Barany na początku tygodnia będą walczyć z przeciwnościami i wyzwaniami, choć będą miały mało energii i wcale im się nie będzie chciało. Od środy energii im przybędzie, będą miały dobre pomysły jak poradzić sobie z problemami, wybiorą się w podróż służbową i zdecydowanie będą miały świetny nastrój. W weekend będą rozdrażnione, często będą wybuchać gniewem, nawet zupełnie bez powodu.

Byki będą w tym tygodniu w doskonałej formie, będą działać powoli, ale skutecznie. Na początku tygodnia mogą stanąć przed trudniejszymi zadaniami, które jednak przyniosą im dużo satysfakcji. Od środy mogą czuć się nieco rozproszone, powinny uważać wtedy na drogach. Weekend spędzą w gronie rodziny, ale w niedzielę mogą wybuchać nieuzasadnionym gniewem.

Bliźnięta mogą w tym tygodniu mieć skłonność do lekkomyślnego postępowania. Rozpoczną tydzień od zmierzenia się z trudnymi wyzwaniami, mogą odczuwać brak energii i przytłoczenie trudnościami. Od środy poczują, że mają skrzydła u ramion, wszystko będzie im szło jak z płatka. Od piątku znów przytłoczy je praca, za w niedzielę nadrobią wszystkie zaległości towarzyskie.

Raki w tym tygodniu poczują się pewnie i bezpiecznie. Na początku tygodnia będą z pasją oddawać się pracy i planowaniu świątecznych zajęć, mogą poznać fascynującą osobę, w której się zakochają. Od środy mogą być trochę roztrzepane i rozkojarzone, za dużo wokół nich będzie się działo naraz. W weekend odnajdą się w pracach domowych, praktycznych i będą miały dobre relacje z rodziną.

Lwy tego tygodnia na pewno nie zaliczą do udanych. Będą bardzo rozdrażnione, trudno będzie im osiągnąć to, co sobie zamierzyły, często będą rozgniewane i wybuchowe. Najgorzej będą się czuły w poniedziałek i wtorek, powinny wtedy unikać trudnych sytuacji i uważać na wypadki. Środa i czwartek przyniosą lepszy nastrój, ale w weekend mogą mieć problemy w relacjach z partnerem.

Panny ten tydzień będą mogły zaliczyć do udanych, szczególnie pod względem materialnym. Na początku tygodnia będą miały dużo energii i będą potrafiły znaleźć rozwiązanie nawet dla najtrudniejszych problemów. We środę i czwartek mogą poczuć się rozkojarzone i będą miały mniej energii, ale już od piątku i przez cały weekend będą mogły góry przenosić, zajmą się porządkami świątecznymi.

Wagi w tym tygodniu mogą być nieco lekkomyślne, zbyt beztrosko będą podchodzić do spraw materialnych, muszą uważać przy zakupach, bo będą zdecydowanie za dużo wydawać. Na początku tygodnia mogą czuć się przytłoczone obowiązkami. Od środy z większą lekkością będą mogły iść przez życie, ale w weekend mogą mieć chandrę, mogą pokłócić się z partnerem.

Skorpiony rozpoczną tydzień przebojowo, poradzą sobie z każdym wyzwaniem i przeszkodą, będą nastawione na doznania zmysłowe i namiętność w związkach uczuciowych. Od środy mogą mieć poczucie, że wokół dzieje się za dużo spraw naraz, optymizm innych może wydawać się im zupełnie nieuzasadniony. W weekend będą bardzo pracowite, z trudem znajdą czas na odpoczynek.

Strzelce rozpoczną tydzień w nastroju minorowym, zadania będą wymagały od nich pełnego skupienia i zaangażowania i nie starczy im czasu na rozrywki. Od środy poczują się znacznie lepiej, odprężą się, uda im się wyjechać choć na chwilę nad wodę, znajdą czas na sport. Od piątku znów spadnie na nie tyle obowiązków i codziennych czynności nie cierpiących zwłoki, że będą zmęczone.

Koziorożce w tym tygodniu będą miały dość pracy, żeby czuć się usatysfakcjonowane. Będzie to też dobry tydzień pod względem finansowym. Na początku tygodnia będą miały do wykonania ważne zadania wymagające dużej uwagi. Od środy będą miały więcej luzu i czasu na osobiste sprawy. Od piątku cały czas poświęcą sprawom praktycznym, rozpoczną porządki przedświąteczne.

Wodniki w tym tygodniu będą czuły się wyjątkowo fatalnie. Mogą mieć problemy ze zdrowiem, gorsze samopoczucie, często inni będą wyprowadzać je z równowagi. Szczególnie trudny będzie początek tygodnia, mogą wtedy mieć przed sobą trudne chwile. Od środy nastrój może poprawić im możliwość wyjazdu lub spotkanie z przyjaciółmi. Weekend spędzą w gronie rodzinnym.

Ryby w tym tygodniu będą czuły się bezpiecznie pod względem emocjonalnym i materialnym. Na początku tygodnia mogą liczyć na wsparcie partnera, na namiętność w związku lub nową miłość. Od środy mogą czuć się zmęczone i będą miały problemy z koncentracją. Weekend poświęcą na przygotowania do świąt, spędzą go w domu, z rodziną, w niezłej atmosferze.

