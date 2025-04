Baran

Barany rozpoczną tydzień nieco rozkojarzone, mogą być zakochane i rozmarzone, przez co ciężko będzie im się skupić na pracy. Od środy odczują potężny zastrzyk energii, zabiorą się za pracę i zadania z całym animuszem, na jaki je stać. W piątek osiądą na laurach i oddadzą się przyjemnościom zmysłowym, spotkaniom z przyjaciółmi, mogą wybrać się na weekend na łono natury.

Byk

Byki w tym tygodniu będą bardzo zadowolone z siebie i z wyników swojej pracy. Od poniedziałku wykażą się dużą intuicją, która pomoże im dokonać właściwych wyborów i wskaże najlepsze drogi działania. Od środy dużo się będzie wokół nich dziać, będą zmuszone do rywalizacji i konkurowania z kimś. W weekend odpoczną, poświęcą czas rodzinie, znajdą czas na kontakt z przyrodą.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia będą czuły się zmęczone i osłabione, mogą często się denerwować. Od środy poczują się lepiej, z całym zapałem wezmą się do pracy i realizowania swoich pomysłów, będą nastawione na romanse i przygody miłosne oraz uprawianie sportów. Weekend spędzą w gronie rodziny, dobrym pomysłem będzie wyjazd za miasto lub dłuższe wycieczki.

Rak

Raki na początku tygodnia będą w nastroju nostalgicznym, wykazywać się będą dużą intuicją, będą bardzo uczuciowe i rozmarzone. Od środy mogą mieć problemy w kontaktach z innymi ludźmi, mogą popaść w konflikt z szefem w pracy, a w domu nie znajdą zrozumienia. Na szczęście w piątek od południa aura się zmieni na lepszą i weekend Raki spędzą w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Lew



Lwy na początku tygodnia mogą mieć problemy z wywiązywaniem się ze zobowiązań, działać będą dość chaotycznie, brak im będzie sprecyzowanego planu. Od środy będą tryskać energią i dobrym humorem, wszystko będzie im się dobrze układać, będą bardzo pobudzone seksualnie. W weekend mogą w domu spodziewać się burz z piorunami, sprawy rodzinne mogą wymknąć się spod kontroli.

Panna

Panny na początku tygodnia będą nastawione uczuciowo, będą skłonne do pomagania innym i poświęcania się, ale powinny zastanowić się, czy to jest konieczne. Od środy odczują przypływ energii, wiele spraw zawodowych może posunąć się do przodu, mogą osiągać sukcesy. W weekend z prawdziwą przyjemnością poświęcą się sprawom domowym i rodzinnym.

Waga

Wagi na początku tygodnia mogą mieć problemy z koncentracją, mogą czuć się przytłoczone nadmiarem emocji i uczuć w relacjach z ludźmi. Od środy będą czuły się świetnie, mogą spodziewać się szczęśliwych wydarzeń i nastawione będą romansowo. W pracy będą energiczne i ożywione. W weekend będą miały dobry czas na życie kulturalne oraz na kontakt w przyrodą.

Skorpion

Skorpiony w tym tygodniu będą pełne energii i będą miały mnóstwo okazji do działania. Na początku tygodnia będą miały ogromną intuicję, którą uda im się wykorzystać w sprawach biznesowych. Od środy będą bardzo aktywne, ale muszą uważać, żeby nie przeciążać organizmu. Weekend spędzą z rodziną, w domowym zaciszu zbierając siły do pracy w następnym tygodniu.

Strzelec

Strzelce na początku tego tygodnia będą źle się czuły, mogą mieć problemy ze zdrowiem, mogą czuć się zmęczone i poirytowane. Od środy nabiorą sił i energii do życia, będą miały dużo szczęścia w sprawach zawodowych, również w miłości i wszelkich grach i sportach. Weekend spędzą z rodziną na wycieczce, ale mogą czuć się ograniczone obowiązkami wobec najbliższych.

Koziorożec

Koziorożce od poniedziałku będą wyjątkowo uczuciowo nastawione do życia, oddadzą się marzeniom, mogą się w kimś zakochać. Od środy ich stan emocjonalny się pogorszy, mogą pokłócić się z bliską osobą lub wejść w konflikt w pracy, mogą czuć się gorzej pod względem zdrowotnym. W piątek popołudniu poczują, że wszystko układa się tak, jak powinno i będą mogły z czystym sumieniem przez weekend odpoczywać.

Wodnik

Dla Wodników tydzień zacznie się niefortunnie, będą za bardzo uciekać od rzeczywistości w wizje przyszłości, co może utrudnić im komunikację z innymi. Od środy zaczną widzieć świat bardziej racjonalnie, więcej energii poświęcą na działanie i dobrze im to zrobi. Mogą też poznać ciekawą i pociągającą osobę płci przeciwnej. W weekend nie będą czuły się swobodnie, mogą często się irytować.

Ryby

Ryby na początku tygodnia oddadzą się marzeniom o sukcesach, a ich wizje mogą się spełnić. Będą bardzo uczuciowe i empatyczne, mogą się zakochać. Od środy będą miały mnóstwo energii i zapału, wokół nich będzie dużo ruchu i działania, co może przełożyć się na sukcesy. W weekend będą mogły zająć się domem i rodziną, znajdą czas na przyjemności zmysłowe i spotkania z najbliższymi przyjaciółmi.

