Baran

Uczucia: Życie przynosi niespodzianki, w Twoim kierunku także taka zmierza, zobaczysz już niedługo Dla niektórych z Was nastąpi przełom związany z rozwodami i zakończeniem związków, zobaczycie że to dobra decyzja. Samotne baranki muszą opanować strach związany z samotnością, już niedługo obawy te prysną i spełnią się wasze marzenia.

Finanse: Jeśli poszukujecie pracy to rozglądajcie się uważnie, gdyż pojawi się oferta pracy stałej lub dodatkowej. Z jednej strony nastąpi przypływ gotówki ale z drugiej widoczna jakaś strata pieniążków- uważajcie. Nie próbuj niczego tanim kosztem, pamiętaj że co tanie to drogie. Osoby pracujące w urzędzie lub zawodzie lekarza mogą czekać jakieś drobne przeszkody związane z pracą zawodową, jednak pokonacie je.

Zdrowie: Ograniczcie stres, który niekorzystnie wpływa na Wasze samopoczucie i układ trawienia a zwłaszcza trzustkę. Weźcie także pod lupę Wasz układ krążenia a szczególnie naczynia mogą szwankować.

Byk

Uczucia: Samotne osoby mają szanse na spotkanie tej oczekiwanej „ połówki”. Macie szansę ją spotkać na portalach internetowych lub poznać w drodze. Na pewno będzie to osoba wolna, taka którą zauroczycie się obopólnie. Osoby w związkach też czekają zmiany, Bądźcie bardziej odważni i walczcie o swoje. Postarajcie się bardziej zaopiekować bliskimi, okażcie im więcej uczucia gdyż tego potrzebują.

Finanse:Bardziej przyłóż się do pracy, pokaż że można na Tobie polegać i powierzyć Ci bardziej odpowiedzialne zadania. Widać rozmowy na tematy związane z pieniędzmi. Możliwa będzie także podwyżka. Większa doza optymizmu pomoże Ci wyjść z problemów z podniesioną głową.

Zdrowie: Przyjrzyj się dobrze swojemu menu w ciągu dnia, czy nie jesz za dużo potraw które Ci nie służą? Twoje skoki ciśnienia stają się niepokojące, lecz są w dużej mierze związane z Twoim ciągłym pod denerwowaniem. Potrzebujesz wizyty u lekarza.

Bliźnięta

Uczucia: Wasze poblokowanie na drugą osobę jest bardzo widoczne, przemyślcie to czy warto ją odtrącać. Przecież mimo wszystko ją kochacie. Jeśli nie dacie z siebie wszystkiego możecie ją stracić- widoczna jest porada prawna a także widmo rozwodu. Macie bardzo dużą szansę na uratowanie swojego związku, walczcie bo nikt za was nie wywalczy Wam szczęścia miłości.

Finanse: Otrzymacie dawno oczekiwane wiadomości związane z finansami. Dla osób poszukujących pracy nowa oferta. Bądź w jej poszukiwaniu bardziej aktywny przez internet, gdyż widać przy Tobie pracę z odległości ale także związana z przemieszczaniem się. Dla tych, którzy myślą o założeniu swojej firmy bardzo dobry okres.

Zdrowie: Uważaj na choroby wirusowe- mogą Cię dopaść. Bardzo możliwe zapalenie ucha, unikaj przeciągów co uchroni Cię przed tym niemiłym doświadczeniem. Kobiety spod tego znaku powinny baczniej przyglądnąć się swojemu układowi hormonalnemu.

Rak

Uczucia: Ktoś swoim uśmiechem powali Cię, poczujesz że toniesz. Część osób swoją znajomość zakończy na ślubnym kobiercu mówiąc sobie sakramentalne TAK. U innych Raków widać powiększenie rodziny, jeśli planujecie potomstwo zacznijcie działać:)

Finanse: Nie zwracaj uwagi na kłody pod nogami i przeszkody-uda Ci się je pokonać. Przez krótki czas będą Ci one spędzać sen z powiek. Przemyśl lepiej swoje błędy aby ich więcej nie popełniać. Część z was podpisze nowe umowy z kontrahentami, widać biznesowe rozmowy pełne zaskakujących stwierdzeń.

Zdrowie: Twoje kłopoty z bólami głowy są spowodowane dolegliwościami ze strony kręgosłupa. Potrzebna Wam jest porządna rehabilitacja inaczej kłopoty będą się pogłębiać.

Lew

Uczucia: Szczera rozmowa w domu pozwoli Ci oczyścić atmosferę, nie zwlekaj z nią. Dzięki niej zmienią się na lepsze uczucia między Wami. Uwierz mi, że warto. Samotny lwie czekasz i czekasz- ale na co?? Odważ się w końcu powiedzieć komuś co czujesz. O miłość trzeba zawalczyć. Sama nie pcha się na siłę.

Finanse: Szef obserwuje Cię już od jakiegoś czasu, wykaż przed nim że umiesz i potrafisz. Popraw stosunki ze współpracownikami, atmosfera w pracy jest bardzo wa żna. Nowe możliwości pracy szczególnie dla osób zajmujących się branżą budowlana, widać częste wyjazdy oraz więcej zleceń.

Zdrowie: Twoje samopoczucie w miesiącu lipcu nie powinno Cię zaskakiwać. Dobre zdrowie pozwoli Ci się cieszyć urokami na łonie natury oraz urlopem, tak abyś mógł go zapamiętać na dłużej.

Panna

Uczucia: Musisz nareszcie zamknąć drzwi do przeszłości. To, że ktoś Cię skrzywdził w przeszłości nie oznacza, że musisz wrzucać wszystkich do jednego worka. Przestań tkwić w tamtych złych chwilach i otwórz się na nowe, które idzie do Ciebie dużo ciekawsze . Osoby w związkach nie powinny narzekać na nudę, a jeśli czujecie że w sprawach łóżkowych jest rutyna bardzo łatwo to zmienić. Ruszcie własną wyobraźnię.

Finanse: Opanujcie swój strach i zacznijcie działać. Nie liczcie że kasza manna spadnie Wam z nieba. O swoje szczęście trzeba zawalczyć. Dokończcie sprawy związane z urzędami, nie zostawiajcie ich na potem, bo potem przesuwacie na później i nagromadzicie sporo zaległości i problemów.

Zdrowie: Twoja skóra wymaga szybkiej interwencji najlepiej u dobrej kosmetyczki. Ktoś ze znajomych powie Ci o nowej możliwości leczenia Twoich problemów. Skorzystaj z niej, bo przyniesie sporą poprawę.

Waga

Uczucia: Ciesz się życiem i wykorzystuj każdą nadarzającą się okazję. Ktoś z bliskich znajomych sprawi Ci miłą niespodziankę- okaż swoją wdzięczność za jej pamięć. Samotne kobiety spod tego znaku będą się cieszyły szczególną uwaga płci przeciwnej.

Finanse: Nie wdawaj się w plotki w miejscu pracy, tylko skup się na tym aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Współpracownicy obserwują Cię bardziej niż myślisz. Uważaj aby ktoś nie podłożył Ci w pracy nogi.

Zdrowie: Potrzebne Ci będą badania diagnostyczne, zastanów się kiedy ostatnio je wykonywałeś- chyba bardzo dawno temu. Najwyższy czas aby je wykonać i udać się na wizyt e kontrolną do lekarza.

Skorpion

Uczucia: Twój apetyt na nowe znajomości będzie niesamowity. I dobrze. Uważajcie na kłótnie z przyjacielem, może ona wyniknąć z błahego powodu i przeistoczyć się w problemy. Z tego powodu możliwe jest czasowe zawieszenie Waszej relacji i zakłopotanie tą sytuacja po obu stronach. Lepiej nie prowokujcie losu.

Finanse: Pomimo wakacyjnych urlopów o i odpoczynku od pracy, dla pracujących Skorpionów szykuje się bardziej wytężona praca i nowe wyzwania. Zrób co w twej mocy aby sprostać zadaniom, gdyż za tym idą większe pieniądze które pozwolą Ci zrealizować marzenia.

Zdrowie: Układ hormonalny to podstawa w tym miesiącu i czas do generalnych porządków w tej kwestii. Nie bagatelizuj objawów, mogą w późniejszym czasie być trudne do leczenia.

Strzelec

Uczucia: Zamiast się kłócić poszukajcie kompromisu i innego rozwiązania. Wystarczy dać trochę więcej z siebie a wyjść z trudnych sytuacji. Najważniejszą cechą jest chęć do zmian na lepsze i wiara w to. Bliska Ci osoba czeka na te zmiany, znudził jej się monolog. Pamiętaj, że w związku najważniejszy jest dialog i szczera rozmowa.

Finanse: Bądź dziś cierpliwy, nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji. Będziesz musiał podjąć w tym miesiącu ważną decyzję, niestety nie możesz jej już dłużej odkładać na potem. Najwyższy czas temu czoła a uda Ci się wyjść z opresji obronna ręką.

Zdrowie: Zdrowie będzie się przeplatało w tym miesiącu. Raz będziesz się czuł lepiej, a drugiego dnia może nastąpić zmiana na gorsze samopoczucie. Duże znaczenie ma tu Twój sposób myślenia. Pamiętaj, że negatywne myślenie przyciąga za sobą choroby.

Koziorożec

Uczucia: Najwyższy czas, abyś pomyślał o urlopie z najbliższymi. Przestań ciągle myśleć tylko o pracy i zaplanujcie wyjazd wakacyjny. Jest on wam potrzebny, musicie doładować akumulatory i wrócicie napełnieni nową energią. Ten wspólnie spędzony czas pozwoli Wam zbliżyć się do siebie jeszcze bardziej.

Finanse: Zbliżający się wyjazd urlopowy nie pozwoli Ci się skupić na pracy. Zmobilizuj się jednak. Nadrób wszystkie zaległości, tak abyś po powrocie z urlopu wracał do pracy zrelaksowany , a nie z uczuciem że masz pełno niedokończonych spraw.

Zdrowie: Uważaj na swój wzrok, zaczyna się psuć. Lepiej zadbać o niego wcześniej. Jeśli widzisz problem w trakcie jazdy samochodem to sygnał, że jak najszybciej trzeba udać się do okulisty.

Wodnik

Uczucia: Ciesz się życiem, żyj z dnia na dzień, przestań choć raz na parę dni wszystkiego planować na zaś. Twoi bliscy docenią to bardziej, aniżeli ciągłe strofowanie i wypisywanie planu obowiązków. Boisz się samotności? Zrób coś aby nie być singlem. Wyjdź nareszcie z domu, zacznij poznawać nowych ludzi co pozwoli Ci na zbliżenie do siebie tej właściwej osoby.

Finanse: Wychodzisz nareszcie z problemów, spłacasz długi i oby tak dalej. Bądż wierny swoim przekonaniom i zasadom one dużo pomagają Ci w życiu. Nie dopuszczaj do siebie wątpliwości, gdyż to one psują wszystko co wcześniej zbudowałeś .

Zdrowie: Twoja tarczyca domaga się większej uwagi. Zrób badania hormonalne z nią związane. Brak koncentracji, ciągłe osłabienie może mieć podłoże właśnie w problemach z tarczycą.

Ryby

Uczucia: Rozwijaj wspólne zainteresowania z partnerem to pomoże Wam zbliżyć się do siebie. Zaplanujcie coś wspólnie ze sobą. Zacznijcie planować Wasza przyszłość wspólnie a nie osobno jak to było w Waszym zwyczaju do tej pory. To pomoże Wam zbliżyć się do siebie i zacząć nowy etap.

Finanse: Spore pieniądze idą do Ciebie, być może myślisz o zakupie nieruchomości . Widać w związku z finansami poradę prawnika. Jesteś osobą niezależną . Lipiec przyniesie Ci więc sporo korzyści finansowych , wykorzystaj je tak jak tylko Ty potrafisz.

Zdrowie: Strach, który Cię ciągle paraliżuje powoduje u Ciebie migreny. Ogranicz go więc, a poczujesz się o niebo lepiej:)

Horoskop opracowała Wróżka Magda