Koziorożec

Miłość: Dla Koziorożców ten tydzień będzie bardzo pozytywny pod względem miłości. Mile widziane randki i spotkania. Dotychczasowe związki poczują spokojniejszą atmosferę relacji partnerskiej.

Praca: W pracy stagnacja. Postaraj się nie denerwować, nawet jeśli ktoś w twojej przestrzeni wypomni ci brak profesjonalizmu. Masz prawo do błędu i możesz się uczyć na tych błędach.

Finanse: Tydzień rezolutnego wydawania pieniędzy. Większe wydatki proponuję odłożyć na kolejny miesiąc. Nie widać zagrożeń dotyczących niezapowiedzianych wydatków, ale miej oczy dookoła głowy.

Zdrowie: Skoki ciśnienia będą niestety dawały odczuć się na każdym kroku. Uważaj na bóle w dolnej partii brzucha. Jeśli zauważysz coś niepokojącego udaj się do lekarza specjalisty.

Wodnik

Miłość: Okres pełen zaskoczenia. Ale nie tylko względem drugiej połówki ale i samych siebie. Przełamcie strach, porozmawiajcie, nie kryjcie się z uczuciami. Mniej myślcie, więcej róbcie.

Praca: Na początku tygodnia pojawią się problemy w pracy. Spróbujcie nie wchodzić przełożonemu w drogę. W sytuacji oszczerstw pokażcie co potraficie z zachowaniem granic rozsądku.

Finanse: W tym tygodniu szykuje ci się niezapowiedziany remont, na który nie jesteś przygotowany. Pieniądze się na niego znajdą, ale ty sam nie będziesz z tego powodu zadowolony.

Zdrowie: W tym tygodniu uważaj na swoje gardło i struny głosowe. Nie przemęczaj się, a jeśli nie masz wyjścia, rób częste odpoczynki. Układ mięśniowy na odcinku lędźwiowym jest lekko zagrożony, zwróć na to uwagę.

Ryby

Miłość: Rybom ten tydzień spłata figla. Wszystkie wcześniej ułożone plany zostaną przesunięte, co na pewno nie nastroi cię do dobrego humoru. Nie jesteś sam i możesz liczyć na pomoc bliskich.

Praca: Niestety pracy w tym okresie będzie zbyt dużo. Poradzisz sobie ze wszystkim, ale zachowaj granice między pracą a domem. Pod koniec tygodnia staniesz przed ważnym wyborem.

Finanse: Bardzo dobry okres finansowy dla Ryb. Mało wydatków, spory dopływ gotówki. Możesz sobie pozwolić na małe przyjemności. Przygotuj się do przeglądu samochodu. Nie będzie to mały wydatek, ale konieczny.

Zdrowie: W tym tygodniu zwróć uwagę na bóle głowy. Musisz odpocząć, szczególnie psychicznie. Wzrosty ciśnienia nie wyjdą ci na zdrowie. Wskazane więcej ruchu i odpoczynku.

Baran

Miłość: W tym tygodniu poznasz kogoś bardzo wyjątkowego. Nie zmarnuj takiej szansy. Może i charakterami na pierwszy rzut oka nie pasujecie do siebie ale to tylko negatywne złudzenie.

Praca: Skup się na tym co naprawdę jest dla Ciebie wartościowe, nie zwracaj uwagi na innych, którzy nie są twoimi sprzymierzeńcami tylko pewnego rodzaju wrogami. Przemyślane decyzje będą nagrodzone.

Finanse: W tym tygodniu koniecznie zagraj w grę liczbową. Szczęście się do ciebie uśmiechnie. Pamiętaj tylko byś się nie nastawiał na ogromne pieniądze, ale przynajmniej coś sobie odłożysz.

Zdrowie: W szczególności zwróć uwagę na kręgosłup. Dolna partia jest lekko przesunięta co doprowadza do bólów podczas przychylania się. Nie lekceważ tego. Najlepiej udaj się do specjalisty.

Byk

Miłość: W tym tygodniu przeznacz więcej czasu dla partnera. Zbudujcie jeszcze większą i silniejszą więź emocjonalną. Bądźcie otwarci i zawsze kreujcie cele, które da się zrealizować w krótkim czasie.

Praca: W tym tygodniu spodziewaj się w pracy audytu. Nie będzie to miłe, ale na przyszłość przyniesie ci to korzyści. Otwarcie odpowiadaj na pytania audytora. Końcówka tygodnia zaskakująca.

Finanse: Wreszcie otrzymasz długo obiecywaną premię. Poszalej, kup coś drogiego, idź do restauracji, napij się dobrego. Nie myśl o dniu jutrzejszym, ciesz się obecnym szczęściem.

Zdrowie: W tym tygodniu wykonaj badania profilaktyczne, które odkładałeś od długiego czasu. Uważaj na zmienne pogody, ubierz się odpowiednio do aury. Pod koniec tygodnia możliwe przeziębienie.

Bliźnięta

Miłość: Bardzo dobry okres na poznanie drugiej połówki. Zwróć uwagę na swoje otoczenie. Okazuje się, że osoba w twoim otoczeniu jest tobą bardzo zainteresowana. Czasem życie lubi nas zaskakiwać.

Praca: Trudny tydzień dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Sprawy urzędowe nie będą zakończone pomyślnie. Podejmij takie decyzje, aby błędy w dokumentach już się nie pojawiły.

Finanse: Niestety zaplanowany remont będzie kosztował więcej niż myślałeś. W ostateczności weź mały kredyt, ale tylko by dokończyć co zacząłeś. W obecnej sytuacji jest to najlepsze rozwiązanie.

Zdrowie: W tym tygodniu zwróć uwagę na sprawy krążeniowe. Lepiej będzie zrobić sobie kilka dni wolnego i wykonać badania profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem wątroby.

Rak

Miłość: W tym tygodniu uważaj na kłótnie z bliską osobą. Formalnie to ty będziesz miał rację, ale nie zawsze musisz to pokazywać. Pójdźcie na kompromis. Sprawy rodzinne zostaną rozwiązane do końca roku.

Praca: Jeden z gorszych okresów dla Raków. Stagnacja której tak nie lubisz niestety będzie skutkowała wypaleniem i znudzeniem. Odpocznij. Po pracy wybierz się gdzieś z kolegami.

Finanse: W tym tygodniu niestety słaby okres na inwestowanie. Spróbuj przeznaczyć odłożone pieniądze na to o czym zawsze marzyłeś. Kup sobie samochód, ale dobrze się o niego targuj.

Zdrowie: W tym tygodniu uważaj na głowę i gardło. Karty pokazują problemy, które mogą doprowadzić do dłuższej hospitalizacji. Nie lekceważ pierwszych objawów, w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

Lew

Miłość: Dobry czas dla Lwów które są w okresie remontu. Wasze plany uda się w pełni zrealizować. Dzięki temu partner będzie zadowolony ze wspólnie przeprowadzonych prac, które was zbliżą do siebie.

Praca: Idealny czas na odpoczynek. Ten tydzień to idealny okres na zajęcie się długo odkładanymi sprawami. Nie jest to dobry czas dla Lwów które poszukują lepszej pracy.

Finanse: Zły czas na pożyczanie pieniędzy. Spróbuj bez potrzeby ich nie inwestować, bo jesienią będziesz ich potrzebował. Nie widać możliwości wygranej w grze liczbowej, na którą czekasz od dłuższego czasu.

Zdrowie: W tym tygodniu uważaj na sprawy jelitowo-żołądkowe. Zweryfikuj swoją dietę. Nie doprowadź do stanu, w którym będziesz żałował, że w ogóle ją rozpocząłeś. Działaj z umiarem i rozwagą.

Panna

Miłość: Osoba która pojawi się w twoim otoczeniu troszkę tobą zakołuje, oczywiście pozytywnie. Najpierw sprawdź co ma dopowiedzenia, a dopiero potem oceniaj.

Praca: W tym tygodniu będziesz podejmował ważne decyzje i dostaniesz podwyżkę. Może nie będzie ona bardzo spektakularna, ale zasłużyłeś na nią już jakiś czas temu. Koniec tygodnia intensywny i twórczy.

Finanse: Bardzo dobry okres finansowy. Dostaniesz coś ekstra do wynagrodzenia. W tym tygodniu czekają cię także małe wydatki spowodowane twoimi najbliższymi. Nie przejmuj się, spokojnie dasz sobie radę.

Zdrowie: W tym tygodniu wykonaj wcześniej odkładane badania okulistyczne. Zwróć uwagę na swoje stopy i układ krążenia. Nie przeciążaj się. Jeśli zajdzie taka potrzeba idź na zwolnienie.

Waga

Miłość: Ile czułości i radości w sercu mają Wagi w tym tygodniu. Zaskakuj i bądź zaskakiwany. Kochaj i bądź kochany. Romantyczny wyjazd, dobra kolacja, wszystko co tylko jeszcze bardziej was do siebie zbliży.

Praca: Zbyt duża ilość zajęć i projektów doprowadzą do lekkiego zmęczenia. Nie panikuj, bez problemu sobie ze wszystkim poradzisz. Końcówka tygodnia spokojna.

Finanse: Dla Wag bardzo miłe zaskoczenie, uda się wygrać mniejszą kwotę w grze liczbowej. Oczywiście możesz powiedzieć, że to kropla w morzu ale i tak zadowolenie i satysfakcja sięgną zenitu.

Zdrowie: W tym tygodniu uważaj na zatoki, zawsze miałeś z nimi problemy, ale tym razem zmiana pogodowa doprowadzi do infekcji, która może położyć cię do łóżka. Przeziębienie musisz wyleżeć.

Skorpion

Miłość: W tym okresie zostaniesz poproszony przez partnera o wyrzeczenia, które nie są zgodne z twoim charakterem. Natomiast pamiętaj że w przyszłości będziesz mógł odwrócić sytuację.

Praca: W pracy sporo niepokoju, ponieważ zostaną wprowadzone decyzje, które zmienią obecną hierarchię w firmie. Ty akurat skorzystasz, inni niekoniecznie. Nie łącz pracy i emocji.

Finanse: W tym tygodniu zwróć szczególną uwagę na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji długofalowych. Nie przejmuj się jeśli nie wszystko uda ci się przewidzieć. Kup coś ładnego dla swojego partnera.

Zdrowie: W tym tygodniu postaw na poprawienie własnej kondycji fizycznej. Jeśli możesz idź na basen, pobiegaj lub urozmaić swoje codzienne posiłki. Zwróć uwagę na powtarzający się katar.

Strzelec

Miłość: Wspaniały okres na wspomnienia i na budowanie nowych życiowych celów. Zwróć uwagę na swoje plany i możliwości ich realizacji. Poświęć czas dla partnera. Idźcie do kina lub na spacer.

Praca: Praca nie zając, nie ucieknie, ale skoro Strzelcy lubią to co robią to w tym tygodniu będzie to idealnie dopełnienie do ich życia. Wcześniej rozpoczęte projekty zostaną zakończone pozytywnie.

Finanse: Miej oczy dookoła głowy by zauważyć szansę na dobre pieniądze. Nie szukaj na siłę tylko spójrz co zaproponuje ci los. Jeśli myślisz o remoncie możesz spokojnie go wykonać.

Zdrowie: W tym tygodniu zwróć uwagę na sprawy kostne. Jeśli uprawiasz sport prawa stopa może cię pobolewać. Rozmasuj ją i wygrzej. Jeśli będzie taka potrzeba udaj się do ortopedy.

Horoskop tygodniowy klasyczny 29.10 – 04.11.12 opracował Rosarius