Baran

Miłość: Zapragniesz spotkań towarzyskich. Wszędzie będzie Cię pełno i wszystko będzie Cię ciekawiło.

Praca: Sytuacja w miejscu pracy będzie raczej stabilna.

Finanse: Lepiej wstrzymaj się z pochopnymi inwestycjami w tym tygodniu.

Zdrowie: Uwaga na przeziębienia.

Byk

Miłość: W tym tygodniu dosłownie będziesz bujać w obłokach. Staniesz się bardziej romantyczny co jest raczej niepodobne do Ciebie.

Praca: Ambicja sprawi, że nie zawachasz się przed niczym. Nawet przed zaproponowaniem szalonego projektu szefowi.

Finanse: Przygotuj się na niespodziewane wydatki.

Zdrowie: Jesteś w znakomitej formie nie znaczy to jednak, że nie musisz dbać o zdrowie.

Bliźnięta

Miłość: Będziesz niezwykle romatycznie nastawiony do całego świata, a na horyzoncie pojawi się okazja do niezobowiązującego flirtu.

Praca: W pracy zwolnij tępo i nie rób niczego na siłę, bowiem nie uda Ci się przeskoczyć pewnych spraw.

Finanse: W tym tygodniu unikaj zbędnych wydatków.

Zdrowie: Będziesz tryskał zdrowiem i optymizmem.

Rak

Miłość: W tym tygodniu jest bardzo możliwe spotkanie bratniej duszy, a ta znajomość może przerodzić się w prawdziwą miłość.

Praca: W Twoim otoczeniu jest jakaś osoba nieżyczliwa, która będzie próbowała podważyć Twoje umiejętności. Pomimo wszystko, zachowaj spokój.

Finanse: Śmiało inwestuj bowiem fortuna Ci sprzyja.

Zdrowie: Uważaj na górne drogi oddechowe.

Lew

Miłość: Sprawy uczuć w tym tygodniu zejdą na drugi plan.

Praca: Spotkasz się z uznaniem szefa i współpracowników. Dobry czas, aby poprosić o podwyżkę.

Finanse: Możesz liczyć na niespodziewny przypływ gotówki. Jakaś wygrana na loterii a może darowizna czy spadek.

Zdrowie: Jesteś w doskonałej formie i pozytywną energią zaczniesz “zarażać” innych.

Panna

Miłość: W tym tygodniu będziesz promieniować szczęściem i roztaczać wokół siebie niezwykle pozytywną energię.

Praca: Doskonała intuicja sprawi, że nie pozwolisz się wciągnąć w jakieś niejasne interesy.

Finanse: Dobry czas na inwestycje lub gry na loterii.

Zdrowie: Uwaga na dolne kończyny i możliwość zwichnięć.

Waga

Miłość: Czasami Twoja duma przysparza Ci więcej problemów niż satysfakcji w związku.

Praca: Tydzień będzie niezwykle pracowity. Ale zostanie to docenione przez przełożonych.

Finanse: Dobra i stabilna sytuacja finansowa wprawi Cię w dobry nastrój. Może warto podzielić się tym szczęściem z kimś biedniejszym?

Zdrowie: Będziesz cieszyć się znakomitą formą psycho-fizyczną.

Skorpion

Miłość: Nareszcie poczujesz się kochany i doceniany.

Praca: Pojawi się nowa propozycja pracy, która pozwoli na podnoszenie kwalifikacji.

Finanse: Nareszcie ujrzysz światełko w tunelu i czeka Cię znaczna poprawa finansów, dzięki dobrze przemyślanym posunięciom i przedsiębiorczości.

Zdrowie: Ubieraj się cielo, bo masz predyspozycje do przeziębień górnych dróg oddechowych.

Strzelec

Miłość: Możesz odczuwać jakieś wewnętrzne napięcie, ale nie wyładowuj się na partnerze i zanim coś powiesz to policz do dziesięciu.

Praca: W tym tygodniu będziesz super zapracowany i dosłownie zawalony stertami faktur, zamówien i różnych zleceń.

Finanse: Nie szastaj pieniędzmi w tym tygodniu. Lepiej licz każdy grosz.

Zdrowie: Najlepszym sposobem na odreagowanie stresu jest ruch. Wybierz się na siłownię albo basen.

Koziorożec

Miłość: W tym tygodniu będziesz wybredny i doprawdy trudo będzie Cię zadowolić. Uważaj, bo takim zachowaniem możesz wyprowadzić z równowagi bliską Ci osobę.

Praca: Twoja pracowitość pozwoli Ci na realizację najśmielszych pomysłów.

Finanse: Przygotuj się na niespodziewany przypływ gotówki.

Zdrowie: Uwaga na układ trawienny. Nie przesadzaj z eksperymentami w kuchni.

Wodnik

Miłość: Tydzień w kwesti uczuć zapowiada się dość spokojnie. Duże porozumienie z partnerem. Praca: Twoja odpowiedzialność, sumienność i zdyscyplinowanie zostaną nagrodzone.

Finanse: Możesz spać spokojnie bowiem Twoje finanse są dobre.

Zdrowie: Nie przesadzaj z siedzeniem przed telewizorem i wybierz się na spacer.

Ryby

Miłość: Tydzień zapowiada się spokojnie i na nowe znajomości należy troszkę poczekać.

Praca: Pojawi się jakaś ciekawa propozycja związana z pracą. Możliwe szkolenia i podwyższanie kwalifikacji.

Finanse: Dobra sytuacja finansowa sprawi, że nareszcie będziesz mógł pozwolić sobie na wydatki ekstra.

Zdrowie: Możliwe przeziębienia więc ubieraj się ciepło.

Horoskop tygodniowy opracowała Carmen