Baran

Miłość: Sukcesy w miłości, złoty okres w stałych relacjach. Samotne Barany mają szansę wejść w dobrze rokujące na przyszłość związki. Przyjaźnie zmieniają się w miłość

Praca: W pracy dużo konfliktów, rozkojarzenie. Niedotrzymane obietnice. Zerwane umowy. Problemy z biurokracja.

Finanse: Nie martwcie się o finanse to będzie pomyślny czas dla Waszych portfeli.

Zdrowie: Zadbaj o krążenie, kup zioła, które ukoją nerwy. Uwaga na urazy kończyn.

Byk

Miłość: W stałych związkach będzie burzliwie. Wolnym Bykom mogą przydarzyć się romanse, ale takie, które powinny zostać ukryte.

Praca: W pracy macie silną pozycję, dzięki której będziecie mogli trochę poleniuchować. Tym, Bykom, które będą na urlopach pogoda nie dopisze, za to w obwodzie ciała przybędzie kilka centymetrów!

Finanse: Przed Wami trochę nieprzemyślanych wydatków, nie ścisłości w rachunkach. Niektóre z Was muszą już pomyśleć o bilecie lotniczym.

Zdrowie: Dbajcie o kręgosłup i żołądek (zbyt dużo smakołyków). Uwaga na nie wyleczone przeziębienia.

Bliźnięta

Miłość: Tym, Bliźniętom, którym doskwierała samotność pojawi się szansa na spotkanie prawdziwej miłości. Te w stałych związkach muszą zadbać o miłe wieczory.

Praca: Nadmiar obowiązków w pracy może spowodować przynoszenie jej do domu. Odbije się to na Waszym życiu osobistym! Wielu z was będzie musiało zająć stanowisko w dość ważnych sprawach zawodowych, rozsądzić spory.

Finanse: W sprawach finansowych nie róbcie na razie większych planów, sugeruję oszczędność. Uwaga na mandaty!

Zdrowie: Zadbajcie o sen, aktywny wypoczynek. Niektórym sugeruję wizytę u okulisty.

Rak

Miłość: Raka w uczuciach zaskoczą nie zwykłe sytuacje i wyznania. Niektórzy z was będą musieli rozliczyć się z przeszłością. Sugeruje, więc rozwagę.

Praca: W sprawach zawodowych rozwój, mnóstwo pomysłów czasami niedocenionych. Czeka Cię sukces, który niestety wzbudzi aktywność konkurencji.

Finanse: Sukcesy nie zawsze idą w parze z pieniędzmi, ale będziecie mieli ich odpowiednia ilość.

Zdrowie: Zadbaj teraz koniecznie o ciśnienie i żylaki. Uwaga na przeziębienia

Lew

Miłość: Lwy, które trwają w toksycznych związkach podejmą ważne decyzje i postanowią je zakończyć. Reszta będzie musiała uporać się z samotnością nawet te w stałych związkach.

Praca: W pracy muszą popracować nad dyplomacją. Zacząć uważać zwłaszcza na słowa. Starajcie się wykonywać to, co do was należy.

Finanse: W sprawach finansowych zalecam ostrożność, nie bierzcie dodatkowych zobowiązań.

Zdrowie: bóle głowy, migreny, problemy z krążeniem. Dla alergików trudny okres. Uwaga na śliskie nawierzchnie.

Panna

Miłość: Panno biedny będzie twój partner, będziesz rządzić, dominować, będziesz czepiać się drobnostek. Może warto zdystansować się? Samotne Panny też będą uciążliwe.

Praca: W pracy kursy, szkolenia. Wysiłki zostaną wynagrodzone. Tylko te, które maja kontakt z pieniędzmi muszą być dokładne, ponieważ grożą straty.

Finanse: W finansach satysfakcja, możliwe spadki, darowizny, prezenty.

Zdrowie: W zdrowiu możliwe dolegliwości układu pokarmowego, z powodu złego odżywiania się. Uwaga na stres.

Waga

Miłość: Będzie zdobywała!. Zrobi się próżna, bo spostrzeże ze robi to z łatwością, musi uważać by nie ranić. Niektóre Wagi będące w stałych związkach podejmą decyzje o rozstaniu z powodu pojawienia się osoby trzeciej.

Praca: Waga w pracy będzie nerwowa, trudna dla otoczenia, a wszystko, dlatego, że to okres, który będzie wymagał odważnych decyzji i odpowiedzialności.

Finanse: W finansach mogą pojawić się dodatkowe pieniądze, ale tez niespodziewane rachunki.

Zdrowie: Trzeba będzie zadbać o wygląd zewnętrzny zwiększyć aktywność fizyczną, która usunie zmęczenie i stres.

Skorpion

Miłość: W miłości niepowodzenia spowodowane drobiazgowością. Skorpiony w stałych związkach powinny załatwiać ważne sprawy z partnerem poza domem. Niektóre z wolnych raków podejmą decyzje wspólnego zamieszkania.

Praca: W pracy okres bałaganu spowodowany lenistwem. Cholerycy muszą uważać na relacje z współpracownikami.

Finanse: W budżet wkalkulujcie dodatkowe wydatki zwłaszcza osoby będące za zagranica.

Zdrowie: W zdrowiu ogólne osłabienie odporności. Proponuje zaopatrzyć się w preparaty, które wzmocnią włosy, paznokcie i skórę.

Strzelec

Miłość: Będą roztaczały swój czar. U samotnych zmiana w uczuciach, możliwe zauroczenia. Natomiast te w stałych związkach muszą nauczyć się „słuchać” partnera i niestety mogą mieć problem z wiernością.

Praca: W pracy zaskakujące zdarzenia. Praktyczność i rzeczowość pozwoli wam uniknąć wyjątkowej krytyki.

Finanse: Ciężko będzie utrzymać stabilność finansową.

Zdrowie: Zwróćcie uwagę na pracę serca, krążenie w nogach, niektóre z Was mogą mieć stany zapalne narządów rozrodczych.

Koziorożec

Miłość: Koziorożce w stałych związkach muszą uważać by nie przesadzić i nie zburzyć dobrych relacji. Samotne będą się udzielały towarzysko, może być barwnie i gorąco.

Praca: W pracy weź wszystko w swoje ręce! Tylko uważaj na relacje z współpracownikami.

Finanse: Dużo wydatków związanych z domem. Będą też niespodziewane pieniądze, które uzupełnią powstałe braki.

Zdrowie: W zdrowiu dobra forma pomimo drobnych dolegliwości żołądkowych. Będziecie szczególnie wrażliwe na swój wygląd i postanowicie zadbać o siebie.

Wodnik

Miłość: Drogi Wodniku poszerzysz krąg znajomych, a wśród nich znajda się osoby, które podziałają na twoje zmysły. W tym tygodniu będziesz flirtował i romansował. Uważaj by w uniesieniu nie składać zbyt szybko deklaracji.

Praca: W pracy zmiany, które Wodnik sam zapoczątkuje wyjdą mu na lepsze. W przyszłości będzie można liczyć na awanse. Możliwe podróże służbowe.

Finanse: Nie zaczynaj w tym tygodniu żadnych inwestycji finansowych. Uwaga na niezapłacone rachunki, upomnienia.

Zdrowie: Zwróć uwagę szczególnie na emocje. Alkohol nie jest wskazany. Zadbaj o nogi, szczególnie o stawy kolanowe.

Ryby

Miłość: Jesteście teraz w okresie emocjonalnej pustki. Warto przeczekać ten czas, ponieważ zawsze po takiej stagnacji przychodzi gwałtowne i namiętne uczucie, które rzadko kiedy przemija.

Praca: Sukces zawodowy zasłużony i sprawiedliwy. Dobry czas na zwiększenie liczby kontaktów i spotkań zawodowych.

Finanse: Uwaga na wydatki, jeśli przesadzicie może to się na Was odbić z końcem miesiąca.

Zdrowie: Zdecydowanie za mało ruchu. Pora zainwestować w aktywność fizyczną.

Horoskop tygodniowy 7 - 13 maja 2012 opracowała Wróżka Aleksa.