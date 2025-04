Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (28.01–3.02):

MIŁOŚĆ: Zwłaszcza ostatnie dni miesiąca mogą przynieść miłosne rozczarowania, tarcia i niezgodę, szczególnie w związkach trudnych. Jeśli nowe znajomości, to raczej przelotne i kruche.

ZDROWIE: Jeśli dawno nie robiłaś cytologii, pora umówić się na badanie.

PRACA: Zaufaj intuicji, możesz korzystnie zmienić pracę, awansować lub znaleźć nowe źródło dochodów.

MIŁOŚĆ: Trudno ci będzie poznać kogoś, kto spełni twoje oczekiwania. Mimo karnawału zabraknie okazji do spotkań. W stałych związkach wróci namiętność.

ZDROWIE: Odczujesz przypływ sił i energii.

PRACA: Gwiazdy namawiają cię do inwestycji, rozwoju firmy i obiecują przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: Nie podejrzewaj partnera o niewierność, twojemu związkowi nic nie grozi. Single nie mogą liczyć na atrakcje towarzyskie, za to nowe hobby zmieni zimowe wieczory w pełne pasji.

ZDROWIE: Doskonałe samopoczucie i kondycja godna pozazdroszczenia.

PRACA: Twojej pozycji w firmie nic nie grozi. Także w finansach możesz liczyć na dobrą passę.

MIŁOŚĆ: Ostatni tydzień miesiąca sprzyjać będzie sprawom twojego serca. W stałych związkach i rodzinach harmonia i dużo ciepła.

ZDROWIE: Dbaj o siebie, łatwo możesz się przeziębić.

PRACA: Doskonały czas na awans, bardzo korzystną zmianę pracy. W finansach przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: Będziesz robić wszystko, by zadowolić domowników, co może być powodem wielu niesnasek. Przemęczona, nikogo nie uszczęśliwisz.

ZDROWIE: Przyda ci się domowa gimnastyka - kręgosłup tego wymaga.

PRACA: Bardziej angażuj się w to, co robisz, nie bój się odpowiedzialności i trudnych spraw.

MIŁOŚĆ: Będziesz towarzyska, miła i zarazem odważna. Zapragniesz odbudować relacje z kimś, kogo dawno nie widziałaś, a o kim tęsknota nie pozwala ci zapomnieć.

ZDROWIE: Z każdym dniem przybywać ci będzie sił.

PRACA: Wszystko bez zmian. Bądź realistką w interesach i w żadnym razie nie ryzykuj.

MIŁOŚĆ: Pielęgnuj starannie nową znajomość, bo wkrótce okaże się, że jesteś zakochana i to z wzajemnością. W związkach nawet trudnych wyraźna poprawa, więcej tolerancji i czułości.

ZDROWIE: Zadbaj o siebie, zrób badania kontrolne.

PRACA: Łatwo znajdziesz możliwość zarobienia paru groszy ekstra. Niewykluczone ciekawe propozycje.

MIŁOŚĆ: Zyskasz pewność co do swojego związku, przekonasz się, że partner jest godny zaufania. Nowa miłość spełni nadzieje samotnych i przez to nieszczęśliwych osób. W rodzinie ważne wydarzenie.

ZDROWIE: Chroń zatoki i górne drogi oddechowe.

PRACA: Twojej pozycji w firmie nic nie grozi i nie musisz udowadniać swoich racji. Ostrożnie gospodaruj gotówką.

MIŁOŚĆ: Warto bardziej zaangażować się w sprawy rodzinne i więcej czasu poświęcić bliskim.

ZDROWIE: Mogą się odezwać stare dolegliwości.

PRACA: Odniesiesz zawodowy sukces lub awansujesz pod warunkiem, że zaczniesz o to zabiegać.

MIŁOŚĆ: W stałych parach dużo czułości i namiętność. W rodzinach spokój i harmonia. Singielki przekonają się, że miłość może kryć się tuż za rogiem.

ZDROWIE: Potrzebujesz witamin i mikroelementów.

PRACA: Doskonały czas na umocnienie pozycji lub awans. Wyraźna poprawa finansowa, premia, nagroda.

MIŁOŚĆ: Skupisz się na ważnych sprawach rodzinnych. Obowiązki rodzicielskie wymagać będą większej uwagi. Single ciągle mogą liczyć na łaskawość losu.

ZDROWIE: Będziesz tryskać wigorem i energią.

PRACA: Poradzisz sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. W finansach wreszcie ulga.

MIŁOŚĆ: W uczuciach gwiazdy sprzyjają teraz wszystkim Rybom, bez względu na wiek. Partnerowi zaimponujesz siłą charakteru.

ZDROWIE: Chroń się przed zimnem i infekcjami.

PRACA: Doskonała passa w finansach i interesach. Koło fortuny wyraźnie kręci się w twoją stronę.

