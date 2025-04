BARAN



Barany w poniedziałkowy ranek wstaną w doskonałym humorze, ale już popołudniu nastrój im się popsuje, w najbliższych dniach mogą mieć problemy ze zdrowiem, powinny ciepło się ubierać. W czwartek i piątek mogą liczyć na sukcesy i uznanie, będą pełne zapału i energii. W czasie weekendu będą się świetnie bawić na imprezach towarzyskich i sportowych, ale powinny też zadbać o wypoczynek.

Reklama

fot. Fotolia

BYK



Byki na początku tygodnia będą nastawione na życie rodzinne, szczególnie, gdy właśnie spędzają ferie z pociechami. Jeśli pracują, to działania przyniosą im zadowolenie. Od czwartku mogą być rozdrażnione, łatwo będą wchodzić w konflikty z innymi, mogą spodziewać się problemów z szefem. Weekend postarają się spędzić w gronie rodzinnym, najchętniej w domu i powinny zadbać o siebie.

BLIŹNIĘTA



Poniedziałkowy ranek Bliźnięta zaczną od kawy i ploteczek, ale od południa chętnych do rozmów może zabraknąć. Mają teraz dobry czas na wyjazd z dziećmi na ferie. Od czwartku będą twórczo podchodzić do problemów, będą odnosić sukcesy w pracy, zostaną docenione, co pozwoli im mieć dobry nastrój prawie cały weekend, ale w niedzielę mogą poczuć się zmęczone i rozdrażnione.

Zobacz też: Horoskop miłosny na 2014 rok

RAK



W poniedziałkowy ranek Raki mogą być roztargnione, konieczność rozmawiania z ludźmi będzie je drażnić. Od wtorku będą miały dobre dni, samotne Raki mogą się zakochać, z bliskimi osobami będą w dobrych relacjach, a w pracy będą odnosić same sukcesy. W weekend spędzą dużo czasu z rodziną, zajmą się sprawami domowymi, muszą też uważać, by nie popadać w hipochondrię.

LEW



Lwy w poniedziałek od rana będą miały dobry humor. Od wtorku ważne staną się sprawy rodzinne, dzieci będą wymagały uwagi, szczególnie, gdy właśnie będą z nimi na zimowych feriach. W czwartek i piątek będą miały dobre dni, mogą spodziewać się uznania, będą miały dobre pomysły na rozwiązanie problemów w pracy. W weekend będą prowadzić ożywione życie towarzyskie, będą miały dużo kontaktów z ludźmi.

PANNA



Panny w poniedziałek rano mogą czuć się zmęczone, mogą narzekać na ból głowy, ale już popołudniu wszystko zacznie wyglądać dużo lepiej. Od wtorku pociechy mogą potrzebować więcej uwagi, w pracy będą miały okazję służyć innym pomocą. W czwartek i piątek będą mogły pozwolić sobie na rozrywkę, kreatywne działania i zabawę. Na weekend zaplanują rodzinny wyjazd.

WAGA



Wagi w poniedziałek rano wymienią ze współpracownikami najnowsze ploteczki, ale już od południa może dopaść je chandra. We wtorek i środę mogą źle się czuć, mogą być chore, powinny dużo wypoczywać i ciepło się ubierać. Od czwartku nastrój im się poprawi, będą romansować i umawiać się na randki. W weekend nastawią się na odpoczynek, choć będą musiały uporać się z obowiązkami domowymi.

SKORPION



Skorpiony w poniedziałek rano będą czuły się nieswojo, ale już od południa wszystko wróci do normy i aż do środy będą czuły, że są kochane, ich życie rodzinne nabierze blasku, będą emanować ciepłem i będą pomocne innym. Od czwartku będą rozdrażnione, mogą mieć różne dolegliwości i mogą być skłócone ze wszystkimi. W weekend poświęcą się pracom domowym dla rozładowania stresów.

STRZELEC



W poniedziałek rano Strzelce z energią wezmą się do pracy, ale już popołudniu mogą mieć poczucie, że wszystko idzie nie tak, które to poczucie pozostanie im aż do środy. Mogą czuć się w tym czasie mocno ograniczone przez rodzinę. Od czwartku będą miały spore sukcesy zawodowe, mogą zostać docenione, więc będą miały sporo okazji do imprezowania dla uczczenia sukcesów. W niedzielę mogą czuć się źle, dopadnie je chandra.

KOZIOROŻEC



Koziorożce od poniedziałku mogą mieć trudności ze skupieniem się na pracy, ważne staną się obowiązki domowe i rodzinne, które będą je rozpraszać. Od czwartku mogą wejść w konflikt z przełożonymi, powinny pilnować się, co mówią przy szefie, ale przy tym będą miały dużo dobrych pomysłów. Weekend poświęcą na drobne naprawy w domu, sprzątanie i spędzą go z rodziną.

Zobacz też: Horoskop na luty 2014

WODNIK



Wodniki od poniedziałkowego popołudnia mogą czuć się przytłoczone obowiązkami domowymi i rodzinnymi, będą zgaszone i brak im będzie wolności. W pracy przytłaczać je będą ci, którzy koniecznie będą chcieli służyć pomocą. Od czwartku zabłysną w pracy kreatywnością i będą mieć same sukcesy. W weekend mogą się dobrze bawić, choć w niedzielę ważna będzie przede wszystkim rodzina.

RYBY



Dla Ryb tydzień rozpocznie się nie najlepiej, będą zmęczone i rozdrażnione, ale już od wtorku poczują się znacznie lepiej. Praca będzie dobrze im szła, będą w dobrych relacjach z rodziną, a wolne Ryby mogą się zakochać. Od czwartku będą twórczo podchodzić do rzeczywistości, ale będą ulegać woli innych, silniejszych od siebie. W niedzielę wycofają się w domowe pielesze.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.