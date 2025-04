Baran

Ten tydzień upłynie Ci spokojnie.

Miłość: Po burzliwym okresie w Twoim związku zapanuje okres wzajemnego odpoczynku. Na nowo z partnerem nauczycie się siebie słuchać. Osoby wolne mają szansę na poznanie nowego partnera, który odmieni wasze życie.

Praca: Ten tydzień będzie leniwy. Skup się bardziej na pracy jeśli nie chcesz popełnić błędu.

Finanse: Zacznij bardziej kontrolować swoje wydatki ponieważ przez swoją rozrzutność możesz narobić sobie długów.

Zdrowie: Uważaj w tym tygodniu na alergie da o sobie znać.

Reklama

Byk

Ten tydzień będzie najlepszym na relaks i odpoczynek.

Miłość: Razem z partnerem postanowicie pójść o krok do przodu. Zaczniecie myśleć o legalizacji waszego związku. Osoby samotne mają szansę poznać kogoś na imprezie.

Praca: To czas byś w końcu zwolnił tempo. Zmęczenie coraz bardziej będzie się dawało we znaki.

Finanse: Możesz cieszyć się stabilizacją. Twoja oszczędność pomogła Ci odłożyć sporą sumę pieniędzy.

Zdrowie: W tym tygodniu nie będziesz cierpiał na żadne dolegliwości. Jedynie zmęczenie da o sobie znać.

Bliźnięta

Spotkasz osobę z przeszłości.

Miłość: Twój związek będzie przechodził kryzys. Nie będziesz mógł dogadać się z partnerem. Powinniście dać sobie wzajemny czas na ochłonięcie.

Praca: Co masz zrobić jutro zrób dzisiaj, bo obowiązków nie będzie ubywało a ich przybywało ze wszystkim możesz nie zdążyć.

Finanse: W tym tygodniu większych zmian nie będzie.

Zdrowie: Postaraj odżywiać się zdrowo ponieważ możesz się czymś zatruć.

Rak

Romans w pracy to nie jest dobry pomysł

Miłość: Zafascynuje Cię nowa osoba ale w rezultacie przyniesie Ci to więcej przykrych konsekwencji niż radości. Uważaj, bo przez to możesz rozbić swój długoletni związek.

Praca: Za bardzo ulegniesz pokusie a potem będziesz żałował. Pamiętaj nie warto łączyć spraw zawodowych z miłością!

Finanse: Czeka Cię premia, więc będziesz mógł zaszaleć na zakupach.

Zdrowie: Zwróć uwagę na swoje zatoki.

Lew

Będziesz błyszczał na każdym przyjęciu.

Miłość: Na imprezie poznasz swoją prawdziwą miłość. Pamiętaj jednak, że najpierw należy poznać osobę z którą planuje się wejść w stały związek a dopiero potem proponować wspólne życie.

Praca: W pracy czeka Cię długo oczekiwany awans.

Finanse: Znaczna poprawa Twoich spraw materialnych pozwoli Ci spełnić swoje marzenia.

Zdrowie: Cieszyć się będziesz dobrym zdrowiem.

Panna

Tryskać humorem będziesz w tym tygodniu.

Miłość: Twój związek będzie dla Ciebie teraz najważniejszy. Zapragniesz wyjechać w daleką podróż razem z partnerem.

Praca: Postanowisz wziąć kilka dni wolnego.

Finanse: Poprawi się Twoja kondycja finansowa. W końcu będziesz mógł sobie na więcej pozwolić.

Zdrowie: Uważaj na skręcenia i złamania.

Waga

Tydzień dość nerwowy.

Miłość: W tym tygodniu podejmiesz ostateczną decyzję o zakończeniu związku, który nie daje Ci zadowolenia,

Praca: Szef będzie wymagał od Ciebie byś nadrobił w końcu wszystkie zaległości.

Finanse: Wstrzymaj się na razie z większymi wydatkami. Nie inwestuj pieniędzy, bo zamiast zyskać stracisz.

Zdrowie: Pojawią się u Ciebie przelotne problemy z gardłem.

Skorpion

W tym tygodniu poznasz, kto jest Twoim prawdziwym przyjacielem a kto tylko takiego udaje.

Miłość: W tym tygodniu czeka Cię spokój i stabilizacja. Nawet fochy Twojego partnera nie popsują Ci humoru przyjmiesz je z uśmiechem na twarzy.

Praca: W tym tygodniu będziesz miał mniej obowiązków. Wykorzystaj ten czas dla siebie.

Finanse: Masz szczęście w grach losowych możesz coś wygrać.

Zdrowie: Niedoleczona infekcja da o sobie znać.

Strzelec

Zrozumiesz, że nie ma, co czekać na jutro a swoje marzenia należy spełniać już teraz.

Miłość: W Twoim związku pojawi się kłótnia na temat spraw finansowych. Natomiast dość szybko uda wam się wszystko wyjaśnić z partnerem.

Praca: Postanowisz poszukać nowego zajęcia, które da Ci szansę na rozwój, który jest dla Ciebie bardzo ważny.

Finanse: Nie pożyczaj pieniędzy ponieważ ich nie odzyskasz.

Zdrowie: Możesz cieszyć się dobrą kondycja.

Koziorożec

Czasami warto wysłuchać drugą osobę.

Miłość: Daj dość do słowa partnerowi więcej tym zyskasz. Musisz nauczyć się, że związek to sztuka wzajemnego kompromisu.

Praca: Wszystkie powierzone zadania wykonasz skrupulatnie. Dostaniesz pochwałę od szefa.

Finanse: Nie bierz żadnych kredytów ponieważ potem będzie problem by je spłacić.

Zdrowie: Uważaj na problemy z kręgosłupem.

Wodnik

Przyjdzie czas, że poczujesz się wolny.

Miłość: Zakończysz związek, który nie daje Ci zadowolenia, który Cię dołuje. W końcu poczujesz, że masz odwagę to zrobić.

Praca: Gonić Cię będą terminy. Postaraj się nie spóźniać i bardziej zmobilizuj.

Finanse: Czeka Cię spora premia, która bardzo poprawi Twój humor.

Zdrowie: Uważaj na problemy z krążeniem.

Ryby

Postanowisz w końcu przewartościować swoje życie.

Miłość: Twój partner zaskoczy Cię bardzo miłym prezentem. Ty natomiast poczujesz się na tyle bezpiecznie, że postanowisz się oświadczyć.

Praca: W tym tygodniu praca zejdzie na dalszy tor miłość będzie najważniejsza.

Finanse: Dzięki Twoim wyrzeczeniom udało Ci się zgromadzić dość pokaźną sumę.

Zdrowie: Czas na odpoczynek Twój organizm będzie się tego domagał.

Reklama

Horoskop opracowała Noma