BARAN



Barany rozpoczną tydzień w świetnym humorze, czas będzie sprzyjał rozjazdom, podróżom służbowym i plotkom, ale też dobrze będzie rozejrzeć się za gwiazdkowymi prezentami. Od środy mogą poczuć się gorzej, mogą unikać przygotowań do świąt i w ten sposób narażą się na docinki partnera. Weekend zapowiada się rozrywkowo, Barany będą nadawać ton zarówno w domu, jak w życiu towarzyskim.

BYK



Dla Byków początek tygodnia może być trudny, będzie dużo zamieszania, dużo spraw do załatwienia i nie nad wszystkim uda im się zapanować. Od środy będą miały dobry czas na przygotowania do świąt, mogą zająć się domem, ogarnie je przyjemny, przedświąteczny nastrój. W weekend jednak zaczną się denerwować, czy ze wszystkim zdążą i mogą rozsiewać wokół siebie atmosferę irytacji.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta rozpoczną tydzień pełne wiary w siebie, będą w ciągłym ruchu, ale ich roztargnienie może przybrać ogromne rozmiary. Od środy trzeba będzie zająć się domem, przygotowaniami do świąt, trzeba będzie pomyśleć o najbliższych. Weekend będzie dla nich okazją do zabłyśnięcia na forum towarzyskim, ale powinny część rozpierającej je energii zaangażować w świąteczne porządki.

RAK



Raki na początku tygodnia mogą czuć się przytłoczone ilością zmian, spraw do załatwienia i nadmiarem informacji, ciężko będzie im wszystko ogarnąć. Od środy będą sobie radzić zdecydowanie lepiej, więcej czasu będą mogły poświęcić na przygotowania do świąt i to poprawi im nastrój. W weekend mogą wybrać się na dużą imprezę, choć będzie to wbrew ich potrzebom.

LEW



Lwy od poniedziałku będą biegać po sklepach w poszukiwaniu prezentów dla najbliższych pod choinkę, będą w ruchu, będą żądne zmian i kontaktów z ludźmi. Od środy mogą więcej uwagi zwrócić na sprawy domowe, więcej czasu poświęcą na przygotowania do świąt. W weekend będą miały okazję wykazać się kreatywnością, zabłysnąć, pokazać swoje możliwości, będą bardzo atrakcyjne dla innych.

PANNA



Panny na początku tygodnia będą czuły się nie najlepiej, zdrowie nie będzie im dopisywać, a zbliżające się święta mogą je przytłaczać, podobnie jak konieczność kontaktowania się z innymi. Od środy poczują się dużo lepiej, będą mogły liczyć na pomoc bliskich w przygotowaniach do świąt i to poprawi im humor. W weekend będą musiały wyjść z domu i mogą zająć się kupowaniem prezentów.

WAGA



Wagi na początku tygodnia będą się czuły doskonale, ploteczki, mnóstwo nowych informacji, zakupy na święta, wszystko to sprawi, że humor będzie im dopisywał. Od środy pogorszy im się samopoczucie, obowiązki w domu mogą je przerastać, najbliżsi mogą być dokuczliwi. W weekend atmosfera się poprawi, najcięższe prace przygotowawcze będą już za nimi, będą mogły zabłysnąć w kuchni.

SKORPION



Skorpiony na początku tygodnia będą rozproszone, trudno będzie się im skupić, o świętach jeszcze nie będą myśleć, choć najwyższa już pora. Od środy w ich życiu stanie się spokojniej, będą mogły wreszcie poświęcić czas na sprzątanie, kupowanie, gotowanie, zgrabnie rozporządzając, kto co ma robić. W weekend jednak nie wytrzymają nerwowo, będą miały chandrę i trudno się będzie z nimi dogadać.

STRZELEC



Strzelce od poniedziałku będą w wyjątkowo dobrym humorze, wszystko będzie im sprzyjać, pojawią się nowe możliwości i będą miały we wszystkim dużo szczęścia. Od środy mogą się poczuć przytłoczone przygotowaniami do świąt, najchętniej znikłyby z domu. Za to w weekend będą miały twórcze natchnienie i wszystkie obowiązki wykonają w nadmiarze. Będą miały dobry czas na kupowanie prezentów.

KOZIOROŻEC



Koziorożce na początku tygodnia mogą nie mieć na nic czasu, bo tyle będą miały do zrobienia. Mogą mieć mnóstwo pracy, a do tego trzeba będzie na poważnie zająć się przygotowaniami do świąt. Jednak dopiero w środę znajdą czas na sprzątanie, zakupy i robienie świątecznej atmosfery. W weekend nie będą się czuć najlepiej, może dojść do nieporozumień na tle zarządzania domowymi sprawami.

WODNIK



Dla Wodników początek tygodnia będzie dobrym czasem na przygotowania do świąt, przy czym dla nich ważne będą tylko zakupy, resztę umiejętnie zrzucą na innych. Od środy jednak nie unikną obowiązków domowych, rodzina będzie ich potrzebowała i mogą się tym czuć przytłoczone. W weekend będą już w świątecznym nastroju, będą kreatywnie stroić choinkę i piec pierniki.

RYBY



Dla Ryb początek tygodnia będzie ciężki, źle będą znosić krótkie dni i brak światła, a zbliżające się święta będą je przerażać koniecznością przygotowań. Od środy przyjdzie lepsze samopoczucie, rodzina i bliskie osoby znajdą sposób, aby Ryby poczuły się lepiej, wezmą się spokojnie za prace przedświąteczne. W weekend z przyjemnością będą ubierać choinkę i planować wypieki.

