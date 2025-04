Baran

Tydzień pełen obowiązków i napiętych sytuacji. Zajmijcie się przemyśleniem podjętych w ostatnim czasie decyzji.

Miłość: Relacje z partnerem nie będą wystarczająco szczere, co może doprowadzić do napięć.

Praca: Będziecie zajęci tym, co rozpoczęliście kilka tygodni temu.

Finanse: Sytuacja finansowa stabilna, więc nie oczekujcie zbyt wiele.

Zdrowie: Uważajcie na gardło i szyję.

Byk

Problemy rodzinne będą wam teraz zaprzątać głowę i czekają was bezsenne noce.

Miłość: Znajomy sprzed lat pojawi się w waszym życiu, co doprowadzi do sporego zamieszania.

Praca: Możecie się starać ile tylko chcecie, ale wasze starania nie zostaną docenione.

Finanse: Stabilizacja do połowy kwietnia. Potem nagły przypływ niemałej gotówki.

Zdrowie: Możliwe problemy ze stawami oraz przeziębienia.

Bliźnięta

Ktoś nieoczekiwanie zaproponuje wam pomoc. Będzie to tydzień pełen miłych niespodzianek.

Miłość: Bliźnięta w stałych związkach czeka wyznanie miłości ze strony partnera. Wolne bliźnięta czeka szalona przygoda.

Praca: Będziecie zbyt zajęci sprawami uczuciowymi i praca zejdzie na drugi plan.

Finanse: Teraz nie będzie ważne ile macie, ale ile możecie ofiarować.

Zdrowie: Układ pokarmowy da się we znaki, po romantycznej kolacji.

Rak

Wszyscy was teraz będą denerwować. Głośne dzieci, sąsiedzi i współpracownicy.

Miłość: Życie nie składa się z samych przyjemności. W tym tygodniu poznacie gorzki smak miłości.

Praca: Dobry czas na zarabianie i zakładanie firm. Lipcowe raki będą miały okazję pokazać się ze strony dobrych organizatorów.

Finanse: Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Inni pozazdroszczą wam sukcesów.

Zdrowie: Uważajcie na drodze.

Lew

Wreszcie coś drgnie w waszym życiu. Pojawi się propozycja dłuższego wyjazdu.

Miłość: Partner doceni wasze starania i będzie wam w tym tygodniu wyjątkowo miło.

Praca: Możliwa zmiana pracy na lepiej płatną lub awans w starym miejscu.

Finanse: Zadowolenie z finansów sprawi, że poczujecie się wyjątkowi.

Zdrowie: Nie przesadzajcie z napojami wyskokowymi.

Panna

Uczące się panny będą teraz zdawać egzaminy z dobrym wynikiem. Pozostałe czeka awans w pracy.

Miłość: Będziecie wyjątkowo atrakcyjne dla płci przeciwnej.

Praca: Zadowolenie z pracy wpłynie na wasze samopoczucie, co dostrzegą znajomi i bliscy.

Finanse: Zmiana sytuacji na lepsze, przy małym wkładzie z waszej strony.

Zdrowie: Jedyne co może wam zepsuć humor to wysypki. Pojawią się nagle i równie nagle znikną.

Waga

Jak widać, życie jest pełne niespodzianek. Ten tydzień przyniesie wielkie zmiany. Sami będziecie zdziwieni tym co się wydarzy.

Miłość: Ktoś dawno zapomniany spróbuje zepsuć wasz związek. Samotne wagi mają szansę na poznanie osoby, która nie zasługuje na uczucie.

Praca: Tydzień pełen pracy i obowiązków.

Finanse: Brak środków do życia może wam zepsuć najbardziej udany dzień.

Zdrowie: Wszyscy mogą wam pozazdrościć doskonałej kondycji.

Skorpion

Nieoczekiwana zmiana w waszym dotychczasowym życiu spowoduje niepotrzebny stres.

Miłość: Skorpiony w związku czeka nudny tydzień z partnerem, a samotne będą desperacko szukać swojej drugiej połówki.

Praca: Możliwa utrata stanowiska lub bankructwo.

Finanse: Nic nowego w tej sferze się nie wydarzy.

Zdrowie: Możecie świecić przykładem zdrowego odżywiana. Zapiszecie się na aerobik lub siłownię.

Strzelec

Ustabilizuje się wasza relacja ze znajomymi i ukochaną osobą. Kłótnie na jakiś czas pójdą w zapomnienie.

Miłość: Bądź cierpliwy, bo partner potrzebuje trochę więcej czasu by ochłonąć. Jeśli szukacie miłości, to nie znajdziecie jej do końca miesiąca.

Praca: Stare miejsce pracy stanie się nudne i będziecie potrzebowali zmian.

Finanse: Uważaj na niepotrzebne wydatki.

Zdrowie: Wybierzcie się do lekarza na badania okresowe.

Koziorożec

Możliwa zagraniczna podróż lub nieoczekiwany wyjazd weekendowy.

Miłość: Zastanówcie się czy osoba z którą jesteście, warta jest waszej miłości. Dla samotnych to czas podjęcia decyzji co do wyboru partnera.

Praca: Będziecie zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć.

Finanse: Niespodziewane wydatki mogą przekroczyć wasz budżet.

Zdrowie: Potrzebny wam teraz relaks na świeżym powietrzu.

Wodnik

Wasi bliscy będą mieli teraz ogromny wpływ na wasze relacje z otoczeniem. Zagubicie się na chwilę.

Miłość: To, co wydawało wam się miłością okaże się zwykłym zauroczeniem.

Praca: Nikt nie doceni teraz waszych starań. Będziecie w złym nastroju do końca tygodnia.

Finanse: Na poprawę będzie trzeba czekać do końca marca. Uzbrójcie się w cierpliwość. Nerwy nic nie pomogą.

Zdrowie: Od dłuższego czasu nie czujecie się najlepiej. Jest to spowodowane relacją z bliskimi wam osobami.

Ryby

Możliwe, że zapragniecie zmian w waszym otoczeniu. Będziecie myśleć o remoncie, zmianie mebli lub nawet przeprowadzce.

Miłość: Niektóre ryby będą czekały na wiadomość od ukochanej osoby, inne będą mobilizowały partnera do pracy. Ogólnie stwierdzicie, że jesteście niezastąpione.

Praca: W pracy bez zmian.

Finanse: Będziecie się zastanawiać dlaczego nie dostaliście awansu, skoro pracujecie wydajniej niż inni.

Zdrowie: Możliwe zatrucia i niedobór witamin w pożywieniu.

Horoskop tygodniowy 5 - 11 marca 2012 opracowała Margita.