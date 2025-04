Baran

W poniedziałek Barany będą wykorzystywać śmigusa, żeby dokuczyć nielubianym osobom, energia będzie je rozpierać, będą w rozjazdach, w ciągłym ruchu i będą miały sto pomysłów na minutę. Wtorek przyniesie im pogorszenie nastroju, trzeba będzie wrócić do codzienności i obowiązków, ale już od czwartku znów będą w doskonałym humorze. Weekend poświęcą na życie towarzyskie, mogą poznać nowych ludzi.

Byk

Drugi dzień świąt Byki spędzą z rodziną, najchętniej w domowych pieleszach, będą wygrzewać się w cieple domowego ogniska. Od wtorku życie stanie się dla nich zbyt zmienne, nowe możliwości będą interesujące, ale często ryzykowne, więc będą podchodzić do nich ostrożnie. Od czwartku mogą mieć kiepski nastrój i dopiero w niedzielę nabiorą chęci do życia, mogą się wtedy zakochać.

Bliźnięta

W drugi dzień świąt Bliźnięta będą się świetnie bawić, zrobią wszystkim primaaprilisowe psikusy. We wtorek z niechęcią wezmą się do pracy, rygor i dyscyplina będą je przytłaczać, mogą czuć się zmęczone pracą, przytłoczone obowiązkami. Za to od czwartku staną się towarzyskie, pełne życia, będą miały wspaniałe pomysły. W niedzielę może dopaść je chandra.

Rak

Dla Raków drugi dzień świąt będzie wyjątkowo udany, będą miały dobre relacje z rodziną. Od wtorku zajmą się codzienną pracą i obowiązkami, podejmą się odpowiedzialnych zadań. Od czwartku mogą się czuć mocno rozproszone, za dużo naraz będzie się działo i będą miały chęć schować się przed światem w domu. Weekend przyniesie im nowe znajomości, a w niedzielę będą miały dobry czas dla miłości.

Lew

Lwy w drugi dzień świąt będą tryskać energią i dobrym humorem, powinny jednak uważać na przejedzenie. Od wtorku mogą być kłótliwe i trudno będzie się im dogadać z bliskimi, obowiązki w pracy będą wydawały im się nudne i niewarte zachodu. Od czwartku będą w wyśmienitym humorze, będą miały okazję zabłysnąć w pracy. Weekend spędzą w większym towarzystwie, poznają nowych ludzi.

Panna

W drugi dzień świąt Panny poświęcą się dla rodziny, będą nastawione na stworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery, choć mogą mieć kiepski nastrój. Od wtorku mogą mieć osiągnięcia w pracy, a dobra organizacja czasu poprawi im samopoczucie, w związkach osiągną porozumienie. Od czwartku czeka je sporo spraw do załatwienia, mogą czuć się zmęczone. W weekend pozwolą sobie na spotkanie z przyjaciółmi.

Waga

Dla Wag drugi dzień świąt może okazać się trudnym dniem, w domu może dojść do spięć, atmosfera będzie ciężka. Po świętach mogą mieć gorsze samopoczucie i mogą czuć się przeciążone pracą. Od czwartku poczują wiatr w żaglach, będą miały świetne pomysły, pojadą gdzieś za miasto lub choćby na spacer po parku, poczują się kochane i lubiane. Weekend spędzą z przyjaciółmi.

Skorpion

W drugi dzień świąt Skorpiony nastawią się na stworzenie świątecznej atmosfery, mogą mieć gości i dobrze będą się bawić. Od wtorku będą solidnie pracować, zajmą się przede wszystkim obowiązkami i zaległościami w pracy. Od czwartku mogą czuć się nieco rozkojarzone nadmiarem możliwości, mogą być kłótliwe i niemiłe dla otoczenia. W niedzielę oddadzą się marzeniom.

Strzelec

Strzelce w drugi dzień świąt będą miały doskonały humor, radość będzie sprawiać im Śmigus i Prima Aprilis. Od wtorku niestety będą musiały zająć się obowiązkami i pracą i niewiele czasu im zostanie na przyjemności. W czwartek poczują niewymowny pociąg do podróży, sportów i życia towarzyskiego i weekend spędzą w ruchu, choć w niedzielę mogą mieć gorszy nastrój.

Koziorożec

Koziorożce drugi dzień świąt spędzą z najbliższą rodziną, będą w dobrym nastroju. Od wtorku będą solidnie pracować, przejęte swoimi zadaniami i obowiązkami, ze wszystkim świetnie sobie poradzą. Od czwartku będą trochę lżej podchodzić do obowiązków, pozwolą sobie na rozrywki i przyjemności, spotkają się z przyjaciółmi. Weekend będzie dla nich prawdziwym wypoczynkiem.

Wodnik

W drugi dzień świąt Wodniki będą cieszyć się rodzinną atmosferą, będą w dobrym nastroju, będą miały pełno primaaprilisowych pomysłów. We wtorek dopadną je biurokratyczne zajęcia, niezbędne do dalszego funkcjonowania, powrót do pracy przyjmą niechętnie. Od czwartku nastrój im się poprawi, będą tryskać dobrym humorem i dowcipem przez cały weekend.

Ryby

W drugi dzień świąt Ryby będą w niezbyt dobrej formie, mogą czuć się zmęczone i tęsknić będą do ciszy i spokoju. Od wtorku codzienne obowiązki sprowadzą je na ziemię, trzeba będzie zorganizować się i pomóc innym, co wyraźnie poprawi im nastrój. Od czwartku ożywią się, będą bardziej towarzyskie. Weekend spędzą z przyjaciółmi, a w niedzielę będą nastawione na uczucia i marzenia.

