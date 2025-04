Baran

Miłość: Czeka was niespodzianka. Ktoś dawno nie widziany pojawi się w waszym życiu.

Praca: Dużo obowiązków które sprawią, że będzie to bardzo nerwowy tydzień.

Finanse: Jakiś mały przypływ gotówki poprawi wasze samopoczucie.

Zdrowie: Żadnych niemiłych niespodzianek ani nie domagań.

Byk

Miłość: Więcej pokory, mniej narzekania i partner dostrzeże w was kogoś nowego.

Praca: Nowe wyzwania stoją przed wami w tym tygodniu. Dacie radę.

Finanse: Zwrot pożyczki lub nagły przypływ pieniędzy to będzie najmilsze wydarzenie w tym tygodniu.

Zdrowie: Uwaga na krtań!

Bliźnięta

Miłość: Wasze zmienne nastroje nie pomogą w odzyskaniu partnera lub zdobyciu nowego.

Praca: Dosłownie praca, praca i tylko praca.

Finanse: Uwaga na portfel, bo może zmienić właściciela.

Zdrowie: Więcej ruchu na świeżym powietrzu!

Rak

Miłość: Nie wszystko złoto co się świeci. Pamiętajcie o tym.

Praca: Czasami lepiej przemilczeć zachowanie podwładnych.

Finanse: Nie pożyczajcie pieniędzy i nie liczcie na kredyty.

Zdrowie: Bóle głowy mogą być początkiem poważniejszych dolegliwości.

Lew

Miłość: Czas na podjęcie ważnych decyzji w związku z partnerem.

Praca: Ktoś doceni to, że umiesz i robisz więcej niż pozostali. To początek dobrej passy.

Finanse: Bardzo dobry okres dla Lwów inwestujących w rozwój biznesu.

Zdrowie: Przed imprezą zaopatrzcie się w aspirynę.

Panna

Miłość: Ktoś wyjątkowy pojawi się nieoczekiwanie w Waszym sąsiedztwie.

Praca: Tydzień pełen pracy i możliwy awans.

Finanse: Uważajcie na wydatki. Niekontrolowane prowadzą do kłopotów.

Zdrowie: Zmęczenie da się we znaki. Pora na relaks przy dobrym filmie lub dobrej książce.

Waga

Miłość: Możliwy kryzys w uczuciach.

Praca: Dobre relacje z kolegami w pracy. Ktoś was bardzo lubi.

Finanse: Mały kryzys finansowy, to tylko chwilowe kłopoty. Więc nie zadręczajcie się nimi bez końca.

Zdrowie: Mniej alkoholu i więcej soków owocowych.

Skorpion

Miłość: Aktywne życie uczuciowe oraz miła niespodzianka pod koniec tygodnia.

Praca: Zaangażowanie w pracy pomoże wam odnieść sukces.

Finanse: Przypływ gotówki podreperuje wasz budżet.

Zdrowie: Pora na zajęcie się sobą. Dużo ruchu i wysiłku fizycznego dobrze wam zrobi.

Strzelec

Miłość: Czujność nie zawadzi. Partner nie jest szczery do końca. Samotne Strzelce czeka nowe uczucie.

Praca: Unikajcie kłótni w miejscu pracy.

Finanse: Możliwe oszustwa.

Zdrowie: Nie chwalcie się dobrym stanem zdrowia, bo to tylko pozory.

Koziorożec

Miłość: Romantyczna kolacja lub zaproszenie od dawno niewidzianego znajomego wprawią was w bajeczny nastrój.

Praca: Będziecie zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć.

Finanse: Nie narzekajcie na brak pieniędzy. Nie jest tak źle.

Zdrowie: Pomyślcie o odrobinie lenistwa która wam nie zaszkodzi.

Wodnik

Miłość: To jeszcze nie miłość. To chwilowe zauroczenie.

Praca: Brak motywacji do pracy spowoduje, że zaczniecie marzyć o wakacjach.

Finanse: Zbędne wydatki uszczuplą Twój portfel.

Zdrowie: Pora na wizytę u dentysty.

Ryby

Miłość: Partner was niemile zaskoczy, ale to jeszcze nie koniec świata.

Praca: Tylko systematyczność przynosi sukces!

Finanse: Nauczcie się oszczędzać.

Zdrowie: Więcej nabiału, a mniej używek.

Horoskop tygodniowy 28 maja - 3 czerwca 2012 opracowała Margita.