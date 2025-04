Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (5-11.11):

MIŁOŚĆ: W sprawach serca powinnaś być szczera i otwarta. Jeżeli nie jesteś pewna swych uczuć, nie dawaj nikomu nadziei. Zakochane pary mogą się decydować na zaręczyny lub ślub. W stałych związkach zmienna pogoda, a nawet rozstania.

ZDROWIE: Dbaj o siebie, bądź ostrożna, unikaj brawury.

PRACA: Będziesz w świetnej formie intelektualnej, a twoje nowatorskie pomysły zyskają uznanie szefa. To też dobry czas na podnoszenie zawodowych kwalifikacji.

MIŁOŚĆ: Staniesz się nieufna, ostrożna i wybredna, zwłaszcza w wypadku nowych znajomości. Teraz również nie będzie łatwo o nową fascynację czy miłosne zauroczenie. W stałych związkach podejrzliwość, zazdrość i brak zaufania.

ZDROWIE: Uważaj w podróży, bądź przewidująca i ostrożna.

PRACA: Spodziewaj się sporych zysków i propozycji awansu. Musisz jednak wiedzieć, że to będzie wiązało się ze znacznie większą odpowiedzialnością i obowiązkami.

MIŁOŚĆ: Wszędzie, gdzie się pojawisz, zaczniesz błyszczeć, czarować i uwodzić. Masz szansę na flirt, a może romans. W stałych związkach więcej romantycznych i czułych chwil.

ZDROWIE: Uważaj, bo łatwo możesz łapać różne infekcje.

PRACA: Przed tobą sporo obowiązków, pilnych i terminowych spraw. To dobry czas na rozpoczynanie nowych śmiałych projektów. W finansach bądź przewidująca

MIŁOŚĆ: W sprawach serca postaw na cierpliwość i słuchaj się intuicji. Nie warto rozpamiętywać również niedawnych rozstań. Znajdź w sobie spokój i harmonię, bo już wkrótce miłość zapuka do twego serca, i to na wiele lat.

ZDROWIE: Wskazana wizyta u dentysty. Nie odkładaj jej dłużej.

PRACA: Twojej zawodowej pozycji nic złego nie grozi, a nawet pojawi się nadzieja na korzystne zmiany. Ogranicz wydatki, bo wkrótce będziesz potrzebować więcej gotówki.

MIŁOŚĆ: Gwiazdy sprzyjają wszystkim zakochanym. Przed wami czułe i namiętne randki. Single mogą liczyć na towarzyskie atrakcje, ale wasze serce chwilowo nie będzie wyrywać się do miłosnych wzruszeń. W stałych parach dużo szczęścia.

ZDROWIE: Zadbaj o siebie, zwłaszcza o sprawy typowo kobiece.

PRACA: Teraz możesz znaleźć lepsze zatrudnienie, awansować lub otrzymać podwyżkę. W biznesie spore zyski i widoki na poprawę. Śmiało więc inwestuj gotówkę.

MIŁOŚĆ: Przed tobą flirty, romanse i miłosne wyznania. Nie oprzesz się zauroczeniom i miłosnym fascynacjom. W rodzinach zrobi się bardzo czule i namiętnie. Więcej czasu poświęcisz swoim przyjaciołom.

ZDROWIE: Świetna kondycja fizyczna i psychiczna forma.

PRACA: Dasz się poznać jako osoba dobrze zorganizowana, kompetentna i decyzyjna – zdolna do prawdziwych zmian i rewolucji. Możliwy awans i znaczna podwyżka.

MIŁOŚĆ: Sprawy domowe i rodzicielskie przyniosą ci najwięcej satysfakcji. Nawet singielki spragnione miłości nie dadzą się zwieść przelotnym romansom czy flirtom. Na pewno nie zawiodą was starzy dobrzy znajomi i przyjaciele.

ZDROWIE: Nie odkładaj w nieskończoność wizyty u dentysty.

PRACA: Możesz umocnić swoją zawodową pozycję i zyskać uznanie, zatem pokaż, na co cię stać i jaką jesteś profesjonalistką. Rozważnie wydawaj oszczędności.

MIŁOŚĆ: Osoby samotne zapragną wielkiej namiętności, dlatego szukać będziecie nowych znajomości i okazji do towarzyskich spotkań. W rodzinach więcej obowiązków i spraw typowo rodzicielskich. Staniesz się również bardziej zazdrosna.

ZDROWIE: Bardziej zadbaj o siebie i stosuj preparaty witaminowe.

PRACA: Musisz pokazać na co cię stać, bądź decyzyjna i konsekwentna. Broń swoich racji. W interesach postaw na intuicję i nie daj się zwieść sugestiom innych.

MIŁOŚĆ: Twój optymizm i pogoda ducha sprawią, że wszyscy będą do ciebie lgnąć. Poznasz ciekawych i interesujących ludzi, nawiążesz bliższe znajomości, może nawet się zakochasz. W stałych parach więcej będzie ciepłych fluidów.

ZDROWIE: Mogą nasilać się stany lękowe, niepokoje, chandra.

PRACA: W końcu twój profesjonalizm i obowiązkowość zostaną docenione. Możliwy awans lub premia. W finansach poruszaj się z większą rozwagą.

MIŁOŚĆ: Nieustannie będziesz cieszyć się powodzeniem u płci przeciwnej. Przed tobą wiele spotkań, możliwe, że poznasz kogoś, z kim zwiążesz się na całe życie. Warto też znaleźć czas i bardziej zaangażować się w sprawy rodzinne, zwłaszcza jeśli jesteś matką.

ZDROWIE: Świetne samopoczucie, nie zaniedbuj badań okresowych.

PRACA: To, co robisz, rób z jeszcze większym zaangażowaniem, dbaj też o reklamę. Jeśli chodzi o konkurencję, to bądź czujna. Raczej oszczędzaj, niż wydawaj.

MIŁOŚĆ: Twój wdzięk, czar i niezwykła wrażliwość sprawią, że wokół ciebie pojawi się mnóstwo adoratorów. Teraz z łatwością poznasz i rozkochasz w sobie nawet zdeklarowanych singli.

ZDROWIE: Nie zawiedzie cię kondycja, forma psychiczna i dobry nastrój.

PRACA: Sporo zmian, nowe propozycje. To sprzyjający czas na awans lub korzystną zmianę pracy. Możliwe służbowe delegacje, często odległe. Teraz łatwo zjednasz sobie sojuszników i przekonasz innych do swoich planów.

MIŁOŚĆ: Zatęsknisz do miłosnych porywów serca, ale w najbliższym czasie gwiazdy nie obiecują ci wielkiego szczęścia. W domu rodzinnie, ciepło, mimo wielu obowiązków.

ZDROWIE: Pamiętaj o profilaktyce i ruchu, zwłaszcza na powietrzu.

PRACA: Postaraj się umocnić zawodową pozycję lub szukaj innego bardziej satysfakcjonującego zajęcia. Mogą pojawić się dobre okazje. Niespodziewany przypływ gotówki.

