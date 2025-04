Baran

Miłość: Nie czekajcie na miłość z zamkniętym sercem, bo możecie przegapić przygodę życia.

Praca: Lenistwo ani późne wstawanie nie są mile widziane przez szefa.

Finanse: Wciąż brakuje wam gotówki. Może pora pomyśleć jak to zmienić.

Zdrowie: Ruch na świeżym powietrzu pomoże wam uniknąć wizyty u lekarza.

Byk

Miłość: Drogi Byku, ten tydzień spędzisz marząc i śniąc o ukochanej osobie, która jest gdzieś daleko.

Praca: W pracy bez zmian, a wy poczujecie zmęczenie, wytrzymajcie jeszcze kilka dni a wasza praca będzie nagrodzona.

Finanse: Wielkich zmian w tej sferze nie będzie aż do końca maja.

Zdrowie: Uważajcie na krtań.

Bliźnięta

Miłość: Partner czuje się już zmęczony ciągłymi zmianami waszego nastroju.

Praca: Szef zauważy wasze rozdrażnienie.

Finanse: Brak gotówki może sprowokować kolejna kłótnię w domu, nie obwiniajcie siebie za wszystkie złe rzeczy.

Zdrowie: Spróbujcie znaleźć sposób by wzmocnić psychikę.

Rak

Miłość: Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe. Ktoś naprawdę się stara.

Praca: Nie narzekajcie na brak pracy, ponieważ już od połowy maja nie będziecie mieli ani chwili wolnej.

Finanse: Chwilowo trzeba będzie przejść na skromniejszy styl życia. To kolejny powód do refleksji nad swoim postępowaniem.

Zdrowie: Pora zając się aktywnie jakąś formą sportu.

Lew

Miłość: Wasz czar was nie opuszcza, więc i w tym tygodniu ciężko będzie się oprzeć lwom.

Praca: Czas najwyższy zmienić podejście do swoich obowiązków. Zacznijcie poważnie traktować waszą pracę.

Finanse: Bardzo dobry okres dla lwów inwestujących w rozwój biznesu. Teraz musi się udać.

Zdrowie: Kupcie karnet na basen, zaproś znajomych na spacer, tylko nie siedź w domu.

Panna

Miłość: Spróbujcie się wycofać z tej znajomości, to nie jest odpowiednia osoba dla was.

Praca: Tydzień pełen nowych obowiązków, które mogą was przerastać. Początkiem maja zaczniecie zbierać żniwa waszej ciężkiej pracy.

Finanse: Szykuje się mały kryzys finansowy, który może potrwać do polowy maja.

Zdrowie: Wasze kłopoty ze skórą, to wynik niezdrowej diety.

Waga

Miłość: Okaż wreszcie swoje uczucia. Ktoś czeka!

Praca: Wasze zaangażowanie jest godne podziwu, jednak nie zawsze podoba się innym.

Finanse: Nieplanowane zakupy mogą wplątać was w kłopoty finansowe.

Zdrowie: Możliwe bóle w okolicy wątroby i bezsenność.

Skorpion

Miłość: Partner coś ukrywa. Pora sprawdzić o co chodzi.

Praca: Ostatnio przypominacie żandarma a nie współpracownika.

Finanse: Więcej samokontroli i wszystko wróci do normy, ktoś bliski ma już dosyć waszego niekontrolowanego wydawania pieniędzy.

Zdrowie: Pora na odpoczynek, może warto już teraz pomyśleć o wakacjach.

Strzelec

Miłość: Nie rezygnujcie z okazji tylko dlatego, że czujecie wyrzuty sumienia.

Praca: Przepracowanie nie pomaga wam się skupić na wykonywanych obowiązkach. Mały relaks pomoże wrócić do sił.

Finanse: Ktoś zechce pozbawić was gotówki.

Zdrowie: Aktywny wypoczynek poprawi wasz humor.

Koziorożec

Miłość: Wsłuchaj się w potrzeby partnera. Od dawna próbuje wam coś powiedzieć.

Praca: Brakuje wam stałego zajęcia, ale to nie powód by obwiniać za to cały świat.

Finanse: Zwrot pożyczki lub niewielka wygrana na loterii.

Zdrowie: Możliwe urazy rąk.

Wodnik

Miłość: Nie brońcie się przed płcią przeciwną. Komplementy są szczere i nie powinny was dziwić.

Praca: Ktoś zaproponuje współpracę. To dobry okres na rozpoczęcie czegoś nowego.

Finanse: Pusty portfel ma to do siebie, że nie można bezsensownie wydawać gotówki.

Zdrowie: Możliwe przeziębienia.

Ryby

Miłość: Pomimo dzielącej was odległości uczucie jest coraz gorętsze, może to właśnie wasza „druga połówka”.

Praca: Pojawi się teraz okazja dobrego zarobku, związanego z wyjazdem.

Finanse: Ostatnio nie cieszy was nawet mała wygrana. Pora pomyśleć dlaczego tak się dzieje.

Zdrowie: Wieczorne popijanie wam nie służy. Łatwo popaść teraz w depresję.

Horoskop opracowała Margita