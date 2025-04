BARAN

Miłość: W miłości miłe niespodzianki. Spotka Cię coś, czego się zupełnie nie spodziewasz! Okazuj więcej czułości, mów miłe słowa!

Praca: Przyjdzie Ci zmierzyć się z nieżyczliwością współpracowników. Nie angażuj się zbytnio w znajomości z pracy. Potrzebujesz więcej dystansu, nie zabieraj pracy do domu.

Finanse: Oszczędzaj, czekają Cię niespodziewane wydatki.

Zdrowie: Nie daj się infekcjom. Jesteś teraz podatny na nie nawet na urlopie.



BYK

Miłość: Powściągnij emocje. Przestań we wszystkim doszukiwać się winy partnera. Nie narzekaj!

Praca: Będziesz przeżywać słabsze dni, upały odbiorą Ci chwilowo jasność myślenia, dlatego nie podejmuj teraz ważnych decyzji.

Finanse: Dobra passa. Będzie dopisywać szczęście, może warto zagrać?

Zdrowie: Mogą dokuczać Ci bóle głowy. Uważaj na pikantne potrawy i nadmiar alkoholu.



BLIŹNIĘTA

Miłość: Pozwól sobie na więcej spontaniczności, a spotka Cię ogromna namiętność.

Praca: Najwyższy czas odpocząć. Jeśli jeszcze nie zaplanowałeś urlopu, koniecznie teraz o tym pomyśl.

Finanse: Stabilnie. Nie daj się wakacyjnym naciągaczom!

Zdrowie: Ostrożnie nad wodą, przeziębienie tylko czyha – mimo upałów. Uważaj też na ukąszenia.



RAK

Miłość: Jeśli jesteś samotnym Rakiem, masz szansę na wakacyjny flirt, a może coś więcej? Raki w związkach czeka mały kryzys.

Praca: Uporządkuj ktoś czeka na Twoje potknięcie. Uważaj! Nie bierz na siebie zobowiązań kolegów.

Finanse: Miła niespodzianka. Nie będziesz musiał oszczędzać na urlopie!

Zdrowie: Będziesz bardziej niż zwykle wrażliwy na zmiany pogody. Pomyśl o jakimś zdrowym odstresowaniu, może sport?



LEW

Miłość: Rewelacyjna passa. Zarówno samotne, jak i zakochane Lwy będą błyszczeć.

Praca: Bez zmian. Troszkę lżejszy okres, chwilowo mniej obowiązków, jak zwykle wywiążesz się ze wszystkiego doskonale.

Finanse: Nie pożyczaj teraz od nikogo pieniędzy. Będziesz mieć kłopoty ze zwrotem!

Zdrowie: Będziesz w świetnej formie. Kąpiele słoneczne będą Ci służyć!

PANNA

Miłość: Ktoś nowy, czarujący pojawi się na horyzoncie. Będzie przesympatycznie, ale zastanów się, czy warto zaczynać wszystko od nowa?

Praca: Bardzo dobry okres. Nie bój się wprowadzać innowacyjnych pomysłów, i pilnuj żeby nikt Ci ich nie podkradł!

Finanse: W końcu upragniona sielanka w finansach. Może warto pomyśleć o jakiejś lokacie, inwestycji?

Zdrowie: Uważaj na kontuzje – zwłaszcza te na świeżym powietrzu. Oszczędzaj się.



WAGA

Miłość: Do Waszego związku wkradła się rutyna. Pomyśl, jak jeszcze możesz zaskoczyć partnera?

Praca: Możliwy konflikt z szefem. Nie walcz za wszelką cenę o swoje.

Finanse: Możesz wreszcie przestać oszczędzać. Fortuna sprawi Ci niespodziankę!

Zdrowie: Idealny moment na rzucenie palenia. Wszystko będzie Ci sprzyjać.



SKORPION

Miłość: Możliwe rozczarowania. Ktoś nie odwzajemnia Twoich uczuć, czas odpuścić.

Praca: Spręż się – na Twoje stanowisko jest mnóstwo chętnych. Nie zaniedbuj obowiązków.

Finanse: Stabilnie. Nie bądź jednak zbyt rozrzutny.

Zdrowie: Wysypiaj się, zadbaj o dietę, znajdź w ciągu dnia chwilę tylko dla siebie. Twój organizm potrzebuje paliwa.



STRZELEC

Miłość: Spokój, stabilizacja. Dobry czas na podejmowanie ważnych, wspólnych decyzji.

Praca: Zwolnij tempo, pracujesz za dużo, nie trzeba tyle. I tak pozostaniesz niezastąpiony.

Finanse: Zacznij oszczędzać. Niespodziewana wizyta rodzinna uszczupli Twoje oszczędności.

Zdrowie: Zadbaj o siebie. Zrób podstawowe badania, zmień dietę. Spaceruj.



KOZIOROŻEC

Miłość: Sielanka! Tak trzymaj. Poczujecie się jak na początku znajomości.

Praca: Ciekawe wyzwanie. Z niewielką pomocą kogoś życzliwego dasz radę.

Finanse: Kiepsko. Będziesz musiał wybierać – comiesięczne zobowiązania czy zakupy do domu? A może kolejna pożyczka? Wystrzegaj się jej.

Zdrowie: Wakacyjne szaleństwa dadzą się we znaki. Po powrocie z urlopu będziesz potrzebować regeneracji. Ostrożnie z alkoholem.



WODNIK

Miłość: Zadbaj w końcu o partnera, bo ktoś czai się na Twoje miejsce. Zawalcz, zrób coś romantycznego, pamiętaj o rocznicach, urodzinach.

Praca: Niespodziewany urlop dobrze Ci zrobi. Po powrocie możliwy awans lub podwyżka. Nie wdawaj się w dyskusje z przełożonymi.

Finanse: Odpuść. Nie potrzebujesz wciąż więcej i więcej. Przestań wreszcie oszczędzać, zrób coś dla siebie!

Zdrowie: Dobry czas na odchudzanie, a także na pracę nad formą. Ogranicz używki, i nie bierz leków bez konsultacji z lekarzem.



RYBY

Miłość: Czas na zmiany. Los będzie Ci sprzyjać, pomyśl nad rozstaniem – czy warto ciągle walczyć? Wkrótce znów zaatakuje Cię strzała Amora.

Praca: Nie przejmuj się tak bardzo tym, co mówią inni. W pracy niektórzy tylko udają Twoich przyjaciół.

Finanse: Możliwa podwyżka. Skończą się wreszcie Twoje problemy finansowe.

Zdrowie: Szczytowa forma. Będziesz wręcz uosobieniem zdrowia!

Horoskop opracowała Urszula