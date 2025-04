fot. Fotolia

BARAN



Barany od poniedziałku wpadną w minorowy nastrój, mogą przeżywać trudne chwile w pracy, ale przede wszystkim mogą czuć się nierozumiane w domu. Od środy mogą oczekiwać sukcesów w pracy, zdobędą uznanie i świetnie będą się bawić w chwilach wolnych od pracy. Weekend raczej spędzą w domu, być może trzeba będzie zrobić porządki na powitanie wiosny.

BYK



Byki na początku tygodnia będą pełne optymizmu, uczuciowe i bardzo rodzinne. Sprawy domowe wybiją się na pierwszy plan. Od środowego popołudnia nastrój im się zmieni na gorszy, mogą się czuć rozdrażnione i poirytowane, inni będą działać im na nerwy. W weekend będzie spokojnie, zajmą się porządkami w domu, a może też w ogródku, rodzina będzie dla nich wsparciem.

BLIŹNIĘTA



Bliźnięta na początku tygodnia mogą czuć się przytłoczone sprawami rodzinnymi i emocjami innych osób, ale mimo to będą dobrze dogadywać się z otoczeniem. Od środowego popołudnia będą otoczone ludźmi, przyjaciółmi i czeka je sporo miłych niespodzianek, mogą wtedy zostać docenione przez szefa lub przez ukochaną osobę. W weekend mogą poczuć się zmęczone.

RAK



Raki zaliczą początek tygodnia do udanych. Samotne Raki mogą poznać kogoś intrygującego, a pozostające w związku mogą liczyć na wsparcie partnera. Również w pracy może wydarzyć się coś niespodziewanie miłego. Od środowego popołudnia powinny uważać, aby żyć w zgodzie z szefem, a życie towarzyskie nabierze rozmachu. Weekend spędzą jednak z rodziną, poświęcą czas na sprawy domowe.

LEW



Lwy na początku tygodnia poświęcą dużo czasu na sprawy domowe i rodzinne, mogą mieć poczucie, że partner życiowy jest zaborczy. Od czwartku w życiu zawodowym czeka je sporo rozmów, mogą spodziewać się uznania dla swoich dokonań. Również w uczuciach będzie to dobry czas, będą sporo romansować. Za to weekend może być mało atrakcyjny, raczej spędzą go w domowych pieleszach.

PANNA



Panny na początku tygodnia będą nastawione uczuciowo i rodzinnie, samotne Panny mogą poznać kogoś wyjątkowego. W pracy mogą liczyć na spokojny czas. Od czwartku będą pracować na wysokich obrotach, będą bardzo kreatywne, ale ich dokonania mogą pozostać w cieniu szefa. W weekend będą mogły zająć się domem, rodziną i to sprawi, że poczują się wypoczęte.

WAGA



Wagi od poniedziałku mogą mieć chandrę, przedwiośnie będzie na nie działać źle, mogą też pokłócić się z kimś bliskim. Od środowego popołudnia będą nastawione przede wszystkim na życie towarzyskie, co znacznie poprawi im nastrój, a w pracy mogą liczyć na sukcesy. Będą też bardziej romansowe i mogą umówić się na randkę. W weekend mogą poczuć się zmęczone i rozkojarzone.

SKORPION



Skorpiony na początku tygodnia będą wrażliwe i uczuciowe, będą nastawione rodzinnie i skupione na sprawach domowych. Od środowego popołudnia mogą być nie w sosie, często będą się irytować, a ludzie wokół będą działać im nerwy, grożą im też wybuchy złości. Weekend spędzą w domowym zaciszu, co da im wytchnienie i pozwoli naładować akumulatory.

STRZELEC



Strzelce od poniedziałku mogą czuć się przytłoczone emocjami innych ludzi, sprawy rodzinne dadzą im w kość i brak im będzie sił na pracę. Od czwartku będą otoczone przyjaciółmi i życzliwymi ludźmi, na których pomoc mogą liczyć. Mogą liczyć też na sukcesy zawodowe. Natomiast w weekend mogą poczuć się zmęczone i osłabione, dopadnie je chandra, braknie im sił i entuzjazmu.

KOZIOROŻEC



Koziorożce mogą czuć się na początku tygodnia rozkojarzone, życie rodzinne będzie sprawiało im kłopoty, ale w uczuciach będzie się działo dobrze. W pracy wiele będzie zależało od ich nastawienia. Od środowego popołudnia powinny uważać, aby nie wchodzić w drogę szefowi, mogą mieć poczucie, że tracą kontrolę nad swoimi zadaniami. W weekend nastawią się na zajęcia domowe.

WODNIK



Wodniki na początku tygodnia będą nie w sosie, partner będzie się im wydawał zbyt zaborczy i wymagający, a w pracy wszystko będzie rozłazić się w szwach. Od czwartku w pracy będzie układać się im świetnie, ich pomysły zostaną docenione przez otoczenie, mogą dostać nowe, ciekawe propozycje. W weekend będą znudzone, domowe zajęcia nie poprawią im humoru, może braknąć im czasu dla przyjaciół.

RYBY



Ryby na początku tygodnia będą bardzo uczuciowe, rozmarzone, zajęte rodziną i dziećmi, niejedna samotna Ryba pozna teraz swoją drugą połowę. Od środowego popołudnia mogą mieć skłonność do podporządkowywania się innym. Nowości w pracy i zmiany mogą je z lekka wyprowadzać z równowagi i z przyjemnością powitają weekend i możliwość zajęcia się domem i rodziną.

