowe. Od czwartkowego popołudnia będą podejmować się trudnych spraw, a w weekend zrobią wszystko, żeby się dobrze bawić.

KOZIOROŻEC



Początek tygodnia dla Koziorożców zapowiada się dobrze, będą miały dużo zwykłej, codziennej pracy, która da im poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Od wtorku mogą mieć gorsze samopoczucie, kłopoty w kontaktach z bliskimi. Od czwartku staną się mocno zdeterminowane i nic nie będzie w stanie stanąć im na przeszkodzie. W weekend będą miały chęć na sport i rozrywki.

Zobacz też: Jaką kobietą jesteś według numerologii?

WODNIK



Wodniki czeka bardzo udany tydzień pod względem towarzyskim, choć początek tygodnia może tego nie zapowiadać. Praca i nudne obowiązki będą im się dawać we znaki. Od wtorku jednakże życie stanie się bardzo urozmaicone, pełne ciekawych wydarzeń i romantycznych spotkań we dwoje. Czwartek przyniesie im pogorszenie nastroju i dopiero w weekend będą znowu dobrze się bawić.

RYBY



Ryby na początku tygodnia mogą mieć dużo obowiązków do wykonania, co da im poczucie stabilizacji. Od wtorku lepiej będzie im się dogadywać z otoczeniem, ale mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji, lepiej będzie je odłożyć na piątek, kiedy mają szansę dobrze użyć swojej intuicji i odnieść oszałamiający sukces. W weekend mogą mieć chandrę, powinny też zadbać o zdrowie.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.