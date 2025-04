Baran

Miłość: W tym tygodniu zodiakalne Barany nie powinny igrać z losem, lepiej przeczekać kwestie sporne w związku. Przemyśl sobie czy dany związek jest tym wymarzonym.

Praca: To idealny czas na znalezienie pracy, jeżeli jej poszukujesz i w tym tygodniu idziesz na rozmowę kwalifikacyjną możesz być pewny otrzymania propozycji.

Finanse: Pozwól sobie na kontrolowane szaleństwo, pamiętaj iż pieniądze muszą być w ciągłym ruchu, skąpstwo nie popłaca.

Zdrowie: Masz bardzo słabą odporność, uważaj na zatoki i nerki. Kobiety spod tego znaku powinny udać się na kontrolę do ginekologa.

Byk

Miłość: W tym tygodniu w Twoim związku zostanie wyjaśnionych wiele niedomówień. Samotne Byki poznają prawdziwą miłość, warto tylko się nieco ośmielić.

Praca: Czas na zmiany, ale tylko przemyślane. Masz w pracy wroga, który skutecznie uśpił Twoją uwagę już nic nie da się zrobić. Podejmij decyzję o odejściu z pracy.

Finanse: Uważaj na portfel i dokumenty ten tydzień może przynieść Ci niemiłe losowe niespodzianki w tej kwestii. Nie pożyczaj nikomu pieniędzy.

Zdrowie: Czas zacząć się więcej ruszać i ten tydzień będzie idealny na wcielenie tego zamiaru w życie. Siedzący tryb życia obniżył Twoją sprawność.

Bliźnięta

Miłość: Ten tydzień przyniesie rozpalenie uczuć w związkach, które nieco się zakurzyły. Samotne osoby spod tego znaku niech nie ufają poznanej w tym czasie osobie.

Praca: Najbliższe dni w pracy będą bardzo trudne, czekają Cię liczne obowiązki. Jeżeli kończy się Ci umowa o pracę nie licz, że będzie przedłużona.

Finanse: Przełóż większe wydatki na przyszły tydzień, nie obnoś się z pieniędzmi ponieważ możesz tym tygodniu stracić poprzez to przyjaciela.

Zdrowie: Twój kręgosłup jest w złym stanie czas się tym zająć, warto też zadbać o dietę coś nie tak dzieje się z Twoim układem krążenia i to jest wynik złego stylu życia.

Rak

Miłość: Czeka Cię nerwowy tydzień w związku, jeżeli nie pohamujesz emocji może dojść nawet do rozstania, przemyśl czy to nie było by dobre rozwiązanie.

Praca: Nie licz, że w tym tygodniu otrzymasz obiecaną wcześniej podwyżkę, jeżeli planujesz zawodowy wyjazd dobrze by było go przełożyć.

Finanse: Osoba, która ma w tym tygodniu oddać Ci dług nie zrobi tego, nie dokonuj żadnych inwestycji i przemyśl czy na pewno dobrze zarządzasz swoimi finansami.

Zdrowie: Spodziewaj się grypy lub ostrego przeziębienia. Twój organizm nie regeneruje się i czas znaleźć tego przyczynę.

Lew

Miłość: Czas podjąć jednoznaczne kroki i przeciąć związek, który od dawana uznałeś za skończony. Samotne Lwy nie znajdą w tym tygodniu miłości.

Praca: Możesz liczyć na wielkie uhonorowanie Twoich wysiłków w pracy, czeka Cię podwyżka lub awans. Jeżeli szukasz pracy licz, iż znajdziesz tą wymarzoną.

Finanse: To dobry czas na zagospodarowanie pieniędzy i poczynienie inwestycji. Możesz w tym tygodniu zaciągnąć kredyt los będzie Ci w tym sprzyjał.

Zdrowie: Powinieneś zadbać o wzrok, uważaj na urazy. Przemyśl czy nie forsujesz zbytnio swojej wątroby.

Panna

Miłość: Zodiakalne Panny muszą się przygotować na ciężki tydzień, widać rozstanie w tych dniach. Czy oby na pewno jesteś gotowa Panno na prawdziwą miłość?

Praca: W tym tygodniu zostanie Ci powierzone zadanie, które może Cię przerosnąć. To wielka próba dla Ciebie, od niej zależy Twoja zawodowa przyszłość – daj z siebie wszystko.

Finanse: Absolutnie nie planuj żadnych większych wydatków, możesz poprzez to wpaść w ogromne długi, źle zarządzasz finansami.

Zdrowie: Nic Ci nie grozi w tym temacie, ale przemyśl czy w Twoim domu nie przydała by się wizyta radiestety, szkodzi Ci promieniowanie znajdujące się w domu.

Waga

Miłość: Ten tydzień wyjaśni wszystkie spory w związkach u zodiakalnych Wag, warto tylko nie patrzeć na uczucie poprzez sztywny rozum. Możesz spotkać miłość życia.

Praca: Czeka Cię zawodowy wyjazd, który może zupełnie odmienić Twoją karierę. Jeżeli szukasz pracy musisz stać się bardziej elastyczna.

Finanse: Dawno zaniedbałaś wydatki związane z domem, czeka Cię w najbliższych dniach awaria, która sporo będzie kosztować. Możesz dowiedzieć się spadku.

Zdrowie: Osoby spod tego znaku mogą nagle dowiedzieć się, że zostaną rodzicami. Uwaga na groźny stan zapalny organizmu.

Skorpion

Miłość: Nie wierz docierającym w tych dniach plotkom związanych z wiernością Twojego partnera. Jeżeli zaczniesz ufać sobie spotkać możesz prawdziwe uczucie.

Praca: Ktoś od dawna kopie w pracy pod Tobą „doły” . Dowiedzieć się możesz o utracie pracy. Nie licz, iż w najbliższych dniach znajdziesz dla siebie zajęcie.

Finanse: To będzie stabilny tydzień w tym temacie, ale oszczędnie planuj wydatki, za jakiś czas Twoje zdrowie będzie wymagało sporych nakładów finansowych.

Zdrowie: Najbliższe dni będą trudne, czeka Cię dość agresywna grypa. Przemyśl czy sen przynosi Ci wypoczynek. Nasilone stany lękowe mogą być dowodem podłączenia energetycznego.

Strzelec

Miłość: To będzie trudny tydzień dla zodiakalnych Strzelców, od dawna panujący chłód w związku doprowadzi do definitywnego rozstania w tych dniach.

Praca: Zbyt dużo poświęciłeś energii w pracy i nikt tego nie zauważa, czas w tym tygodniu na podjęcie decyzji o odejściu. Uważaj bardzo na zawodowy wyjazd, możesz mieć stłuczkę.

Finanse: Absolutnie nie dokonuj poważniejszych wydatków, z domu nie wychodzić z większą gotówką a nawet nie powinieneś nosić przy sobie kart bankomatowych, możesz być okradziony.

Zdrowie: Nic Ci nie grozi w tej kwestii, warto tylko więcej się ruszać i zmienić nawyki żywieniowe.

Koziorożec

Miłość: Jesteś bardzo uparty może to przynieść kłótnie z partnerem w tym tygodniu. Więcej pomysłowości rozpali namiętność oraz przyniesie Ci upragnioną miłość jeśli jej szukasz.

Praca: To idealny czas na znalezienie pracy, ale też liczyć możesz na awans lub bardzo ciekawy zawodowy projekt.

Finanse: Powinieneś zrobić sobie lub komuś bliskiemu drogi prezent, ciągły strach o stan finansów i skąpstwo tylko odpycha od Ciebie finansową przychylność.

Zdrowie: Zwróć uwagę na układ krążenia poza tym uważaj na niegroźne urazy kończyn, cieplej się ubieraj w tym tygodniu bo grozi Ci infekcja oskrzeli.

Wodnik

Miłość: W tym tygodniu między Tobą a partnerem nastąpi totalny spokój i poczucie harmonii, ale warto zaplanować choćby jednodniowy wyjazd. Samotne Wodniki znajdą przyjaciela ale nie miłość życia w tych dniach.

Praca: Czeka Cię spór w pracy z szefem to może kosztować Cię nawet utratę stanowiska. Przemyśl czy czasem nie zapomniałeś załatwić czegoś ważnego.

Finanse: To bezpieczny tydzień w tym temacie warto byś jednak zaczął odkładać pieniądze na wakacyjny wypoczynek, który jest Ci wręcz niezbędny.

Zdrowie: Stan Twojego układu nerwowego jest w opłakanym stanie, koniecznie zbadaj krew. Brak Ci podstawowych makro i mikro elementów.

Ryby

Miłość: Czas zdać sobie sprawę, iż kierujesz się marzeniami, które do niczego nie prowadzą, to dobry tydzień na zakończenie męczących związków. Nie poszukuj miłości poprzez Internet.

Praca: To będzie bardzo wyczerpujący tydzień, z wieloma obowiązkami nie zdążysz. Musisz uruchomić w sobie wielkie pokłady siły, w które do tej pory nie wierzyłeś.

Finanse: Nie dokonuj żadnych większych wydatków, absolutnie nie wolno Ci się zadłużać w tym tygodniu, przyniesie to w efekcie końcowym poważne konsekwencje.

Zdrowie: Zwróć uwagę na kręgosłup oraz układ krążenia. To dobry tydzień na kurację oczyszczającą krew.

Horoskop tygodniowy 30 stycznia - 5 lutego 2012 opracował Runista Arkadiusz.