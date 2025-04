Baran

Barany w poniedziałek z rana będą odrobinę rozleniwione, niechętnie będą zabierać się do pracy. Od południa pojawią się wyzwania, które postawią je na nogi i będą musiały zawalczyć o parę spraw. Od środy będą w doskonałym humorze, w głowie będą im wyjazdy, podróże i rozrywki. Od soboty mogą mieć kiepski nastrój, muszą uważać, żeby nie zepsuć rodzinie niedzieli humorami.

Byk

Byki na początku tygodnia będą z prawdziwą pasją podchodzić do swoich obowiązków, mogą żyć w dużym napięciu, ale za to w ich związkach uczuciowych może być namiętnie i gorąco. Od środy mogą czuć się rozproszone, przeszkadzać im będzie skłonność ludzi do improwizacji. Za to w weekend będą mogły oddać się zasłużonemu odpoczynkowi, chętnie spędzą czas na łonie przyrody.

Bliźnięta

Na początku tygodnia Bliźnięta mogą czuć się zmęczone i przytłoczone ilością obowiązków, nowe wyzwania będą ekscytujące, ale będą wymagać wiele energii. Od środy humor znacznie im się poprawi, poczują, że nie są same na świecie, a przyjazna atmosfera w domu sprzyjać będzie ich zdrowiu. W weekend będą w dobrym nastroju, choć może przeszkadzać im konieczność sprzątania w sobotę.

Rak

Raki w poniedziałek nie będą miały na nic ochoty, będą rozdrażnione i poirytowane, ale już od wtorku z dużym zaangażowaniem wezmą się za pracę i obowiązki, dobrze będą się z tym czuły. W środowe popołudnie mogą stać się nieco roztargnione, szczególnie z powodu niezapowiedzianych wizyt. W sobotę mogą być zmęczone, ale weekend przebiegnie bez zakłóceń.

Lew

Lwy na początku tygodnia będą w kiepskiej formie psychicznej, może dochodzić do spięć w kontaktach międzyludzkich. Mogą mieć kiepski nastrój i mogą czuć się osłabione. Na szczęście od środy poczują przypływ energii i wszystko pójdzie im jak z płatka, mogą zostać wysłane w podróż służbową. W weekend mogą czuć się nieco przytłoczone rodzinną atmosferką.

Panna

Panny na początku tygodnia wezmą się ostro do pracy i obowiązków, będą pełne werwy i dynamiki, ale muszą uważać, żeby nie przeciążyć organizmu, bo od środy mogą poczuć się osłabione i zmęczone. Powinny rozłożyć sobie obowiązki i nie robić wszystkiego naraz. W piątek wieczór będą mogły odetchnąć, wszystko będzie toczyć się zgodnie z planem i w weekend będą mogły się rozluźnić.

Waga

Wagi wstaną w poniedziałek w doskonałym humorze, będą pełne energii i z zapałem zabiorą się za zadania na dziś. Od południa mogą poczuć się nieco przytłoczone, ale mimo, to przez cały tydzień będą w dobrej formie i ze wszystkim dadzą sobie doskonale radę. Dopiero w sobotę dopadnie je zmęczenie i w weekend mogą mieć kwaśny humor i nie najlepsze relacje z najbliższymi.

Skorpion

Skorpiony będą w pierwszej połowie tygodnia z pasją działać i w pracy i w domu. Muszą jednak uważać, żeby się nie przemęczać, bo nie będą kontrolować wydatkowania energii. Lepiej działać powoli, a bez szkody dla zdrowia. W czwartek mogą być rozproszone, ale od piątku będą świetnie zorganizowane i weekend wykorzystają na wielkie porządki i zmiany w domu.

Strzelec

Strzelce rozpoczną tydzień pełne energii, będą sprzątać, robić zakupy, a przy tym doskonale będą sobie radzić w pracy. Od środy czeka je sporo ruchu, wyjazdów, będą w dobrych relacjach z ludźmi, uda im się mimo dużej ilości pracy spotkać z przyjaciółmi. Mogą też mieć skłonność do moralizowania, powinny jednak się od niego powstrzymać, bo mogą zepsuć rodzinie weekend.

Koziorożec

Koziorożce będą w tym tygodniu doskonale zorganizowane, sprawnie i logicznie będą myśleć, co pozwoli im zaplanować pracę i obowiązki tak, żeby ze sobą nie kolidowały. W środku tygodnia mogą mieć trochę problemów z koncentracją, bo może je rozpraszać konieczność częstego przemieszczania się. Weekend poświęcą na sprawy domowe i spędzą go z rodziną.

Wodnik

Wodniki w pierwszej połowie tygodnia będą w kiepskiej formie psychicznej, mogą być nerwowe i skłócone z otoczeniem, a praca będzie nudna. W czwartek trochę odetchną, uda im się wyrwać z domu i uciec od obowiązków, być może wyjadą gdzieś w sprawach służbowych. W weekend będą czuły się przytłoczone rodzinną atmosferą, niechętnie będą brały udział w życiu domowym.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą potrafiły się skupić na swojej pracy, będą potrafiły sprężyć się i wywiązać ze wszystkich obowiązków. W środę popołudniu poczują się zmęczone i do piątku trudno będzie im się uporać z pracą. Dopiero w piątek popołudniu nabiorą znów sił i dalej wszystko pójdzie jak z płatka. W weekend będą w poważnym nastroju, ale w ich domu atmosfera będzie ciepła i rodzinna.

