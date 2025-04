BaranMiłość: W stałych związkach mogą się teraz pojawić konflikty, sprzeczności interesów, radzę iść na kompromis. Samotnym gwiazdy niosą nowe doświadczenia, ale warto zaryzykować, tym razem może to być ta Druga Połowa.

Praca: W pracy szczególnie Panie Barany będą miały fory u szefa, czeka was awans i poprawa sytuacji finansowej. Poczujecie się dowartościowane i wreszcie docenione.

Finanse: Sprawom materialnym los będzie teraz sprzyjał, otworzy się wiele możliwości dodatkowego zarobku ale także weźcie pod rozwagę grę losową, szczęście będzie wam sprzyjać.

Zdrowie: Zależy teraz od umiejętności relaksowania się po dniach pełnych obowiązków. Warto się odprężyć na łonie natury, uważajcie jednak na słońce, aby nie przedawkować.

Byk

Miłość: W stałych związkach stanie teraz pod znakiem zapytania. Dotrą do waszych uszu jakieś plotki na temat partnera, co wzbudzi niepokój i niesłuszne podejrzenia. Samotni mogą liczyć na dobrą passę w uczuciach. Wakacyjne zauroczenie może się przerodzić w wielką miłość.

Praca: W interesach i pracy kieruj się teraz intuicją, ona podpowie najsłuszniejsze rozwiązania i podsunie ciekawe pomysły do realizacji. Dzięki sprzyjającej aurze, jaką emanujesz obecnie, zyskasz poparcie otoczenia.

Finanse: W finansach musisz uważać na popełnienie błędu, nie inwestuj teraz w niepewne interesy, możesz więcej stracić niż zyskać.

Zdrowie: Nie będzie teraz w żaden sposób zaprzątać Twojej uwagi. Ciesz się słońcem i letnią pogodą. Panie marzące o potomstwie mają obecnie sprzyjający czas na poczęcie zdrowego potomka.

Bliźnięta

Miłość: Zaczniesz teraz od partnera wymagać więcej, niż może Ci zaoferować. Nie przeholuj z okazywaniem niezadowolenia, druga strona też potrzebuje teraz więcej czułości i zrozumienia. Dla samotnych dobra passa na zakładanie własnego gniazda. Gwiazdy wróżą związek na całe życie.

Praca i finanse: W kwestiach zawodowych działaj ostrożnie i przemyśl każdy krok, masz bowiem tendencje do popełniania tych samych błędów. Wykorzystaj pojawiającą się szansę na nową pracę, przyniesie Ci ona duże zadowolenia i znaczną poprawę sfery finansowej.

Zdrowie: Teraz da znać o sobie zaparciami, wzdęciami jelit. Jedz więcej sezonowych owoców - truskawki, czereśnie znacznie poprawią perystaltykę jelit.

Rak

Miłość: Zamężnym i żonatym Rakom gwiazdy szykują romantyczne wieczory we dwoje. Ten tydzień niesie za sobą ożywienie w miłości, nawet tym, których związek nieco już przygasa. Samotnym sercom otwierają się bramy do nowego życia, pod warunkiem, że zamkniecie za sobą drzwi do przeszłości.

Praca i finanse: W sferze zawodowej i finansowej pojawią się problemy, które nie są zależne od was samych. Przez kobietę z bliskiego otoczenia możesz nie wyjechać na planowany urlop. Postaraj się jednak wykorzystać każdą wolną chwilę na wypoczynek.

Zdrowie: Uważaj teraz na swoje zdrowie i nie bagatelizuj nawet najdrobniejszych dolegliwości. Odżywiaj się zdrowo i unikaj posiłków w barach, pubach, grożą Ci zatrucia pokarmowe.

Lew

Miłość: Zamiast gromadzić pieniądze na koncie zafundujcie sobie krótki urlop tylko we dwoje. To ożywi wasze relacje i zapobiegnie rutynie. Lwy kroczące przez życie w samotności mogą liczyć teraz na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Osoba mijająca Cię codziennie wykaże swoje zainteresowanie Tobą i zaproponuje spotkanie.

Praca: Praca, która hamuje Twój rozwój osobisty teraz przestanie być ciężarem. Przed Tobą nowa propozycja warta zachodu. Masz doświadczenie, nie bój się więc nowych wyzwań.

Finanse: Teraz będą dość stabilne, kup sobie coś, czego nie kupiłeś Lwie ze zwyczajnej oszczędności. Zakup poprawi Ci humor i natchnie większym optymizmem wobec życia.

Zdrowie: Kondycja fizyczna teraz Cię nie opuści. Nabierzesz ochoty do zabaw i imprez towarzyskich, jednak uważaj i nie przesadzaj z alkoholem.

Panna

Miłość: W tym tygodniu będzie motywem przewodnim dla wszystkich Panien. W stałych związkach spokój i harmonia, a samotni teraz mogą „wygrać los na loterii”.

Praca: W sferze zawodowej powodzenie, pod warunkiem, ze posłuchasz rad osoby bardziej doświadczonej. Szef zaproponuje Ci ciekawy kurs doskonalący, warto z niego skorzystać inaczej możesz wiele stracić.

Finanse: W kwestiach finansów nie licz na kokosy, staraj się odłożyć trochę pieniędzy i pamiętaj o uregulowaniu zaległego rachunku.

Zdrowie: Choć pogoda dopisze i zaczniesz więcej czasu spędzać na łonie natury, to jednak uważaj, nie kładź się na zielonej trawie, wilgoć może sprawić, że zacznie Cię łamać w kościach, a rwa kulszowa, bóle stawów to niemiłe konsekwencje Twoich poczynań.

Waga

Miłość: W uczuciach aura nie będzie teraz należała do sprzyjających. Stałym związkom grożą rozstania na dłuższy okres czasu, oddalenie od partnera z przyczyn zawodowych. Dalekie podróże zagraniczne „za chlebem” odwrócą uwagę wielu Wag od spraw sercowych.

Praca: Wiadomości związane z wyjazdem do pracy niezbyt uszczęśliwią niektóre z Was. Pojawi się nagle wiele problemów, które trzeba będzie na spokojnie przedyskutować z najbliższymi. Pieniądze przeznaczone na urlop trzeba będzie po części wydać na zakup niezbędnych rzeczy na wyjazd.

Będziesz teraz obiektem zainteresowań lekarzy specjalistów. Jednak twojemu zdrowiu nic nie grozi. Badania profilaktyczne wypadną pozytywnie, jednak aby uniknąć problemów z gardłem nie jedz za dużo lodów.

Skorpion

Miłość Skorpionów będzie teraz poddana próbie. Starajcie się utrzymać rozsądek na wodzy tak samo jak swoje Ego. Pamiętajcie, że nie tylko wasze potrzeby są najważniejsze. Partnerowi może teraz brakować waszej czułości, bliskości. Samotne Skorpiony będą teraz grać pierwsze skrzypce w towarzystwie.

Praca: Brak poczucia równowagi emocjonalnej może zaważyć na dobre układy w pracy. Będziecie bardziej wybuchowi, skłonni do kłótni i zbyt głośnego wyrażania własnego zdania, co nie będzie sprzyjało dobrej atmosferze.

Finanse: W finansach nie będzie najgorzej. Pieniądze Cię kochają i będą teraz lgnęły do Twojej kieszeni. Na horyzoncie dobry interes, więc warto pomyśleć o inwestycji.

Zdrowie: Unikaj pootwieranych okien w samochodzie, przeciągów w mieszkaniu, grozi Ci zapalenie zatok.

Strzelec

Miłość niejedno ma imię. Dla Ciebie teraz będzie dość spora szansa na dokonanie wyboru - być razem czy odejść, choćby na krotki okres odpocząć od siebie, po to, żeby spróbować się odnaleźć od nowa. Samotne serca mogą liczyć na pomoc losu, ktoś dawno niewidziany teraz odezwie się.

Praca: W pracy dość spore zamieszanie, zmiany mogą Cię zaskoczyć niezbyt pozytywnie. Jednak będzie to impuls do szukania czegoś lepszego.

Finanse: Na finanse mimo wszystko nie będziesz narzekać. Fortuna Ci sprzyja, więc daj jej szanse i zagraj w lotka lub zdrapkę.

Zdrowie najbardziej teraz ucierpi z powodu wahań ciśnienia krwi. Jeśli chcesz je uregulować zacznij uprawiać systematycznie jogging, więcej jazdy na rowerze niż samochodem poprawi Twoją kondycje i dotleni serce.

Koziorożec

Miłość: Nie bój się okazać swojej drugiej połowie swoich słabości. Nie musisz robić wszystkiego sam. Poproś o pomoc partnera, a on chętnie Ci pomoże, daj mu szanse się wykazać. Samotne Koziorożce zainwestują teraz swoje uczucia w dość trwały i stabilny związek. Pohamujcie jednak swoja zaborczość.

Praca: W pracy czekają was teraz dobre układy, porozumienie i partnerstwo. Aura sprzyja spółkom, poszukiwaniu nowych rozwiązań na stare problemy. Jeśli jesteś szefem, daj też popracować innym, postaw teraz na współpracę z młodszym personelem.

Finanse nie będą złe, stać Cię będzie teraz na urlop, choć wcale nie będzie to zaplanowany wyskok w Polskę.

Zdrowie: Wypoczywaj, doładujesz „akumulatory” leżąc na ciepłym piasku.

Wodnik

Miłość: Niektórym Wodnikom letni czas sprzyjać będzie zakładaniu własnej rodziny. Przed wami wesela, przyjęcia ślubne, chrzciny. W stałych związkach nastąpi ożywienie uczuć, znajdziecie teraz więcej czasu dla siebie i dla swoich pociech.

Praca: Choć w pracy przybędzie obowiązków; nagłe zastępstwa za nieobecnych kolegów, braki kadrowe, to szef sowicie to wynagrodzi. Możesz liczyć na dodatkową premię.

Finanse pozwolą Ci zaplanować wyjazd, podróż poślubną, a dla stałych związków spędzenie urlopu w wymarzonym miejscu.

Zdrowie: Zabezpiecz się w leki antyalergiczne. Pora kwitnienia lip, a także niektórych traw może Ci dokuczyć katarem i łzawieniem oczu.

Ryby

Miłość: Poczujecie się teraz zmęczone po wytężonej pracy. Stracicie apetyt na miłosne uniesienia, co partner może poczytać sobie za lekceważenie jego osoby. Odłóżcie obowiązki, weźcie urlop i wyjedźcie z partnerem na krótkie wakacje nad morze. Samotne Ryby będą teraz jak rekiny polować z sukcesem na druga połówkę.

Praca: W pracy okres wytchnienia, choć tylko w lecie. Niebawem staniecie przed wyborami- wybierzecie jednak tę opcję wygodniejszą dla siebie.

Finanse nie będą spędzać Ci snu z powiek, twoja zapobiegliwość i oszczędność pozwolą Ci na zakup czegoś, o czym od dawna marzyłyście.

Zdrowie: Zimne stopy, kłopoty z krążeniem możesz podratować masując stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem soli. Zadbaj też o właściwe, wygodne obuwie.

Horoskop tygodniowy 29 czerwca - 5 lipca 2009 opracowała Wróżka Aisa Ris.