Baran

Od poniedziałku Barany wezmą się za wszystkie trudne sprawy do rozwiązania, zmierzą się z wyzwaniami, mogą angażować się zbyt mocno w to, co robią i mogą przypłacić to nadmiernym stresem. Od środy podejdą do wszystkiego na większym luzie, poświęcą więcej czasu rozrywkom i przyjemnościom. W weekend mogą mieć chandrę, nie będą mogły robić tego, co lubią najbardziej.

Reklama

Byk

Na początku tygodnia Byki będą miały wyostrzoną intuicję, mogą pojawić się na horyzoncie dobre interesy do zrobienia, w miłości będzie bardzo namiętnie. Od środy mogą zmienić zapatrywania na różne sprawy, spojrzą na coś z innej perspektywy, mogą dokonać udanych transakcji.

Bliźnięta

Początek tygodnia dla Bliźniąt nie będzie zbyt szczęśliwy, w pracy mogą spotkać się z trudnościami, partner może być zazdrosny. Od środy poczują się znacznie lepiej, będzie dużo zmian, ruchu, wyjazdów, Bliźnięta będą w siódmym niebie, będą spotykać się z przyjaciółmi. W weekend będą musiały uważać z wydatkami, trzeba będzie oszczędnie wydawać pieniądze, a także zająć się obowiązkami domowymi.

Zobacz też: Horoskop na zimę 2011/2012

Rak

Raki na początku tygodnia będą czuły się świetnie, w związkach zapanuje miłosna atmosfera, w pracy czekają na nie wyzwania, ale też sukcesy i osiągnięcia. Od środy wpadną w wir życia towarzyskiego, będą gdzieś jeździć, uprawiać sporty, mogą poznać nowych ludzi i spotkać się z przyjaciółmi. Od piątku Raki zaczną myśleć bardzo poważnie na każdy temat, mogą zrobić wielkie porządki w domu.

Lew

Od poniedziałku Lwy będą rozdrażnione, nerwowe, mogą być nieprzyjemne dla otoczenia, a wyzwania w pracy będą sprawiać im trudność. Od środy wszystko zacznie układać się gładko, odczują przypływ energii, niektóre z nich wyjadą w podróż służbową, będą romansować, a w związkach Lwów będzie bardzo namiętnie. Weekend trochę zgasi ich optymizm, trzeba będzie zająć się domem i rodziną.

Panna

Od poniedziałku Panny będą bardzo aktywne, pełne energii i żadna przeszkoda nie będzie dla nich problemem. W związkach czekają chwile pełne namiętności, a samotne Panny mogą poznać kogoś bardzo tajemniczego. Od środy mogą poczuć się zmęczone, przytłoczone nadmiarem zajęć, muszą zadbać o swoje zdrowie. Weekend przyniesie im lepszy nastrój, zajmą się domem i rodziną.

Waga

Wagi od poniedziałku będą miały do czynienia z trudnymi sprawami, trzeba będzie bardzo sprawnie i dokładnie wywiązać się z obowiązków, żeby nie podpaść szefowi. Od środy atmosfera wokół nich się przejaśni, będą mogły więcej uwagi poświęcić kontaktom międzyludzkim. Weekend spędzą pracowicie, trzeba będzie nadrobić zaległości w domu, może dopaść je chandra.

Skorpion

Od poniedziałku Skorpiony będą w swoim żywiole, trudne sprawy do rozwiązania zmotywują je do większego wysiłku, w sprawach uczuciowych czeka je namiętność i romanse. Od środy mają dobry czas na wyjazdy, podróże służbowe, będą miały dobry czas na uprawianie sportów i zdobywanie wiedzy. Weekend spędzą na wprowadzaniu dyscypliny w domu, będą dużo wymagać od siebie i innych.

Zobacz także: Prezenty na walentynki dla niego

Strzelec

Strzelce od poniedziałku będą ochoczo pracować, podejmą się trudnych zadań i wyzwań zawodowych, ale mogą czuć się z lekka przytłoczone obowiązkami. Od środy atmosfera się zmieni na luźniejszą, będą mogły wyskoczyć z przyjaciółmi do pubu lub na salę gimnastyczną pograć w siatkówkę. W piątkowe popołudnie trzeba będzie wrócić do codzienności i obowiązków domowych.

Od poniedziałku Koziorożce będą bardzo zadowolone z siebie, będą miały nosa do interesów, a w związkach czeka je dużo namiętnych chwil. Wolne Koziorożce mogą poznać kogoś fascynującego. Od środy dużo zmian, trudno będzie się im skoncentrować na pracy, a w relacjach z innymi mogą często się irytować. W weekend wezmą się za robienie porządków, remontowanie i chętnie spędzą czas w domu.

Wodnik

Wodniki rozpoczną tydzień w fatalnym humorze, wszystko będzie je irytować i złościć, w pracy wymagania szefa będą się wydawały niemożliwe do realizacji. Od środy nastrój wyraźnie się im poprawi, poczują się swobodne i będą dużo się przemieszczać lub podróżować. W weekend będą musiały uporządkować swoje sprawy, mogą czuć się przytłoczone domową atmosferą.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą bardzo namiętne, uczuciowe i pochłonięte bez reszty przez sprawy miłosne, co nie przeszkodzi im wywiązać się ze wszystkich obowiązków w pracy. Od środy mogą poczuć się zmęczone, w pracy będą rozkojarzone, przytłoczone trudnościami i zmianami. Powinny też zadbać o swoje zdrowie. W weekend poczują się bezpiecznie, zajmą się sprawami domowymi i rodzinnymi.

Autor: www.viversum.pl

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwą wróżką zupełnie ZA DARMO.