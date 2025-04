fot. Fotolia

BARAN



Barany na początku tygodnia będą rozleniwione, niechętnie będą zabierać się i do pracy i do przedświątecznych porządków. Od środy pojawią się wyzwania, które sprawią, że rzucą się w wir pracy. Od piątku będą w świetnym humorze, przygotowania do świąt będą im szły jak z płatka, ale w same święta mogą mieć kiepski nastrój, muszą uważać, żeby nie wpłynął on na ich relacje z rodziną.

BYK



Byki na początku tygodnia będą nastawione na wprowadzanie w otoczeniu harmonii, co będzie sprzyjać przygotowaniom do świąt. Od środy z pasją rzucą się w wir pracy oraz zakupów przedświątecznych, mogą też liczyć na namiętność w związkach uczuciowych. Od piątku mogą czuć się rozproszone, ale święta przebiegną im w ciepłej rodzinnej atmosferze i w dobrym nastroju.

BLIŹNIĘTA



Na początku tygodnia Bliźnięta będą w dobrej formie, będą towarzyskie i romansowe. Od środy mogą czuć się zmęczone i przytłoczone obowiązkami, przygotowania do świąt dadzą im się we znaki. Od piątku humor znacznie im się poprawi, zwłaszcza, jeśli na święta wyjeżdżają. Do uroczystego świątecznego śniadania zasiądą w dobrym nastroju, ale reszta świąt może być męcząca.

RAK



Raki od poniedziałku będą rozdrażnione i nerwowe, przygotowania do świąt będą je przytłaczać, ale już od środy w pełni zaangażują się w prace domowe i obowiązki w pracy. Od piątku mogą stać się nieco rozkojarzone, szczególnie gdy na święta planują wyjazdy, będą zmęczone i zgaszone. Święta będą spędzać zgodnie z wszelkimi tradycjami i będą miały dobry nastrój.

LEW



Lwy na początku tygodnia będą w doskonałej formie, będą udzielać się towarzysko i romansować na prawo i lewo. Przygotowania do świąt nie będą dla nich priorytetem i od środy mogą czuć się przytłoczone pracami domowymi. Na szczęście od piątku poczują przypływ sił i wszystko uda im się zrobić na tip-top. Święta będą dla nich okazją do umacniania więzi rodzinnych.

PANNA



Panny na początku tygodnia mogą mieć problemy z organizacją pracy, niełatwo będzie im podejmować nawet najprostsze decyzje. Od środy wezmą się z wielką energią za przygotowania do świąt. Od piątku mogą poczuć się zmęczone, powinny rozdzielić obowiązki wśród domowników, żeby w święta nie zadręczać wszystkich problemami zdrowotnymi. Święta spędzą bardzo tradycyjnie.

WAGA



Wagi od poniedziałku będą w świetnym humorze, dobrze będą się im układać relacje z ludźmi, chętnie zabiorą się za prace przygotowawcze do świąt. Od środy mogą czuć się nieco przytłoczone nadmiarem obowiązków, będą zmęczone, ale zadowolone. Od piątku odczują przypływ energii i wszystko opanują bez problemów. Za to w święta mogą mieć gorszy nastrój i nienajlepsze relacje z rodziną.

SKORPION



Skorpiony będą na początku tygodnia skłonne do współpracy z innymi, dobrze będą się im układać relacje z bliskimi osobami. Od środy będą aktywnie działać i w pracy i na polu przygotowań świątecznych. Muszą jednak uważać, żeby się nie przemęczać. Od piątku będą miały problem z organizacją pracy, ale w święta będą już w dobrej formie, spędzą je w spokojnej i rodzinnej atmosferze.

STRZELEC



Strzelce rozpoczną tydzień pełne wigoru, wezmą żywy udział w przygotowaniach do świąt, a przy tym świetnie będą sobie radzić w pracy. Od środy czeka je więcej wysiłku, mogą czuć się momentami przytłoczone pracą i rodziną, ale i tak sobie ze wszystkim poradzą. Od piątku będą w doskonałej formie, pełne optymizmu i energii. W dni świąteczne mogą mieć przesyt jedzenia i tradycyjnego siedzenia przy stole.

KOZIOROŻEC



Koziorożce w pierwszych dniach tygodnia będą w kiepskiej formie, mogą czuć się zmęczone i przytłoczone sprawami do załatwienia. Od środy będą już doskonale zorganizowane, co pozwoli im zaplanować pracę i przygotowania do świąt tak, żeby ze sobą nie kolidowały. Od piątku mogą być cały czas w ruchu, mogą być roztargnione. Święta spędzą na sposób tradycyjny, z rodziną.

WODNIK



Wodniki w pierwszych dniach tygodnia będą w świetnej formie, doskonale będą sobie radzić w kontaktach z innymi. Od środy mogą być nerwowe i łatwo mogą się skłócić z otoczeniem. Od piątku odetchną, przygotowania do świąt sprawią im przyjemność, z chęcią zabiorą się do pieczenia i gotowania. W święta będą czuły się przytłoczone rodzinną atmosferą i siedzeniem przy świątecznym stole.

RYBY



Ryby na początku tygodnia mogą mieć problemy z organizacją pracy, mogą mieć poczucie, że wszyscy nagle chcą z nimi rozmawiać, co będzie im przeszkadzało w przygotowaniach do świąt. Od środy sprężą się i wszelkie prace pójdą im jak z płatka. W piątek poczują się zmęczone i trudno będzie im się uporać z pozostałymi obowiązkami. Święta upłyną im w ciepłej i miłej atmosferze.

