BARAN



Barany rozpoczną tydzień w świetnym humorze, będą prowadzić urozmaicone życie towarzyskie, w sprawach zawodowych będą miały doskonałe pomysły. Od środy zwolnią tempo, nastawią się na relaks, przemyślą pewne rzeczy i spokojnie podejdą do spraw domowych. W weekend będą tryskać energią, będą uprawiać ulubione sporty i podbijać serca płci przeciwnej.

BYK



Dla Byków początek tygodnia może być ciężki, spadną im na głowę niespodziewane obowiązki, będą często poirytowane i z trudem będą porozumiewać się z ludźmi. Od środy wyluzują, będą miały dobrą intuicję, a wolne Byki mogą się romantycznie zakochać. Weekend będą miały urozmaicony, czeka je dużo ruchu i dopiero w niedzielę będą mogły poleniuchować.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta od poniedziałku będą prowadzić ożywione życie towarzyskie, będą brały udział w udanych spotkaniach biznesowych, będą miały wspaniałe pomysły. Od środy nastrój im siądzie, poczują się zmęczone, obowiązki je przytłoczą, trudno będzie im nawiązać dobre relacje z innym. Weekend zapowiada się interesująco, będą w ruchu, zajmą się sportem, a niedzielę spędzą z rodziną.

RAK



Od poniedziałku Raki będą miały dużo kontaktów z ludźmi, mogą spotkać się z przyjaciółmi, ale będzie je to męczyć. Od środy będą bardzo uczuciowe, empatyczne, pełne dobrych chęci i poświęcenia dla innych, w pracy kierować się powinny intuicją. Od piątku mogą być podenerwowane, wszystko będzie je irytować, dobrze by było odreagować stres w sporcie. Niedziela będzie dla rodziny.

LEW



Na początku tygodnia Lwy będą błyszczeć w towarzystwie, będą niezwykle twórcze w pracy, a w relacjach z innymi nastwione przyjacielsko. Od środy mogą mieć skłonność do oddawania się marzeniom, pociągać je będą romanse, a zawodowo wzniosą się na szczyty dyplomacji. Weekend spędzą na uprawianiu sportu i wyjazdach, ale w niedzielę mogą mieć chandrę.

PANNA



Na początku tygodnia Panny będą pracować na wysokich obrotach, będą miały dobre pomysły i mogą dostać niespodziewane wiadomości. Od środy będą miały dobry czas dla miłości, będą nastawione bardzo romantycznie, ale muszą uważać z poświęcaniem się dla innych. W piątek mogą wziąć zbyt duże tempo w pracy i w niedzielę będą musiały poleniuchować, żeby nabrać sił.

WAGA



Początek tygodnia dla Wag będzie interesujący, będą wciąż między ludźmi, co nastroi je optymistycznie, spotkania z przyjaciółmi będą bardzo inspirujące. Od środy aura wokół nich się zmieni, zrobi się wokół nich pusto, mogą mieć problemy z koncentracją i podejmowaniem decyzji. W piątek odżyją, będą pobudzone, pełne energii i będą miały dużo okazji do romansowania.

SKORPION



Dla Skorpionów początek tygodnia będzie ciężki, mogą się skłócić z otoczeniem, w pracy ktoś wymyślać będzie wciąż nowe rozwiązania i ciężko będzie im się skupić na obowiązkach. Od środy wyciszą się, zwiększy się ich intuicja, a w miłości mogą liczyć na udane dni. W sobotę mogą poświęcić się sportom ekstremalnym, ale w niedzielę nastawią się raczej na życie z rodziną.

STRZELEC



Strzelce od poniedziałku będą miały mnóstwo dobrych pomysłów, będą czuły się wolne i niezależne, ich ambicje zawodowe będą się spełniać. Od środy mogą czuć się gorzej, mogą odczuć skutki jesiennego przesilenia, ale już od piątku odczują przypływ sił, z energią wezmą się za pracę i obowiązki, a przede wszystkim na weekend zaplanują wyjazdy i uprawianie sportów.

KOZIOROŻEC



Koziorożce na początku tygodnia będą miały sporo kontaktów z ludźmi, co może przełożyć się na lepsze interesy, ale może je to męczyć. Od środy będą nastawione romantycznie do życia, samotne Koziorożce mogą się zakochać, w pracy prowadzić je będzie intuicja. Od piątku będą walczyć z przeszkodami, mogą czuć się zmęczone, osłabione i dopiero w niedzielę odzyskają dobry nastrój.

WODNIK



Początek tygodnia będzie dla Wodników ekscytujący, będą poznawać nowych ludzi, zawierać korzystne transakcje, będą miały rewelacyjne pomysły. Od środy ich wyobraźnia zacznie szybować zbyt wysoko, staną się mało realne, będą bujać w obłokach. Weekend zaplanują wśród ludzi, będą wyjeżdżać, uprawiać sporty, ale w niedzielę mogą mieć kiepski nastrój i muszą uważać, aby się nie pokłócić z bliskimi.

RYBY



Ryby na początku tygodnia będą w przyjacielskich stosunkach z innymi, ale mogą być często zmęczone nadmiarem kontaktów międzyludzkich. Od środy wreszcie uda im się osiągnąć wymarzony spokój, nastawią się kontemplacyjnie, będą kierować się intuicją i będą miały szczęście w miłości. W weekend będą dużo się ruszać, mogą wybrać się na wycieczkę, a niedzielę poświęcą rodzinie.

