Baran

Miłość: Zapanuje zamęt oraz chaos. Różnie będzie można to odczuć, ale wiele spraw może ulec nieoczekiwanemu zwrotowi wydarzeń.

Praca: Na horyzoncie pojawią się nowe perspektywy, szanse i okazje. Należy tylko otworzyć się na nie. Możliwe podróże w interesach.

Finanse: "Gwiazdy" będą Wam sprzyjać, astrologiczne "uparciuchy"...

Zdrowie: Będzie dość "bezpiecznie", jednak należy jednak zwrócić uwagę na to, że pomimo własnego poczucia bezpieczeństwa, dobrze było mimo wszystko zainteresować się zdrowiem innych.

Reklama

Byk

Miłość: Nastanie wspaniały czas, nie tylko dla wolnych związków oraz przyjaźni.

Praca: Może nastąpić pewne rozczarowanie, pomimo tego, że czeka Was "smutniejszy" tydzień, nie należy usilnie trzymać się tego, co było, a skupić na tym co "tu i teraz". To podstawa samo rozwoju.

Finanse: Będzie stabilnie i pewnie. Warto jednak przemyśleć kwestie współpracy z innymi.

Zdrowie: Należy baczniej przyjrzeć się wszystkim parzystym narządom w organizmie. W szczególności: rozrodczym.

Bliźnięta

Miłość: Pojawia się niejakie ostrzeżenie przed wyrachowaniem lub stawianiem swoich potrzeb, nad potrzebami innych. Bliźniaki, tylko relacje oparte na "wymianie" mają szanse bytu i rozwoju.

Praca: Czeka Was bardzo "syty" tydzień. Jedynym ostrzeżeniem jest to, że należy pamiętać o jednej małej rzeczy: żadna "impreza" nie trwa wiecznie...

Finanse: To będzie czas, gdzie trzeba będzie udowadniać swoje racje i po prostu "nie dawać się". Walka w obronie swoich własnych potrzeb i wymagań, hartuje charakter...

Zdrowie: Uwaga na nerwy!

Rak

Miłość: Tu nic nie będzie się odgrywało zgodnie z scenariuszem. "Pałeczkę" w głównej mierze, przejmie los...

Praca: Wszelka współpraca z innymi, będzie priorytetem.

Finanse: Możliwe jakiegoś dodatkowe korzyści lub pomoc ze strony innych. Oczywiście, każdy czegoś oczekuje w zamian, ale nie powinno stać się to w żadnym wypadku... priorytetem.

Zdrowie: Ponownie będzie korzystnie i ponownie pomoc innych osób będzie nieodzowna.

Lew

Miłość: Raczej nie będzie to czas obcowania z innymi, a przebywania we własnym towarzystwie...

Praca: Będzie bezpiecznie i statecznie, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy dotyczy to większej grupy osób, przykładowo: najbliższych i rodziny...

Finanse: Nie będzie to czas, w którym cieszymy się swoim stanem posiadania.

Zdrowie: Uwaga na gwałtowność i niekontrolowane pasje!

Panna

Miłość: To będzie czas rozkwitu wrażliwości oraz uczuć. Może pojawi się nowy adorator/adoratorka lub pojawi się szansa na interesujący flirt...

Praca: Niech poczucie "bezpiecznej przystani", nie zasłoni Wam Panny rzeczywistości...

Finanse: Należy być przygotowanym na wszelkie nagłe i niespodziewane zmiany...

Zdrowie: Szczególną uwagą należy opatrzyć wszystko co powiązane z ruchem i poruszaniem się.

Waga

Miłość: To wspaniały czas aby zaznać albo okazać komuś trochę bezinteresownej miłości oraz uczuć.

Praca: Czeka Was "zły humor". To może być typowy przesyt lub też po prostu zniechęcenie...

Finanse: Nadmiar zadań i obowiązków ku temu, aby zarabiać lepiej, grozi poważnym stresem! Nic w pojedynkę!

Zdrowie: Uważajcie na wszelkie upadki i wypadki. Przezornie "na zapas"...

Skorpion

Miłość: Przed Wami wiele radosnych chwil. Możliwe jakieś przyjemne chwile spędzone z kimś kto się Wam podoba, możliwe również imprezy i balangi w większym gronie...

Praca: To będzie tydzień pełen zapału oraz energii.

Finanse: Chwiejnie, stąd nie dobrze byłoby zapożyczać się lub brać kredyty.

Zdrowie: Możliwe interwencje lekarskie, ale zdecydowanie nic groźnego...

Strzelec

Miłość: Czeka Was istny wylew uczuć i emocji!

Praca: Czekają Was chwile ataków ze strony innych, co skłania tylko i wyłącznie do obrony, swojej silnej i niezachwianej pozycji...

Finanse: Będzie spokojnie i wręcz "sielankowo".

Zdrowie: Należy zwrócić uwagę na wszelkie parzyste narządy, głównie te powiązane z płodnością i seksualnością.

Koziorożec

Miłość: Karta Mocy sugeruje namiętny czas przed Wami...

Praca: Będzie to czas owocnych transakcji oraz pomocy ze strony innych.

Finanse: Powoli do przodu, ale niech taki stan rzeczy nie przechodzi w lenistwo...

Zdrowie: Wszelkie wydarzenia losowe, będą "na fali".

Wodnik

Miłość: Będzie namiętnie i nie zabraknie również pasji...

Praca: Nie ma co się ociągać, tylko dalej robić swoje. To podstawa sukcesów.

Finanse: Tu karty sprzyjają Wodnikom. Wszystko będzie "na miejscu".

Zdrowie: Ten tydzień dla Wodników będzie raczej czasem "spowolnienia", co może doprowadzić mimo wszystko do przykładowo: szybkiego przybierania na wadze...

Ryby

Miłość: Trzeba przyłożyć się do kontaktów z innymi, a nie "tkwić" biernie. Tylko rozmowa może "zjednać" i pojednać obie strony.

Praca: To będzie czas odpoczynku i oczekiwań na dalszy rozwój sytuacji. Drogie Ryby, nie popadajcie jednak w znużenie...

Finanse: Poczucie bycia "w kropce" to tylko kwestia Waszych myśli i odczuć. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Klamka jest tuż przed Wami...

Zdrowie: Czas przynosi zmiany, które są nieuchronne. Wszyscy się starzejemy, co nie oznacza, że wewnętrznie również tak być musi.

Reklama

Horoskop tygodniowy 31 maja - 6 czerwca 2010 opracowany przez Wróżkę Hannę.