Baran

Na początku tygodnia Barany będą w refleksyjnym nastroju, będą zwracały uwagę na sny, uczucia innych osób, a życie ich będzie toczyło się powoli. Od środy wszystko nabierze tempa, Barany staną się energiczne, wojownicze, a nawet agresywne, zabiorą się z radością do pracy i będą miały mnóstwo pomysłów. Weekend spędzą w towarzystwie przyjaciół, z poczuciem, że wszystko w tym tygodniu zostało załatwione dobrze.

Reklama

Byk

W tym tygodniu Byki będą miały ogromną intuicję, a ich wyobraźnia będzie pracować na wysokich obrotach. Będzie to dobry czas dla Byków parających się sztuką, szczególnie początek tygodnia będzie im sprzyjał. Intuicję mogą też wykorzystać do korzystnego lokowania pieniędzy. W weekend będą odpoczywać w towarzystwie najbliższych przyjaciół, na kameralnych imprezach lub gotując ulubione potrawy.

Bliźnięta

Bliźnięta będą w tym tygodniu bardzo rozproszone, trudno będzie im opanować chaos w domu i w pracy, będą bujać w obłokach, szczególnie na początku tygodnia. Od środy będą miały więcej energii i łatwiej będzie im sobie poradzić z narastającymi zaległościami, ale będą zbyt żywiołowe. Weekend da im okazję do odpoczynku i z przyjemnością oderwą się od pracy i spotkają z przyjaciółmi.

Rak

Dla Raków będzie to dobry tydzień. Rozpoczną go wspominając dobre chwile w swoim życiu, będą bardzo uczuciowe i romantyczne, dużo zrobią dla partnera i rodziny. Od środy mogą mieć problemy z komunikowaniem się i gniewem, ale już od piątku nastrój zdecydowanie im się poprawi, będą sympatyczne dla otoczenia, a bliscy będą dla nich mili i uprzejmi.

Lew

Lwy odetchną z ulgą po niezbyt udanej niedzieli i z przyjemnością udadzą się do pracy, gdzie do środy będą bujać w obłokach, fantazjować na temat awansu i marzyć o sukcesach. Od środy poczują, że świat leży u ich stóp i wszystko jest możliwe, wezmą się ze zdwojoną energią do pracy. W weekend znów będą zmęczone i poirytowane, a otoczenie będzie wobec nich zdecydowanie zbyt wymagające.

Panna

Początek tygodnia będzie dla Panien bardzo udany, będą miały uduchowiony nastrój, będą pomagać znajdującym się w potrzebie, a intuicja będzie im podpowiadać, jakie decyzje podejmować. Od środy poczują przypływ energii i zabiorą się za wiosenne porządki. Za to w weekend pozwolą sobie na odpoczynek, może wyjazd na łono natury, a na pewno spędzą go w dobrym towarzystwie.

Waga

Wagi będą miały nie najłatwiejszy tydzień. Na początku trudno im będzie się pozbierać, trudno będzie podjąć jakąkolwiek decyzję, myśli będą się rozpraszać i nie będą mogły na niczym się skupić. Od środy mogą stać się bardzo poirytowane, a nawet kłótliwe i trudno będzie się im dogadać z otoczeniem. Weekend będzie okazją do relaksu, Wagi wybiorą się do teatru albo galerii sztuki.

Zobacz też: Seks horoskop

Skorpion

Na początku tygodnia Skorpiony wykażą się wyjątkową intuicją, będą miały wizje przyszłości i pomysły jak zorganizować sobie lepszą pracę. Od środy zabiorą się energicznie do ich realizacji, choć mogą wtedy działać pochopnie i zbyt porywczo. Weekend będzie okazją do wypoczynku w gronie najbliższych osób, przy dobrze zastawionym stole, więc muszą Skorpiony uważać, by nie przytyć.

Strzelec

Strzelcom trudno będzie zabrać się na początku tygodnia do pracy, myślami będą bujać nie wiadomo gdzie, będą snuć wizje niemożliwe do zrealizowania i marzyć o dalekich lądach. Od środy wydarzenia zmuszą je do energicznego działania i Strzelce zejdą na ziemię i z zapałem wezmą się z życiem za bary. Weekend spędzą w towarzystwie ulubionych przyjaciół, w gronie rodziny.

Koziorożec

Koziorożce rozpoczną tydzień marząc o większych zleceniach, o większej ilości pracy, o zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięciach, będą mieć dobre pomysły, ale z ich realizacją będą musiały poczekać. Od środy nastrój im gwałtownie opadnie, będą zgryźliwe i trudne we współżyciu. Za to w weekend będą tryskać dobrym humorem, rodzina będzie miała z nich dużo pożytku.

Zobacz też: Jak się wzbogacić?

Wodnik

Na początku tygodnia Wodniki będą zupełnie wytrącone z rytmu pracy, będą myślami w innych świecie, lepszym, wspanialszym i na pewno nieistniejącym jeszcze. Od środy poczują przypływ energii, którą wykorzystają na robienie zamieszania i stwarzanie problemów tam, gdzie ich nie ma. Weekend będzie dla nich wyjątkowo trudny, rodzina będzie wymagała od nich rzeczy niemożliwych.

Ryby

Ryby w tym tygodniu będą wyjątkowo wrażliwe i empatyczne, będą służyć innym pomocą, będą miały piękne sny i marzenia, szczególnie Ryby artystki będą miały dobry czas i wenę. Od środy poczują, że świat obdarza je ogromną energią i będą w stanie wprowadzić w życie swoje wizje. A w weekend poczują się bezpiecznie i stabilnie w gronie rodziny i przyjaciół, wybiorą się na długi spacer.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwą wróżką zupełnie ZA DARMO.