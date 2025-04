Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (9-15.07):

MIŁOŚĆ: W stałych związkach może powiać nudą, warto podsycić ogień namiętności. Okazji do spędzania czasu we dwoje nie zabraknie. Nie zapominaj o przyjaciołach, mogą poczuć się odtrąceni.

ZDROWIE: Warto wybrać się na wizytę do dentysty, zanim będzie za późno.

PRACA: To dobry czas, by pozyskać nowych klientów, zdobyć uznanie szefa, z powodzeniem zakończyć ważny projekt. Będziesz z siebie dumna.

MIŁOŚĆ: Doskonały czas na romantyczny wyjazd, randkę, spacer przy świetle księżyca.

ZDROWIE: Doskonałe samopoczucie, na kondycję fizyczną też nie będziesz narzekać.

PRACA: Możliwy przypływ gotówki, ale wkrótce czekają cię większe wydatki.

MIŁOŚĆ: Wspólnie spędzony czas zaowocuje wzmocnieniem więzi. To dobry czas na rozmowę o tym, co ważne.

ZDROWIE: Nie lekceważ uderzeń gorąca i problemów ze snem.

PRACA: Możliwy awans lub podwyżka. Udowodnij, że warto powierzyć ci ważne obowiązki.

MIŁOŚĆ: Będziesz miała dużo cierpliwości do najbliższych i dystansu do siebie. Ktoś zechce się do ciebie zbliżyć.

ZDROWIE: Zadbaj o cerę, uważaj na wysokie temperatury.

PRACA: Czeka cię rozmowa, od której dużo zależy. Dobrze przygotuj się do tego spotkania.

MIŁOŚĆ: To dobry czas na coś nowego. W stałych związkach może powiać nudą, warto zrobić razem coś szalonego.

ZDROWIE: Niewykluczone migreny, jeśli będą się nasilać - zasięgnij porady lekarza.

PRACA: Okażesz komuś pomoc, za co możesz w przyszłości liczyć na rewanż. Dbaj o dobre relacje ze współpracownikami.

MIŁOŚĆ: Drobne nieporozumienia zdarzają się nawet w najlepszym związku, nie spisuj swojego na straty. Singielki będą miały okazję poznać kogoś interesującego.

ZDROWIE: Problemy ze stawami, niewykluczone bóle kręgosłupa. Przyda ci się więcej ruchu na świeżym powietrzu.

PRACA: Natłok obowiązków sprawi, że zapragniesz urlopu. Może warto go zaplanować?

MIŁOŚĆ: Konflikty w rodzinie i problemy z samooceną sprawią, że będziesz nieprzyjemna dla otoczenia. Wyjaśnij stare spory.

ZDROWIE: Doskonała kondycja fizyczna.

PRACA: W finansach stabilnie, może pojawić się okazja na zarobienie dużych pieniędzy.

MIŁOŚĆ: Naiwność nie popłaca, zbyt duży kredyt zaufania także. Uważaj na fałszywych przyjaciół.

ZDROWIE: Uważaj uprawiając sport na świeżym powietrzu - możliwe kontuzje.

PRACA: Dużo wydatków, z finansami ostrożnie. Oszczędzaj, inaczej konieczna okaże się pożyczka.

MIŁOŚĆ: Dużo okazji do rodzinnych spotkań, nie zabraknie też romantycznych chwil tylko we dwoje. Zwróć uwagę na swój stosunek do dzieci - może jesteś zbyt surowa?

ZDROWIE: Wakacje rządzą się swoimi prawami, pozwól sobie na więcej luzu, także w kwestii diety.

PRACA: Dobry czas na rozmowę o podwyżkę, zawalczenie o awans lub... zmianę pracy.

MIŁOŚĆ: Dobra atmosfera w związku sprawi, że poprawi się twój nastrój. Partnerowi przychylisz nieba, będziesz mogła liczyć na wzajemność.

ZDROWIE: Możliwe problemy z jelitami i żołądkiem. Uważaj na to, co jesz.

PRACA: Nie plotkuj za plecami współpracowników, ktoś patrzy z boku i widzi każde potknięcie.

MIŁOŚĆ: Staniesz się zaborcza, uważaj na to, co mówisz. W nowych związkach dużo namiętności.

ZDROWIE: Bardziej zadbaj o dietę, inaczej waga nie będzie łaskawa,

PRACA: Pomyśl o dodatkowym ubezpieczeniu. Ważne narzędzie pracy może stać się przedmiotem kradzieży.

MIŁOŚĆ: Twoje życie towarzyskie znów nabierze rumieńców. To też idealny czas na zaręczyny i ślub, w stałych związkach będzie gorąco.

ZDROWIE: Nie żałuj pieniędzy na urodę, zadbaj o siebie. Więcej odpoczywaj.

PRACA: Inwestuj we własną firmę, rób szkolenia, dokształcaj się - to opłaci się już wkrótce. W finansach stabilnie.

