Baran

Miłość: Jeśli wciąż poszukujesz zrozumienia i szczerego uczucia to w tym tygodniu lepiej pozbądź się złudzeń. To nie jest jeszcze tydzień zakochanych.

Praca i finanse: Przestań narzekać, że nic ci się nie udaje, zacznij coś robić z samego narzekania nic nie będzie. Sukces naprawdę w zasięgu ręki ale trzeba wykazać inicjatywę. Masz pole do popisu!

Zdrowie: Apetyt ci dopisuje, jednak dużo nie znaczy zdrowo, wiec pomyśl, że wiosna już na horyzoncie i dieta będzie nawet wskazana.

Byk

Miłość: Sprawy twojego partnera staną się najważniejsze w tym okresie, tym samym zostaniesz doceniona i dawne przewinienia mogą pójść na jakiś czas w niepamięć. Dla samotnych okres karnawałowy będzie takim zastojowym i nic nowego raczej was nie spotka.

Praca i finanse: Poświąteczne wydatki nadszarpnęły wasz budżet wiec trzeba zacisnąć pasa a nawet pomyśleć o jakimś dodatkowym zajęciu. Nawet nie myśl do braniu kredytu, to nie jest wyjście!

Zdrowie: Mogą dopaść wiosenne infekcje, gardło nie jest twoją mocną stroną, uważaj na zimne napoje i wysokokaloryczne potrawy!

Bliźnięta

Miłość: Może cię dopaść melancholia, jeśli nie chcesz być dłużej sama to może daj szansę tej osobie co zawsze jest przy tobie. W przeciwnym razie jego zalety docenisz wtedy, gdy on zainteresuję się twoją koleżanką.

Praca i finanse: Może się okazać, że więcej wydajesz niż zarabiasz, zrób rachunek sumienia i czy na pewno potrzebujesz tej dodatkowej sukienki? W pracy w najbliższym okresie nie widać podwyżki, więc dysponuj tym co posiadasz!

Zdrowie: Dobra zabawa może być najlepszym lekiem na chandrę, uważaj jednak z trunkami, gdyż możliwy jest ból głowy na drugi dzień!

Rak

Miłość: Będziesz pełna energii zgodnie ze swoim żywiołem, jednak nie pokazują jej za często swojej drugiej połowie, gdyż może dojść do nieporozumień!

Praca i finanse: W pracy może spotkać cię uznanie, szczególnie co którzy pracują w usługach. Dobry okres na upomnienie się o swoje, więc nie bać się rozmowy z szefem. Tym razem powinno się udać.

Zdrowie: Dobry okres na odchudzenie albo przynajmniej pomyślenie o tym! Samochód zamień na dobry rower, na pewno lepiej się poczujesz.

Lew

Miłość: Spory z partnerem szybciej się zakończa jak przyznasz, że nie jesteś nieomylna. Zachwyt nad kolegą z pracy może być dużym niewypałem on akurat interesuje się kimś innym, możesz mieć kaca moralnego.

Praca i finanse: Tydzień stabilny finansowo, nie trzeba udowadniać, że robisz wszystko najlepiej, już zostałaś doceniona, wiec skup się tylko na powierzonych ci obowiązkach. Podwyżki w najbliższym czasie raczej nie będzie.

Zdrowie: Mogą wystąpić wiosenne palpitacje serca, wypij jakąś herbatkę uspokajającą i zwolnij tempo swojego życia!

Panna

Miłość: Jeżeli prawdziwa miłość jeszcze się nie pojawiła to dobry okres, że sama może zapukać do twych drzwi. Udany okres pod względem towarzyskim i emocjonalnym. W stałych układach przypływ uczuć.

Praca i finanse: Mogą pojawić się dochody z nowych źródeł. Twoja ambicja i pomysły w końcu zaowocują przypływem większej gotówki, dotyczy to tych co wcześniej zainwestowali. Jednak wolniej wydawaj pieniądze.

Zdrowie: Pomyśl o relaksie na łonie natury, uważaj też na nowalijki, czasami mogą przynieść więcej szkody niż korzyści zdrowotnych.

Waga

Miłość: Wolne wagi mogą poznać kogoś interesującego pod warunkiem, że go nie przeoczą! Tydzień pod znakiem wielu spotkań towarzyskich. Z partnerem dogadasz się w nawet w kwestii wcześniej was różniącej, twój dar przekonywania tym razem okaże się skuteczny i masz sukces!

Praca i finanse: Bardzo pracowity tydzień, nawet nie będziesz mieć czasu na myślenie o dodatkowym zajęciu, gdyż nadmiar obowiązków może przytłoczyć. Pod koniec tygodnia większe wydatki.

Zdrowie: Mogą pojawić się kłopoty gastryczne, więc trzeba uważać co się je. Niewykluczona porada u specjalisty.

Skorpion

Miłość: W uczuciach stabilizacja, to okres na podsumowanie wielu spraw, może pora właśnie już przestać myśleć o romansach i docenić partnera który ciągle jest przy tobie.

Praca i finanse: W pracy nie zabraknie ci siły przebicia jednak nie stawiaj wszystkiego na ostrzu noża. Negocjując na spokojnie masz duże szanse na osiągniecie sukcesu. Pieniądze zawsze będą przydatne.

Zdrowie: Na brak kondycji nie będziesz narzekać, jednak nie przeforsuj się i mierz siły na zamiary.

Strzelec

Miłość: Będzie trudno oprzeć się pokusie, jednak uważaj nie ma zbrodni doskonałych i jak druga osoba się dowie, trudno będzie to wytłumaczyć! Decyzja należy jak zawsze do ciebie, jednak przemyśl to! cena może być zbyt wysoka.

Praca i finanse: Szef może być zbyt wymagający i otrzymasz zamiast podwyżki więcej obowiązków. Zmiana pracy jednak nie wchodzi w rachubę, więc trzeba przeczekać ten trudniejszy okres.

Zdrowie: Energia będzie cię rozpierać, jednak możliwe są kłopoty kariologiczne, więc uważaj na nieprzewidziane emocje.

Koziorożec

Miłość: Spotka cię to co wcześniej nie brałaś pod uwagę a mianowicie niezobowiązujący flirt. Nie polec jednak jak ćma do ognia i licz się z tym że to ma od razu przewidziany koniec. W stałych relacjach może powiać nudą, jednak na chwilkę tylko.

Praca i finanse: Nie zabraknie ci pomysłów na nowe projekty, tym samym zaowocuje to podwyżką, wiec bardzo udany tydzień finansowo. Wydawaj jednak te pieniążki które masz na teraz.

Zdrowie: Postaw na zdrowy tryb życia, przypomnij sobie, że jest jeszcze gimnastyka to bardzo ci się przyda.

Wodnik

Miłość: Dla samotnych może być dużo okazji poznania nowych osób, trzeba mieć oczy szeroko otwarte bo może wśród nich być ten jedyny i wymarzony.

Praca i finanse: Postaraj się niczego nie odkładać na później, później i tak ty to zrobisz, im wcześniej wykonasz, więcej czasu dla siebie będzie. Żaden przypływ gotówki nie grozi w tym okresie.

Zdrowie: Dobry okres na zastosowanie diety, suplementy będą działały jak nigdy dotąd, więc tylko poczynić postanowienia!

Ryby

Miłość: Pora na głęboki oddech i odpocząć od emocji, wszystko przed tobą, tylko w uczuciach też wskazany odpoczynek. W stałych układach reaktywacja uczuć i nawet pomyślicie o planowaniu letniego wypoczynku.

Praca i finanse: Pieniążki rozchodzić się mogą w kosmicznym tempie, wiec rób listę zakupów i bez niej nie wychodź. Może pora pomyśleć o dodatkowym zajęciu, masz szanse znaleźć coś nowego.

Zdrowie: Do tytanów zdrowia to raczej nie należysz, więc uważaj na to co jesz i na infekcje, ciągle aktualne!

Horoskop opracowała Karo