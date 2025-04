W tym okresie żaden ze znaków nie powinien pozwalać sobie na roztargnienie, brak skupienia, zaniedbania.

To czas wytężonej pracy i konieczności skupienia uwagi, dla niektórych czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć, kontynuacji projektów, podpisywania ważnych umów, czasem międzynarodowych.

Wasi przełożeni niestety w zbyt dobrym humorze nie będą, więc miejcie się na baczności.

Również przy zakupach, transakcjach bankowych itp - roztargnienie może być zbyt "drogie".

Baran

Proszę wyciszyć swój temperament na ten czas. Będzie źle, jeśli w relacjach poniosą Was nerwy, w pracy czy w domu.

Uczucia: Jeśli możesz, zabierz Ją/Jego jak najdalej od zgiełku miasta. Następne dni czerwca przyniosą ci dużo pracy, "naładuj baterie" w związku.

Praca: Wszystkie super pomysły racjonalizatorskie i autorskie trzymaj teraz... we własnym biurku. Ktoś może je "pożyczyć".

Finanse: W tym tygodniu nie inwestuj. Pomysł może być dobry, ale to nie czas hossy.

Zdrowie: Będziecie jak wulkan, pełni energii, niestety często też negatywnej.

Byk

Delikatność, romantyzm, marzenia - wiele Byków może się teraz zakochać.

Uczucia: To jest czas na emocje i zmysłowość takie, na jakie nie odważyliście się wcześniej.

Praca: Jeśli chcesz przejść na "własny rachunek", zacznij przygotowania. Zwłaszcza branża finansowa i techniczna ma "otwarte drzwi".

Finanse: Ten tydzień rozpocznie okres napływu gotówki, często niespodziewanej.

Zdrowie: Jeśli mieliście dolegliwości psychosomatyczne, po prostu... odejdą. Napływ nadziei i sił spowoduje przypływ pozytywnej energii.

Bliźnięta

Uważajcie, proszę, na uczciwość, zgodność z przepisami i prawem. Cokolwiek będziecie robić, drobne przeoczenie może spowodować katastrofę.

Uczucia: Wróci ktoś z przeszłości, ta oczekiwana osoba. Dla skłóconych związków - pogodzenie!

Praca: Idealny czas na odpoczynek, przesilenie stresu może zaszkodzić w pracy. Czas wykorzystać planowane wakacje.

Finanse: Nawet jeśli potrzebujesz gotówki, teraz nie jest moment na pożyczki, kredyty itp - po prostu mniej wydawaj.

Zdrowie: Jeśli pecha można nazwać chorobą /a potrafi bardzo zaszkodzić/, to takie "schorzenie" grozi Ci w tym tygodniu.

Rak

Jeśli w czymkolwiek się Drogi Raku zagubiłeś, teraz właśnie znajdziesz odpowiedzi i ścieżki!

Uczucia: Czujesz nadchodzącą miłość? To dobrze, bo ona niedługo zapuka do Twych drzwi. Szczęśliwa i na długo.

Praca: Proszę nie zmieniać w tym tygodniu pracy - przeczekajcie, lekkie rozkojarzenie może zasłonić ważne szczegóły.

Finanse: Nie pożyczaj nikomu pieniędzy, zwłaszcza większych - nigdy nie dostaniesz ich z powrotem.

Zdrowie: Jakiekolwiek badania z tego okresu, gdyby wykazały chorobę, należy powtórzyć! Szczególnie Panie, które mogą mieć teraz po prostu "burzę hormonalną".

Lew

Panowie i Panie, w tym tygodniu przejdziecie samych siebie, niezwyciężeni w pomysłach, inwestycjach itp.

Uczucia: Na co wciąż jeszcze czekasz, Lwie? Przecież ta osoba może nie wiedzieć, że aż tak bardzo Ci zależy.

Praca: Jeśli myślicie o zmianie pracy, to jest to chwile, kiedy może udać się znaleźć prace, która was bardziej zadowoli.

Finanse: Pomysł, na który teraz wpadniesz, przyniesie dobrą gotówkę. Możliwa też zmiana pracy na lepszą.

Zdrowie: Może zapiszcie się na aerobik, siłownię??? Bo inaczej energia Was rozsadzi po prostu. Jeśli jedziesz w podróż, wrócisz bezpiecznie.

Panna

Możecie być rozdrażnieni, mieć kaprysy i humory. Spróbujcie unikać sytuacji konfliktowych.

Uczucia: Do związków mogą wkraść się podejrzenia. Od razu mówię - będą bezzasadne!

Praca: Z reguły pracowici, chociaż w tym tygodniu wcale Wam się nie będzie chciało pracować. Może urlop?

Finanse: Z reguły oszczędne Panny w tym tygodniu najdzie chęć zrobienia super wydatku - i dobrze, zwłaszcza dla ukochanej osoby.

Zdrowie: Jedyne, co karty pokazują, to przewrażliwienie. Co Panno się czasem zdarza.

Waga

Panowie spod tego znaku - żadnych romansów. Rozpoczęty teraz, wyda się na pewno! Panie Wagi? Niebywały seksapil.

Uczucia: Dla Was to czas niezwykłych doznań, zwyżki temperamentu, spotykania partnerów, o jakich marzycie od dawna.

Praca: Wszystkie niesnaski wyjaśnią się, a burze i intrygi przejdą obok, nie naruszając Twojej pozycji.

Finanse: Zawsze odważne w działaniu, teraz również Wagi mogą śmiało szukać okazji do poprawy sytuacji finansowych.

Zdrowie: Może pojawić się zmęczenie... jako skutek zbyt szybkiego tempa życia.

Skorpion

Dla Was zbliżają się bardzo poważne zmiany, pozytywne, będące kwintesencją Waszych planów i poczynań.

Uczucia: Jeśli teraz chcesz się rozwieść lub rozstać, poczekaj! Wszystko wróci do równowagi.

Praca: Przyjdą okazje, które należy wykorzystać. Nie zawracaj, idź do przodu.

Finanse: Szykuje się duży przypływ gotówki, udana transakcja, awans. Sprawy pójdą do przodu.

Zdrowie: Organizm ma swoje prawa. Odpocznijcie czasem, jest Wam to potrzebne.

Strzelec

Panowie proszeni są o okazanie większego ciepła partnerkom! Jesteście wspaniali i męscy, ale to jeszcze nie wszystko.

Uczucia: Właśnie teraz zacznijcie budować coś, co na długo będzie Waszą wielką miłością i azylem.

Praca: Dobre pomysły przyniosą wymierne finansowo rezultaty. I przyjdą następne okazje.

Finanse: Będzie potrzebna na kolejne inwestycje - ale znajdzie się - ktoś doceni Twój pomysł.

Zdrowie: Odetchniesz i odpoczniesz, nawet pracując. Coś, a raczej Ktoś doda Ci energii;)

Koziorożec

Rozumiem - jesteś zły, rozżalony, bo ostatnio nie było łatwo. Czas się zatrzymać, wtedy sprawy się wyjaśnią same.

Uczucia: Stabilizacja - tak najlepiej można ująć to, co przyniesie Wam ten czas. Przyjdzie spokój, a z nim nadzieja i uśmiech.

Praca: Niektórym z Was trafi się możliwość pracy za granicą lub w innym mieście. Skorzystajcie z tego.

Finanse: Jeśli masz długi i potrzeba Ci więcej gotówki, teraz przygotuj plan finansowy - przyjdą zmiany na lepsze.

Zdrowie: Masz naprawdę zmęczony organizm. Nowe okazje finansowe przyniosą zastrzyk dobrej energii.

Wodnik

Ostatnio zadziwiasz nawet siebie. Idź tak dalej do przodu, a zdobędziesz wszystko!

Uczucia: To będzie czas wspaniałych emocji, radości i planów. Zaufaj swojej intuicji, ona się nie myli.

Praca: Ten tydzień to jeszcze sporo pracy koncepcyjnej, ale za chwilę będą z tego większe pieniądze.

Finanse: Intuicja, odwaga i... miłość mogą dać Ci to, o czym kiedyś tylko marzyłeś. Dla Wodnika nie istnieją granice.

Zdrowie: Będziesz lepiej i spokojniej spać - Twój organizm wróci do pełnej formy.

Ryby

Dla wielu Ryb to nowy etap - kursy, szkolenia, nowe posady, wyzwania. I nareszcie zaczniecie realizować swoje pragnienia.

Uczucia: Wasza intuicja może trochę zawieść, podsycona pesymizmem. Przeanalizujcie wszystko logicznie.

Praca: Te Ryby, które mają już dosyć obecnej sytuacji, same zaczną zmieniać swoją przyszłość zawodową.

Finanse: Poprawią się, gdy uwierzycie w siebie i swoje możliwości. Ryby mogą być świetnymi menadżerami i organizatorami.

Zdrowie: Gdyby zaczęła dolegać Wam nostalgia, nie dajcie się jej teraz ponieść. Spotkanie z przyjaciółmi bardzo pomoże.

Horoskop tygodniowy 8-14 czerwca 2009 opracowała Wróżka Witch.