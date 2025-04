Baran

Początek tygodnia będzie dla Baranów bardzo wyczerpujący i męczący, myślami będą zupełnie gdzie indziej, a tymczasem praca będzie wymagała skupienia i dobrej organizacji. Od środy staną się bardzo towarzyskie, poświecą wiele dla swojego partnera, ale mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji. W weekend wolne Barany oddadzą się podbojom miłosnym, a te pozostające w związkach spędzą czas bardzo namiętnie.

Byk

Początek tygodnia przyniesie Bykom sporo pracy, uciążliwej, ale dającej efekty, więc wezmą się za nią, żeby już mieć to z głowy. Środa sprawi, że życie stanie się przyjemniejsze, Byki będą chciały oddać się zajęciom artystycznym albo przynajmniej odwiedzą galerię sztuki lub operę. W weekend oddadzą się namiętności we dwoje lub będą pożądliwie myśleć o tym, czego jeszcze by chciały od życia.

Bliźnięta

Na początku tygodnia Bliźnięta będą musiały uporać się z zaległościami w pracy i w domu, choć będzie to dla nich trudne ze względu na trudności z koncentracją. Od środy życie nabierze barw, spotkania towarzyskie, randki i ploteczki z przyjaciółmi sprawią, że Bliźnięta poczują się w swoim żywiole. Za to weekend przyniesie sporo wyzwań, z którymi trudno będzie się uporać.

Rak

Przez pierwsze dni tygodnia Raki poświęcą się sprawom rodziny oraz porządkowaniu zaległych spraw. Od środy będą miały fatalny nastrój, ogarnie je melancholia i trudno będzie się im na czymkolwiek skupić. Za to w weekend będą mogły góry przenosić, w związkach stanie się bardzo namiętnie i miłośnie, dużo czasu poświęcą Raki swoim pociechom i rodzinie.

Lew

W poniedziałek i wtorek Lwy będą musiały uporać się zaległościami, zrobić porządek w swoich sprawach, a niestety nie będzie się dało nikogo do tego zatrudnić ani nikomu zlecić. Od środy Lwy będą brać udział w ożywionym życiu towarzyskim, trzeba będzie zadbać trochę o partnera i uczucia. Weekend przyniesie Lwom obniżenie nastroju, poirytowanie, będą Lwy narażone na pretensje otoczenia.

Panna

Początek tygodnia Panny spędzą na swoich ulubionych zajęciach, sprzątaniu, organizowaniu, pracy, będą poświęcać się dla dobra innych. W środę i czwartek życie stanie się bardziej urozmaicone, ale Panny będą się oburzać na straty czasu z powodu nadmiernej towarzyskości swoich bliźnich. W weekend pozwolą sobie na szczególnie zmysłowe doznania, namiętność zawita do ich sypialni.

Waga

Początek tygodnia będzie dla Wag uciążliwy, zaległe sprawy będą domagały się uporządkowania, zdrowie może szwankować, trudno będzie się skoncentrować. Od środy Wagi będą czuły się zdecydowanie lepiej, będą umawiać się na randki, odwiedzać galerie sztuki, być może spędzą wieczór w teatrze. Weekend przyniesie sporo wyzwań w życiu uczuciowym, partner będzie się domagał deklaracji.

Skorpion

Od poniedziałku Skorpiony ze wzmożoną energią zabiorą się do pracy, dość mając nieporozumień domowych w czasie weekendu. Praca będzie dawać niejakie ukojenie. Od środy w związkach powieje odwilżą, stosunki w pracy ułożą się lepiej, ale najlepszy czas będą mieć Skorpiony w weekend, namiętność, sporty ekstremalne, dużo wyzwań, ale też osiągnięć.

Strzelec

Dla Strzelców ten tydzień zacznie się wyjątkowo niepomyślnie, praca będzie im ciążyć, nastroje będą mieć zmienne, chimeryczność nie będzie sprzyjać dobrym kontaktom z ludźmi. Od środy poprawa nastroju, ludzie nagle zaczną się Strzelcom wydawać mili i uczynni, w związkach powieje ciepły wiatr. Weekend spędzą jak zwykle na górskich stokach mierząc się z wyzwaniami.

Koziorożec

Początek tygodnia będzie dla Koziorożców korzystny w pracy, wszystko będzie się układać po ich myśli. Od środy jednak wszystko zacznie je irytować, będą uważać, że ludzie tracą czas na niepotrzebne pogaduszki, a praca nie posuwa się do przodu. Weekend przyniesie im sporo zmysłowych doznań, namiętności w związkach, a wolne Koziorożce zatęsknią za kimś bliskim.

Wodnik

Wodniki przez pierwsze dni tygodnia będą umierać z nudów w pracy, starając się nie wpaść w oko przełożonym, bo wcale nie będą zamierzały zająć się zaległościami i porządkami. Od środy na szczęście wszyscy wokół zaczną mieć więcej czasu na ploteczki i pogaduszki, więc Wodniki będą w swoim żywiole. Za to weekend przyniesie nastroje minorowe, kłótnie w domu, Wodniki zrobią wszystko, by uciec do pobliskiego baru na drinka.

Ryby

Ryby rozpoczną tydzień bardzo pracowicie, nadrabiając zaległości i miotając się między nie załatwionymi do tej pory sprawami. Od środy życie towarzyskie dodatkowo będzie utrudniać im działanie, większe niż zwykle będą mieć problemy z podejmowaniem decyzji. Za to weekend spędzą wyjątkowo atrakcyjnie, dadzą się namówić na wyjazd, zajęcia sportowe i inne wyzwania, również erotyczne.

