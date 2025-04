Baran

Barany w poniedziałek będą tryskać energią i zapałem do pracy. Mogą mieć atrakcyjne propozycje zawodowe i szczęście do pieniędzy. Od wtorku przyjdzie czas na spokojne realizowanie zamierzeń, na praktyczne działania zmierzające do osiągnięcia celu. Od piątku życie nabierze tempa i blasku, Barany będą w ciągłym ruchu, życie towarzyskie będzie w pełni rozkwitu.

Byk

Byki od poniedziałku wezmą się energicznie za pracę, a połączenie obowiązkowości ze spontanicznym działaniem przyniesie im spore korzyści. Od wtorku będą bardzo pragmatyczne i racjonalne, będą budować swój dobrobyt z dobrymi efektami. W weekend mogą czuć się nieco rozkojarzone, co jednak nie będzie im przeszkadzać w życiu towarzyskim.

Bliźnięta

Bliźnięta na początku tygodnia będą podniecone działaniem, pracą, będą spontaniczne i pełne zapału. Mogą mieć spore osiągnięcia w pracy. Od wtorku mogą spodziewać się przypływu gotówki, mogą wybrać się na zakupy, bo będą miały oszczędne podejście, ale w pracy będą się nudzić. W weekend będą się świetnie bawić, mogą liczyć na udane imprezy i ożywione życie towarzyskie.

Rak

Raki w poniedziałek mogą czuć się zmęczone, często będą się denerwować i mogą mieć problemy z koncentracją. Od wtorku poświęcą więcej czasu rodzinie i domowi, mogą dokonać poważnych zakupów dla domu. Nastawione będą bardzo uczuciowo, ale praktycznie. W weekend będą chciały wyjechać z rodziną, wykorzystać piękne jesienne dni, będą podziwiać bogactwo natury.

Lew

Lwy rozpoczną tydzień pełne wigoru, zapału do pracy i zadowolenia. Mogą przy tym być nieco zbyt chaotyczne i ich działania mogą być nieprzemyślane. We wtorek humor im się nieco zepsuje, mogą być poirytowane, a inni ludzie będą im się wydawać nudni. W weekend nadrobią braki w życiu towarzyskim, dobrze będą się bawić wśród przyjaciół, mogą przy okazji zrobić parę dobrych interesów.

Panna

Panny od poniedziałku będą pobudzone i poczują przypływ sił. Wykorzystają je do wypełniania obowiązków. Od wtorku będą bardzo pracowite, solidnie będą traktować pracę i wszystko, co z nią związane. Również pieniądze, jakie będą się z tym wiązać, będą nie do pogardzenia. W weekend mogą poczuć się zmęczone i powinny zadbać o wypoczynek, dobrze zrobi im spotkanie z przyjaciółmi.

Waga

Wagi w poniedziałek będą bardzo pobudzone, pełne energii i będą miały dobre pomysły. Od wtorku rozleniwią się, stracą zainteresowanie pracą, skupią uwagę na domu, na sztuce i na relacjach osobistych. Mogą wybrać się na zakupy, bo wybiorą rzeczy solidne. Weekend spędzą bardzo towarzysko i rozrywkowo, będą świetnie się bawić w towarzystwie przyjaciół i będą zawierać nowe znajomości.

Skorpion

Skorpiony w poniedziałek będą chciały zrobić wszystko naraz, ale działać będą dość chaotycznie. Od środy zaczną działać bardziej metodycznie i więcej będą mogły osiągnąć. Mogą też liczyć na wpływy na konto lub dodatkowe zarobki. Weekend będzie dla nich okazją do zabawy, uprawiania sportu i urozmaiconego życia towarzyskiego, choć czasem mogą być zmęczone towarzystwem ludzi.

Strzelec

Koziorożec

Koziorożce na początku tygodnia mogą być rozdrażnione i zmęczone, ale już wtorek przyniesie im satysfakcję z wykonanej pracy, a co za tym idzie poprawę nastroju, wyciszą się, skupią na sprawach zawodowych i materialnych. Mogą też liczyć na dopływ gotówki. W weekend będą miały mnóstwo okazji do rozrywki, spotkań z przyjaciółmi, mogą też wybrać się na jakąś imprezę.

Wodnik

Wodniki na początku tygodnia będą pełne werwy i sił witalnych. Z energią wezmą się za załatwianie spraw zawodowych i dużo mogą osiągnąć dzięki spontanicznym zrywom. Od wtorku ich samopoczucie znacznie się pogorszy, sprawy praktyczne dadzą im w kość. Za to weekend rozproszy smutki i zły nastrój, będzie wesoło, gwarnie i rozrywkowo, impreza gonić będzie imprezę

Ryby

Ryby rozpoczną tydzień pełne energii, ale szybko działanie je zmęczy. Od wtorku zwolnią tempo, zajmą się sprawami praktycznymi, a dodatkowe pieniążki wyraźnie poprawią im samopoczucie. W rodzinie poczują się bezpiecznie. W weekend mogą być mocno rozproszone, mogą spędzić go bardzo towarzysko, ale zmęczy je to i osłabi, mogą narzekać na zły humor i brak zdrowia.

