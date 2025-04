Baran

Barany w poniedziałek z przyjemnością pójdą do pracy, czeka je sporo miłych niespodzianek, koledzy będą mili i sympatyczni. Od wtorku mogą mieć kłopoty w domu z powodu zbyt częstego wychodzenia na spotkania z przyjaciółmi. Szczęśliwym dniem będzie czwartek, mogą wtedy oczekiwać sukcesów w pracy. W weekend może się okazać, że trzeba zająć się sprawami domowymi.

Reklama

Byk

Byki rozpoczną tydzień pełne optymizmu, ale dość szybko okaże się, że sprawy rodzinne przesłonią wszystko inne, może okazać się, że ktoś potrzebuje pilnie ich pomocy i opieki. Od środowego popołudnia mogą się czuć rozdrażnione i poirytowane, mogą mieć wrażenie, że muszą być w kilku miejscach naraz. W weekend będzie już spokojniej, ale rodzina i sprawy domowe w dalszym ciągu będą najważniejsze.

Bliźnięta

Bliźnięta będą w tym tygodniu bardzo ożywione i zadowolone z życia. Będą otoczone ludźmi, przyjaciółmi i czeka je sporo miłych niespodzianek. Szczególnie korzystne mogą być dla nich czwartek i piątek, mogą wtedy zostać docenione przez szefa albo przeżyją wyjątkowo udaną randkę. W weekend mogą poczuć się zmęczone, a konieczność robienia porządków nie poprawi im nastroju.

Rak

Raki lepszy będą miały początek tygodnia, mogą wtedy umówić się na randkę, a Raki pozostające w związku mogą liczyć na przyjemne chwile z partnerem. Od środowego popołudnia zajęte będą bardziej sprawami zawodowymi, rozmowami biznesowymi, muszą uważać, aby żyć w zgodzie z szefem. Weekend spędzą z rodziną, wśród przyjaciół, w miłej atmosferze.

Lew

Lwy będą w tym tygodniu pełne optymizmu. W życiu zawodowym czeka je sporo rozmów, zmian, nowości i mogą oczekiwać uznania dla swoich działań. Szczególnie korzystne pod tym względem będą czwartek i piątek. Z partnerem nie będą się tak dobrze dogadywać jak z kolegami w pracy i weekend mogą mieć mało atrakcyjny. Czeka je zajmowanie się szarą codziennością i obowiązkami domowymi.

Panna

Panny będą pracować w tym tygodniu na wysokich obrotach, ich umysł będzie bardzo sprawny i będą widzieć wszystkie niedociągnięcia innych ludzi. Może je to wprawić w stan zbyt dużego pobudzenia nerwowego, powinny postarać się o chwile relaksu i wyciszenia, żeby nie popaść w nerwicę. W weekend będą mogły odetchnąć, zajmą się domem, rodziną i to sprawi, że poczują się wypoczęte.

Waga

Wagi w tym tygodniu będą nastawione przede wszystkim na życie towarzyskie i wprowadzanie zmian i w pracy i w domu. W środku tygodnia mogą być bardziej ożywione, bardzo kreatywne i mogą spodziewać się sukcesów w pracy, będą też bardziej romansowe i mogą umówić się na randkę. W weekend mogą poczuć się zmęczone i rozkojarzone, domowe zajęcia nie poprawią im humoru.

Zobacz też: Seks horoskop

Skorpion

Skorpiony w tym tygodniu mogą być często poirytowane, zmiany wokół będą działać im nerwy. Lepiej będą się czuć na początku tygodnia, mogą wtedy liczyć na pomoc partnera życiowego, na emocjonalne wsparcie. Będzie to też lepszy czas na ewentualną randkę. W czwartek i piątek grożą im wybuchy złości i dopiero w weekend poczują się lepiej. Spędzą go w domowym zaciszu.

Strzelec

Strzelce w tym tygodniu będą optymistycznie patrzeć w przyszłość. Otoczone będą przyjaciółmi i życzliwymi ludźmi, na których pomoc mogą liczyć. Czeka je sporo szczęśliwych zbiegów okoliczności, szczególnie na sukcesy mogą liczyć w czwartek i piątek. Natomiast w weekend mogą poczuć się zmęczone i osłabione, zajęcia domowe będą je wyczerpywać.

Koziorożec

Koziorożce mogą czuć się w tym tygodniu rozkojarzone, wiele się będzie wokół nich działo. Lepsze samopoczucie będą mieć na początku tygodnia, będą bardziej uczuciowe. Od środy powinny uważać, aby nie wchodzić w drogę szefowi, bo mogą się z nim pokłócić. Również w domu może dojść do przepychanek, kto ma rację. W weekend nastawią się na zajęcia domowe, znajdą sporo rzeczy do zrobienia.

Zobacz też: Jak się wzbogacić?

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą nie w sosie, partner będzie się im wydawał zbyt zaborczy. We wtorek konflikty w związkach Wodników mogą się nasilić, ale za to w pracy będzie układać się im świetnie, mogą mieć dobre pomysły, które zostaną docenione przez szefa. W weekend będą znudzone domowymi zajęciami i jeśli nie uda im się gdzieś wyjechać, to mogą zostać zagonione do sprzątania.

Ryby

Ryby na początku tygodnia będą bardzo uczuciowe, rozmarzone, zajęte rodziną i dziećmi. Od czwartku będą musiały uważać na ludzi, którzy będą chcieli nimi kierować, powinny zachować swoje zdanie i się go trzymać. Nowości w pracy i zmiany mogą je z lekka wyprowadzać z równowagi i z przyjemnością powitają weekend i możliwość zaszycia się ww własnym domu.

Reklama

Każdy klient po darmowej rejestracji na portalu Viversum ma prawo do rozmowy z prawdziwa wróżką za 0,99 złoty za minutę połączenia.