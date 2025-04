Baran

Na początku tygodnia czas będzie płynął Baranom leniwie, będą trochę nieobecne w rzeczywistości. Od wtorku energia będzie je rozpierać, będą żądne działania, aktywnie będą brać udział w wykonywanej pracy. Piątek zmieni ich nastawienie, zabiorą się za świąteczne porządki i ostatnie zakupy, a w weekend poświecą dużo czasu na pieczenie, gotowanie i ubieranie choinki.

Byk

Byki w poniedziałek będą miały dobrą intuicję i mogą wykorzystać ją do podejmowania decyzji. Od wtorku będą bardzo energiczne, ale mogą mieć wrażenie, że zbyt dużo mają do zrobienia, a zważywszy to, że trzeba przygotować tyle rzeczy do świąt, nie ma w tym nic dziwnego. Od piątku poświęcą się już tylko świątecznym porządkom, ubieraniu choinki i pieczeniu ciast.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia nie będą się czuć najlepiej, zdrowie nie będzie im dopisywać i samopoczucie będą mieć fatalne. Od wtorku odczują wyraźny przypływ energii i mimo wielu zajęć i ciężkiej pracy radzić sobie będą dobrze. Od piątku z ulgą zakończą pracę i zajmą się domowymi obowiązkami, przygotowaniami do świąt i rodziną. Postarają się stworzyć niepowtarzalny nastrój.

Rak

Raki w poniedziałek będą nastawione marzycielsko i uczuciowo, intuicja będzie je prowadzić. Od wtorkowego popołudnia mogą mieć problemy z koncentracją, może też dojść do nieporozumień, a przede wszystkim mogą się czuć zmęczone. Od piątku wróci wszystko do normy, będą w doskonałej formie, spokojnie będą mogły zająć się przygotowaniami do świąt. Z pasją oddadzą się pieczeniu i gotowaniu.

Lew

Na początku tygodnia Lwy będą nieco rozmarzone, tymczasem wszyscy będą wymagać od nich wytężonej pracy. Od wtorkowego popołudnia dostaną zastrzyk energii i łatwiej będzie im się z tą ciężką pracą uporać. Natomiast w piątek mogą się poczuć mocno zmęczone, może dojść do nieporozumień z partnerem na tle sprzątania i gotowania. Dopiero w niedzielny wieczór uda im się rozproszyć zły nastrój.

Panna

W poniedziałek Panny będą w dobrym nastroju, będą mieć dobry dzień dla miłości, mogą poznać kogoś. Przygotowania do świąt będą iść pełną parą, wszystko w domach Panien zostanie odkurzone, poukładane i posprzątane. Będą mieć dużo pozytywnej energii. Od piątku poświęcą jeszcze więcej czasu sprawom domowym, rodzinie i świętom. Wieczorem w niedzielę będą bardzo zmęczone.

Waga

Wagi w poniedziałek będą rozkojarzone, będą mieć większe niż zwykle problemy z podejmowaniem decyzji. Od wtorku będą pełne energii i mimo wielu przeciwności i dużej ilości zajęć radzić sobie będą ze wszystkim. Od piątku będą miały więcej czasu i więcej możliwości zajęcia się domem i przygotowaniami do świąt. Dobrze będzie im wychodzić gotowanie i upiększanie domu.

Skorpion

Na początku tygodnia Skorpiony będą mieć doskonałą intuicję i powinny ją wykorzystać przy kupowaniu prezentów, bo idealnie trafią w oczekiwania innych. Od wtorkowego popołudnia będą nastawione wojowniczo i praca będzie szła im piorunem, wszystko będzie się dobrze układać. W weekend zajęte będą przede wszystkim sprawami domowymi i przygotowaniami do świąt.

Strzelec

Strzelce na początku tygodnia mogą czuć się nie najlepiej, grożą im przeziębienia, więc powinny dbać o siebie i unikać wychłodzenia organizmu. We wtorek popołudniu chandra im minie, będą pełne energii i radości życia, mimo tego, że wymagać się będzie od nich teraz metodycznego podejścia, zdyscyplinowania i systematyczności. W weekend będą musiały zająć się świątecznymi przygotowaniami.

Koziorożec

Dla Koziorożców ten tydzień będzie bardzo szczęśliwy, będą bardzo dobrze przygotowane, zorganizowane i nic ich nie zaskoczy. Mogą źle się poczuć w środę i czwartek, dobrze by zwróciły się o pomoc do lekarza, bo dolegliwości kręgosłupa lub stawów mogą się im dać we znaki. W weekend zajmą się przygotowaniami do świąt, spędzą większość czasu w domu, w otoczeniu rodziny.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą miały problemy ze zrozumieniem osób w swoim otoczeniu, nastawione będą na uczucia. Od wtorkowego popołudnia będą tryskać dobrym humorem i entuzjazmem, wszędzie będzie ich pełno, ale niewiele będzie z nich pożytku. Od piątku będą się czuć przytłoczone domowymi obowiązkami, sprzątaniem, zakupami, całym tym świątecznym rozgardiaszem.

Ryby

Ryby w poniedziałek będą obdarzone ogromną intuicją, będą empatyczne i życzliwe innym ludziom. Od wtorku będą bardzo zajęte, będą miały dobry czas na świąteczne zakupy, dużo uda im się zdziałać w sferze zawodowej. Od piątku będą mogły poświęcić więcej czasu na sprawy domowe, przygotowania przedświąteczne, ale powinny uważać, żeby się nie przemęczać.

