Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (6-12.08):

MIŁOŚĆ: Zatęsknisz za wolnością, zapragniesz odpocząć od partnera i obowiązków rodzicielskich. Samotni mogą poznać kogoś interesującego i nawiązać fascynującą znajomość.

ZDROWIE: Uważaj na sprawy krążeniowe.

PRACA: Bądź wyjątkowo czujna, bo łatwo możesz zdobyć sporą gotówkę, ale również łatwo ją stracić.

MIŁOŚĆ: Nikt nie przejdzie obok ciebie obojętnie. Twój czar, wdzięk i emanujące ciepło przyciągnie do ciebie adoratorów. W związkach więcej czułości, wspólnych zwierzeń i zaufania.

ZDROWIE: Nie odkładaj dłużej badań okresowych.

PRACA: Skupisz się na jednym, ale za to bardzo ważnym, zadaniu. Odczujesz znaczny przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: Bardziej zadbasz o swój związek, staniesz się bardziej wyrozumiała dla partnera. Samotni mają szansę na zawarcie małżeństwa z osobą, z którą od lat się przyjaźnią.

ZDROWIE: Ogranicz słodycze i jedzenie typu fast food.

PRACA: Mogą cisnąć cię terminy, a i atmosfera w firmie nie najlepsza. Dobre wieści dla osób szukających zatrudnienia.

MIŁOŚĆ: Nie szukaj z partnerem powodu do nieporozumień, było, minęło, czasem warto zapomnieć. Zadbaj, aby w twym domu zapanowała harmonia. Jeśli szukasz miłości, to los pomoże ci, ale we wrześniu.

ZDROWIE: Świetne samopoczucie i kondycja.

PRACA: Dasz się poznać jako profesjonalistka. Usłyszysz wiele ciepłych słów, być może awansujesz.

MIŁOŚĆ: Dzięki gwiazdom uda ci się poprawić relacje z ludźmi, z którymi nie mogłaś znaleźć porozumienia. W stałych związkach mniej romantycznie, bo dzieci i ich sprawy pochłoną was i zajmą mnóstwo czasu.

ZDROWIE: Częściej się uśmiechaj.

PRACA: Łatwo możesz awansować lub korzystnie zmienić pracę. Nie wydawaj więcej, niż masz na koncie

MIŁOŚĆ: Jowisz wchodząc do twego znaku, zacznie spełniać twe marzenia. Los odmieni się z dnia na dzień. W uczuciach wielkie powodzenie, a w stałych związkach powrót namiętności i romantycznych wieczorów.

ZDROWIE: Sprzyja ci kondycja i dobry humor.

PRACA: Staraj się o awans, teraz korzystnie zmienisz pracę. Powiedzie ci się też w interesach i finansach.

MIŁOŚĆ: Szykują się zmiany. Ktoś, kto od dawna walczył o ciebie, teraz nie odpuści i zakochasz się z wzajemnością. W stałych związkach zapanuje zgoda i pełne porozumienie.

ZDROWIE: Unikaj nagłych zmian temperatur.

PRACA: Ze wszystkim sobie doskonale poradzisz. Kłopotem dla ciebie mogą być jedynie służbowe wyjazdy.

MIŁOŚĆ: Dzięki Merkuremu uwolnisz się od irytujących przyjaźni, znajomości czy toksycznych związków. Od razu jaśniej i radośniej spojrzysz w przyszłość. Więcej czasu poświęcisz bliskim i rodzinie.

ZDROWIE: Bądź ostrożna, zwłaszcza podczas jazdy rowerem.

PRACA: Twoje odważne podejście do rozwiązywania spraw zawodowych może przynieść ci awans i podwyżkę.

MIŁOŚĆ: Wenus wróży ciekawe przygody i nowe fascynacje. Nie będziesz czuła się samotna, a zawarte teraz znajomości mogą okazać się bardzo obiecujące. W rodzinach dużo ciepła.

ZDROWIE: Ogranicz używki, pij więcej soków.

PRACA: Dzięki niezwykłym zbiegom okoliczności zmienisz pracę lub umocnisz swoją pozycję. Przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: To czas udanych randek, spotkań, zabawy i atrakcyjnych imprez. Poszerzysz grono znajomych, możliwy romans lub poważna fascynacja. W stałych związkach pełna harmonia i szczęście.

ZDROWIE: Mogą odezwać się stare dolegliwości.

PRACA: Interesy ruszą z miejsca i zaczną przynosić oczekiwane dochody. Umocnisz swoją pozycję zawodową.

MIŁOŚĆ: Łatwo zdobędziesz zaufanie nawet u nowo poznanych osób. Wenus pomoże ci zakochać się i to z wzajemnością. W stałych związkach dużo czułości i namiętnych chwil.

ZDROWIE: Zrób koniecznie badania ginekologiczne.

PRACA: Dobry czas, aby pokazać, co potrafisz i jaką jesteś niezastąpioną osobą w firmie.

MIŁOŚĆ: Uda ci się zacieśnić relacje z kimś, kto właściwie zaczął się odsuwać. Łatwo też zyskasz czyjąś przyjaźń i zaufanie. Będzie wiele okazji do dobrej zabawy. W stałych związkach zgoda i czułość.

ZDROWIE: Weekend poświęć na odpoczynek.

PRACA: Zajmij się tym, co trudne, rozwijaj się. Niech cię nic nie zniechęca. Uwierz w siebie i swoje możliwości.

