Baran 21.03–20.04

Uczucia Zakochani planować będą wspólne życie, może nawet zamieszkacie razem, inne pary właśnie teraz będą brać ślub. W stałych związkach nieporozumienia, a nawet rozstania.

Praca Pełna stabilizacja, możliwy nawet awans lub dodatkowe źródło dochodów.

Zdrowie Nie odkładaj na później badań profilaktycznych.

Byk 21.04–20.05

Uczucia Planety dodadzą ci odwagi i wiary w siebie, bez kompleksów ruszysz na podboje miłosne. Twoje serce szukać będzie takiej miłości, która da ci oparcie, zrozumienie i poczucie stabilności.

Praca Możliwe propozycje od innej firmy i to bardzo korzystne. Nie przesadzaj z wydatkami.

Zdrowie Twój organizm może być podatny na wirusy.





Bliźnięta 21.05–21.06

Uczucia Choć cieszyć się będziesz powodzeniem, to twoje serce pozostanie nieufne. W stałych parach dużo wzajemnego zrozumienia, to też dobry czas, aby więcej czasu poświęcić bliskim.

Praca Nie licz na to, że coś dostaniesz w prezencie od losu. Musisz wykazać się profesjonalizmem i odwagą na krytykę.

Zdrowie Możesz być zmęczona i senna.

Rak 22.06–22.07

Uczucia Będziesz pełna uroku i ciepła. Możliwe interesujące znajomości, fascynacje i zauroczenia. Nie lekceważ szans, jakie daje ci los. W domu wszystko ułoży się zgodnie z planem. Szczęście i spokój.

Praca Wprowadzaj w życie nowe projekty, kończ stare sprawy. Pomagaj innym, ale nie broń nieudaczników.

Zdrowie Ruch na świeżym powietrzu dobrze ci zrobi.



Lew 23.07–22.08

Uczucia Jeśli wciąż jesteś samotna, to szansa na poważne uczucie pojawi się dopiero w grudniu. Ale nie stroń od romansów i miłosnych przygód. W stałych związkach harmonia i spokój.

Praca Bądź przygotowana na rywalizację, na szczęście Mars doda ci sił i pewności siebie.

Zdrowie Postaraj się odreagować stres.



Panna 23.08–22.09

Uczucia Jeśli w twoim związku są nieporozumienia, to znajdziesz sposób, aby wyjść z impasu. Jeżeli jednak twój związek jest tylko fikcją, to zdobędziesz się na odwagę i podejmiesz decyzję o rozstaniu.

Praca Doskonała forma intelektualna i trafne decyzje pomogą ci umocnić zawodową pozycję w firmie.

Zdrowie Nie odkładaj wizyty u dentysty.

Waga 23.09–22.10

Uczucia Wszędzie będziesz mile oczekiwanym gościem, o twoje względy i serce walczyć będzie grono wielbicieli. A ty w doskonałym nastroju cieszyć się będziesz życiem. W stałych związkach harmonia.

Praca Dużo obowiązków i skomplikowanych spraw. Nie wpadaj w panikę – ze wszystkim zdążysz na czas.

Zdrowie Nie forsuj zbytnio kręgosłupa.

Skorpion 23.10-21.11

Uczucia Powodzenie ci sprzyja, warto więc korzystać z okazji. Spotykaj się z ludźmi, dobra zabawa gwarantowana. W rodzinach i stałych związkach zrobi się czulej i namiętniej.

Praca Nie bierz na swoje barki cudzych obowiązków, skup się na własnych. Oszczędzaj.

Zdrowie Twój organizm potrzebuje wypoczynku.





Strzelec 22.11–21.12

Uczucia Wenus doda ci seksapilu, twojemu wdziękowi nikt się nie oprze. Gwiazdy wróżą ci zupełnie niespodziewane miłosne niespodzianki

i szczęście. W rodzinach harmonia, dużo wzajemnej czułości.

Praca Więcej pilnych zajęć, z których nikt cię nie wyręczy. Dzięki kreatywności możesz naprawdę zabłysnąć

Zdrowie Dobra forma i kondycja psychofizyczna.

Koziorożec 22.12–19.01

Uczucia W domu dużo ciepła i miłości, poprawią się też relacje z dalszą rodziną. Samotne osoby teraz powinny pilnie rozglądać się dookoła, bo wyraźnie ktoś czeka na wasz pierwszy krok.

Praca W żadnym razie nie zmieniaj teraz pracy, skup się więc na sprawach bieżących, nadrabiaj też zaległości.

Zdrowie Masz dobry czas, aby np. zerwać z nałogiem.

Wodnik 21.01–19.02

Uczucia W związku zmienna aura. Pojawią się nieporozumienia, na szczęście niegroźne. Samotni śmiało mogą szukać nowych znajomości, bo kto wie, może przytrafić się i poważniejsze uczucie.

Praca Spróbuj zdecydować się na odważne zmiany. Teraz uda się dużo więcej, niż przypuszczasz.

Zdrowie Będziesz w doskonałej formie.

Ryby 19.02–20.03

Uczucia Będziesz cieszyć się dużym powodzeniem towarzyskim, zanosi się na imprezy i nowe zauroczenia. Łatwo zakochasz się z wzajemnością. W rodzinach dużo ciepła i zrozumienia.

Praca Poradzisz sobie w każdej sytuacji. Być może pojawi się szansa awansu. Finansowo dużo lepiej.

Zdrowie Strzeż się alergenów i uważaj, co jesz.

Przepowiada astrolog Ryszard Zawadzki/ Przyjaciółka