BARAN



Barany rozpoczną tydzień w doskonałym nastroju, będą pełne optymizmu i chęci do życia. Będą bardzo romansowe i romantyczne, nastawione pokojowo do ludzi. Od środy energia będzie je rozsadzać, na każdym kroku będą o coś walczyć i wojować z otoczeniem. W czwartek i piątek czekają je niespodzianki od losu, dostaną świetne propozycje. W niedzielę mogą mieć chandrę.

BYK



Byki na początku tygodnia będą rozleniwione, nic im się nie będzie chciało robić, z wyjątkiem artystów, którzy będą mieli wenę twórczą. Od środy będą nastawione na pokonywanie przeszkód, będą namiętne i wolne Byki mogą teraz poznać kogoś bardzo interesującego. W piątek i sobotę mogą mieć kłopoty związane z podróżami. W niedzielę będą spokojne i zadowolone z życia.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta od poniedziałku będą nastawione bardzo towarzysko, a także romansowo. Od środy mogą napotkać na przeszkody i trudne zadania, z których uda im się wywiązać, jeśli zdobędą się na wytrwałość. Świetnie będą się czuły w piątek i sobotę, mogą planować podróż lub wyjazd na urlop, a wycieczki będą bardzo udane. W niedzielę mogą czuć się ograniczone przez obowiązki rodzinne.

RAK



Raki na początku tygodnia mogą mieć kiepski nastrój, wszystko będzie im lecieć z rąk. Od środy poczują się silniejsze i łatwiej przyjdzie im walczyć z przeciwnościami losu. Mogą też wtedy liczyć na dobry czas w związkach osobistych. Piątek i sobota przyniosą im chęć do podróżowania, wyjadą na urlop lub chociaż na wycieczkę. W niedzielę mogą być trochę rozdrażnione i zajmą się porządkami.

LEW



Lwy tydzień rozpoczną romansując zawzięcie i flirtując, ale też mogą mieć twórcze podejście do pracy. Od środy mogą odczuć konsekwencje flirtów w postaci zazdrości partnera. W pracy mogą mieć trudności, co może na chwilę zepsuć im humor. Od piątku nastrój będą miały wspaniały, może spotkać je coś miłego, mogą planować wyjazd na urlop lub na weekend. W niedzielę będą musiały się podporządkować innym.

PANNA



Panny w poniedziałek i wtorek mogą mieć problemy z koncentracją, dobrze zrobi im spacer po parku i oddychanie świeżym powietrzem. Od środy będą świetnie zorganizowane, dadzą sobie radę z najtrudniejszymi sprawami. W piątek i sobotę mogą czuć się zmęczone, osłabione, ale nie odmówią sobie wyjazdów na łono natury. W niedzielę szczególnie odczują dobroczynny wpływ przyrody.

WAGA



Wagi w pierwszy dzień tygodnia uznają, że potrzebne im nowe ciuchy, bo stare już są niemodne, szczególnie, gdy pakują się właśnie do wyjazdu na urlop. Od środy będą walczyć z trudnościami w pracy i z zazdrością partnera. Piątek i sobota będą dla nich szczęśliwe, mogą wygrać coś w grach liczbowych, dostać ciekawą propozycję i dobrze będą się bawić. Gorzej będą się czuły w niedzielę, może dopaść je chandra.

SKORPION



Skorpiony powitają nowy tydzień pracy niechętnie, będą miały chęć odpoczywać raczej niż pracować. Od środy będą bardzo energiczne, wydajne w pracy, logicznie myślące i sprawne intelektualnie, poradzą sobie z każdym zadaniem. Będą też namiętne i nastawione na seks. W piątek i sobotę mogą być w ruchu, będą uprawiać sporty. W niedzielę zajmą się sprawami domowymi.

STRZELEC



Strzelce rozpoczną tydzień od plotek i życia towarzyskiego, będą miały dużo okazji do spotkań z przyjaciółmi. We środę i czwartek mogą mieć problemy z nadmiarem zadań do wykonania, co w pewnym sensie dobrze im zrobi, bo wyrwie z marazmu. Od piątku będą w swoim żywiole, w ruchu, będą uprawiać sporty, grać w różne gry i spotykać się z ludźmi. W niedzielę mogą mieć poczucie ograniczenia.

KOZIOROŻEC



Koziorożce od poniedziałku mogą czuć się nie najlepiej, mogą mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów z nowymi ludźmi. Od środy ich samopoczucie zdecydowanie się poprawi, będą wyjątkowo sprawne w wykonywaniu trudnych zadań i będą jasno i logicznie myśleć. Mogą przeżyć namiętne chwile z partnerem. Od piątku będą nastawione na wyjazdy urlopowe i weekendowe.

WODNIK



Dla Wodników początek tygodnia będzie okazją do spotkań z przyjaciółmi i dobrej zabawy, praca będzie je mniej pociągać. Od środy mogą mieć złe dni, sprawy będą się układać nie po ich myśli. Od piątku poczują przypływ sił i natchnienia, będą miały świetne pomysły na spędzenie weekendu i będą robić plany na wakacyjne wyjazdy. W niedzielę mogą czuć się przytłoczone pracami domowymi.

RYBY



Ryby na początku tygodnia będą niezdecydowane, niepewne siebie i ciężko będzie im się pracować. Od środy będą bardzo namiętne i uczuciowe, nastawione na seks i miłosne podboje. W pracy będą wtedy bardzo sprawne i wydajne, żadne wyzwanie nie będzie sprawiać im trudności. W piątek i sobotę mogą czuć się zmęczone i dopiero w niedzielę poczują, że życie jest wspaniałe.

