BARAN



Barany rozpoczną tydzień w dobrym humorze, będą ożywione, pełne życia, a życie towarzyskie będzie kwitło. Od wtorkowego popołudnia zwolnią tempo, na wiele spraw będą musiały spojrzeć z różnych punktów widzenia, zanim podejmą decyzję. W weekend będą w dobrej formie, będą wyjeżdżać, uprawiać ulubione sporty i podbijać serca płci przeciwnej, ale w niedzielę mogą być zmęczone.

BYK



Dla Byków początek tygodnia może być trudny, mogą czuć się zmęczone i przytłoczone rozmowami z innymi ludźmi. Często będą poirytowane. Od środy odetchną, będą miały więcej czasu dla siebie, w pracy i interesach powinny kierować się teraz intuicją. Weekend czeka je urozmaicony, dużo ruchu, wyjazdów i dopiero w niedzielę będą mogły oddać się słodkiemu lenistwu.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta na początku tygodnia będą towarzyskie, ożywione, nastawione na kontakty międzyludzkie. Będą miały mnóstwo dobrych pomysłów. Od środy mogą mieć gorszy nastrój, ciężko będzie im nawiązać dobre relacje z innymi, w pracy wszystko może się przeciągać w nieskończoność. Weekend natomiast zapowiada się interesująco, towarzysko i rozrywkowo.

RAK



Na początku tygodnia Raki będą dużo kontaktować się z ludźmi, mogą spotkać się z przyjaciółmi, w pracy mogą liczyć na zmiany i nowości. Od środy będą bardzo empatyczne, nastawione na pomaganie innym. Mogą w tym czasie spotkać wielką miłość. Weekend spędzą w ruchu, ale będą nerwowe i przewrażliwione i dopiero w niedzielę uda im się naprawdę odpocząć.

LEW



Na początku tygodnia Lwy będą towarzyskie i kreatywne, co pozwoli im na osiąganie sukcesów w pracy. W relacjach z innymi będą szczere i otwarte, a nowe znajomości mogą okazać się interesujące. Od środy mogą mieć skłonność do życia złudzeniami i marzeniami, warto skupić się na pracy. Weekend poświęcą uprawianiu sportów, wycieczkom i podróżom, ale w niedzielę mogą mieć chandrę.

PANNA



Na początku tygodnia Panny będą miały sporo zajęć umysłowych, dobre pomysły i chętnie będą udzielać się towarzysko. Od środy będą miały dobry czas dla miłości, ale mogą mieć skłonność do nadmiernego poświęcania się dla innych. Weekend spędzą w ruchu, pociągać je będzie sport i zajęcia ruchowe, a w niedzielę zdecydują się na odpoczynek bierny lub co najwyżej spokojny spacer.

WAGA



Początek tygodnia dla Wag będzie interesujący, mogą poznawać ciekawych ludzi, spotkania ze starymi przyjaciółmi będą niezwykle inspirujące. Od środy mogą czuć się nieswojo, nie będą umiały zdecydować co jest priorytetowe, a co mniej ważne. W relacjach z ludźmi może nastąpić zastój. W weekend będzie wesoło, Wagi odżyją, będą nastawione na romanse i flirtowanie.

SKORPION



Dla Skorpionów początek tygodnia może być ciężki, ludzie mogą działać im na nerwy, a dzwoniące telefony będą rozstrajać. Od środy będą miały lepszy czas, będą spokojne, znajdą czas na relaks lub medytację, zwiększy się ich intuicja i empatia dla otoczenia. Weekend mogą poświęcić sportom, nierzadko ekstremalnym, ale w niedzielę nastawią się raczej na życie z rodziną.

STRZELEC



Strzelce od poniedziałku będą miały mnóstwo ciekawych pomysłów, które zyskają uznanie otoczenia, będą czuły się wolne i niezależne. Od środy mogą mieć gorsze samopoczucie, mogą mieć poczucie, że nic od nich nie zależy i będzie je to mocno deprymować. W piątek odczują przypływ energii, z zapałem rzucą się do planowania weekendu, wyjazdów, a przede wszystkim zajmą się ulubionym sportem.

KOZIOROŻEC



Koziorożce na początku tygodnia będą miały podejście intelektualne do życia, będą do wszystkiego podchodzić z dystansem, życie towarzyskie może je męczyć. Od środy będą bardziej uczuciowe, będą snuć marzenia i wizje przyszłości. W weekend mogą być rozdrażnione, mogą się z kimś pokłócić, ale w niedzielę odzyskają dobry humor i uda im się odpocząć na łonie natury.

WODNIK



Początek tygodnia będzie dla Wodników ekscytujący, będą poznawać nowych ludzi, zawierać nowe przyjaźnie, jeśli mają urlop, to oddadzą się zwiedzaniu interesujących miejsc. Od środy będą bujać w obłokach i innym trudno będzie je zrozumieć. Weekend wykorzystają do organizowania wycieczek, spotkań z ludźmi, chętnie spędzą go z przyjaciółmi, ale w niedzielę mogą mieć kiepski nastrój.

RYBY



Ryby na początku tygodnia mogą mieć problemy z racjonalną oceną sytuacji, nadmiar kontaktów z ludźmi będzie je rozpraszał. Od środy wyciszą się, dojdzie do głosu intuicja, która poprowadzi je do sukcesów. Będą miały dobry czas na medytację i układanie planów na przyszłość. Będą uczuciowe i empatyczne. W weekend będą bardzo energiczne, pełne zapału, mogą wyjechać na wycieczkę.

