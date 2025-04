Baran

Barany będą w tym tygodniu pełne energii i chęci do życia. Od poniedziałku mogą mieć mało realistyczne pomysły i może przeszkadzać im to w wypełnianiu obowiązków. Od środy będą dynamiczne i zaangażowane w to, co robią, nic nie będzie dla nich trudne, ani niemożliwe. Weekend spędzą na zwolnionych obrotach, wypoczywając i romansując i dopiero niedzielne popołudnie zapowiada się bardzo towarzysko.

Byk

Początek tygodnia przyniesie Bykom większą intuicję, która pomoże im podejmować właściwe decyzje, będą nastawione na uczucia i spełnianie marzeń. Od środy życie nabierze szalonego tempa i mogą mieć problemy, żeby nadążyć za wydarzeniami, mogą często czuć się wytrącone z równowagi. Weekend będzie dla nich okazją do wypoczynku na łonie natury, w rodzinnym gronie.

Bliźnięta

Na początku tygodnia Bliźnięta mogą czuć się nie najlepiej, może dojść do głosu zniechęcenie pracą, mogą czuć wewnętrzny niepokój. Od środy będą w dobrej formie, będą błyszczeć inteligencją i elokwencją, będą energiczne i aktywne. W weekend mogą wyjechać, odwiedzić rodzinę, spędzą czas pożytecznie i miło, choć mogą się nieco nudzić, dopiero niedzielne popołudnie przyniesie im ciekawsze zajęcia.

Rak

Raki w pierwszych dniach tygodnia będą bardzo uczuciowo nastawione do życia, będą kierować się przeczuciami i intuicją. Od środy świat może im się wydawać wrogim miejscem, od którego najlepiej jest uciec. Takie podejście nie będzie sprzyjać odnoszeniu sukcesów. Piątek przyniesie im zmianę nastroju, będą nastawione rodzinnie i ciepło do innych, wolny czas mogą spędzić w kontakcie z przyrodą.

Lew

Lwy na początku tygodnia będą bardzo uczuciowe, nastawione na romanse i powinny uważać, żeby nie angażować się w sekretne związki bez przyszłości. Od środy będą energiczne, bardzo pobudzone erotycznie, nastawione na przygody i podróże. W weekend dopadnie je proza życia, sprawy domowe dadzą o sobie znać, mogą mieć chandrę i dopiero w niedzielne popołudnie nastrój im się poprawi.

Panna

Panny w pierwszych dniach tygodnia mogą być niepewne siebie, zmęczone, ale też nastawione uczuciowo do życia, będą wchodzić w relacje miłosne i myślami bujać w obłokach. Od środy życie wokół nich nabierze tempa i jeśli dadzą się mu ponieść, to mogą spodziewać się interesujących propozycji. Weekend będzie okazją do wyjazdu na łono natury, wypoczynku i pogłębiania więzi rodzinnych.

Waga

Wagi będą w tym tygodniu bardzo ożywione i towarzyskie. Uda im się zabłysnąć na niejednej imprezie i stworzyć niezwykłe kreacje na letnie wyprawy. W pierwszych dniach tygodnia mogą czuć się rozkojarzone i często będą się spóźniać. Od środy będą w opozycji do osób w otoczeniu, ale też będą bardzo dla innych atrakcyjne. W weekend nastawią się na spokojny wypoczynek w gronie najbliższych.

Skorpion

Skorpiony czeka tydzień męczący, pełen wydarzeń i pracy. Na początku tygodnia będą miały ogromną intuicję, dzięki której mogą podjąć ważne decyzje najkorzystniej dla siebie. Od środy mogą mieć tendencję do brania na siebie więcej, niż są w stanie udźwignąć, powinny więc działać wolniej i mniej emocjonalnie. Weekend spędzą w rodzinnej atmosferze lub na łonie natury.

Strzelec

Strzelce na początku tygodnia będą miały nie najlepsze samopoczucie, mogą nerwowo reagować na różne sytuacje i ludzi. Od środy uda im się znaleźć dużo czasu na sport i ruch, co znacząco poprawi im humor, odczują wyraźny przypływ energii, będą dynamiczne, pełne życia. W weekend powinny nastawić się na życie rodzinne, nawet, jeśli nie mają ochoty, gdyż poprawi to wzajemne relacje.

Koziorożec

Koziorożce mogą w tym tygodniu często popadać w konflikty z otoczeniem, głównie z powodu upartego trzymania się swojego zdania. Początek tygodnia będzie dobry na randki, życie uczuciowe nabierze rumieńców. Od środy mogą być rozdrażnione, mogą wchodzić w konflikty z otoczeniem. W weekend z czystym sumieniem oddadzą się wypoczynkowi, zrelaksują się na łonie przyrody.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia mogą czuć się nieco rozproszone, inni mogą wydawać się im zbyt emocjonalni, niełatwo będzie im nawiązać porozumienie z obcymi osobami. Od środy staną się bardzo ożywione, będą się dużo ruszać i jeździć, załatwiać mnóstwo spraw. W weekend mogą mieć poczucie, że ich partner jest bardzo zaborczy, co popsuje im nastrój, mogą mieć chandrę.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą wrażliwe, empatyczne i uczuciowe, ale mogą mieć skłonność do nadmiernego idealizowania. Od środy spojrzą na świat bardziej realistycznie, życie będzie wymagało od nich konkretnych działań i nie będą miały czasu na marzenia. Weekend spędzą w ciepłej, rodzinnej atmosferze, dużo czasu spędzą w kontakcie z przyrodą, ale w niedzielne popołudnie może dopaść je chandra.

