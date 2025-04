Barana

Rodzina, uczucia: Możesz otrzymać informacje, które dają Ci do myślenia. Uważaj na osoby z otoczenia udające przyjaciół, którymi w rzeczywistości nie są - mogą one utrudniać załatwianie spraw z zazdrości.

Praca i finanse: W zarządzaniu finansami kieruj się rozsądkiem, w tym tygodniu będzie stabilnie, pod warunkiem że będziesz uważać na nieprzemyślane wydatki.

Zdrowie: Miej na uwadze swoją przemianę materii, mogą bowiem pojawiać się zaburzenia w pracy jelit, staraj się utrzymywać dystans do problemów, nie denerwować się, wówczas będziesz w stanie tego uniknąć.

Reklama

Byk

Rodzina, uczucia: Czuwa nad Tobą szczęśliwa gwiazda. Czekają Cię miłe chwile w towarzystwie bliskich. Istnieje też szansa na poznanie kogoś, kto zawróci Ci w głowie na dłuższy czas.

Praca i finanse: W pracy możliwe uznanie i sukcesy, a ewentualne braki w finansach okażą się przejściowe. Los Ci sprzyja, bądź jednak cierpliwy, a wszystko ułoży się po Twojej myśli.

Zdrowie: Ostatnio za dużo wziąłeś na głowę, dlatego uważaj, by się nie przemęczyć. W czasie długiego weekendu postaraj się zadbać o odpoczynek, by zregenerować siły i naładować akumulatory.

Bliźnięta

Rodzina, uczucia: Przyjdzie czas na wspomnienia. W gronie najbliższych możesz przypominać sobie dawne miłości, piękne chwile z przeszłości. Postaraj się wykorzystać te wspomnienia pozytywnie i wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość.

Praca i finanse: Czeka Cię spotkanie z kimś, kto może mieć wpływ na Twoje sprawy. Bądź uważny na słowa, jest to bowiem człowiek, który będzie patrzył na Ciebie przez pryzmat swoich interesów. Pojawiające się kłopoty szybko jednak miną.

Zdrowie: Uważaj na układ ruchu, nie przemęczaj się, bo może dać Ci się we znaki kręgosłup albo bóle mięśniowe.

Rak

Rodzina, uczucia: Pilnuj się, by w związku, czy wśród bliskich nie grać roli sędziego, bo nie przyniesie to dobrych rezultatów. Postaraj się też zachować równowagę w dawaniu i braniu, wówczas Twoje relacje będą układać się pomyślnie.

Praca i finanse: Jasno obrane cele pozwolą Ci na realizację wszystkich projektów w pracy. Korzystaj z doświadczeń z przeszłości, ale tylko tych pozytywnych – pozwolą Ci one zyskać dobre finanse na początku czerwca.

Zdrowie: Nie przesadzaj z opalaniem, które tak bardzo lubisz. Gwiazdy zapowiadają bowiem możliwość chorób alergicznych spowodowanych działaniem promieni słonecznych.

Lew

Rodzina, uczucia: Czeka Cię nagroda za cierpliwość. Jeśli ostatnimi czasy Twój partner był zapracowany, teraz wreszcie uda się spędzić z nim weekend. Dobra komunikacja w rodzinie.

Praca i finanse: Możliwość podjęcia nowego wyzwania, zupełnie innych projektów, którymi wcześniej się nie zajmowałeś. Bądź odważny, energie Ci sprzyjają, dlatego podjęte ryzyko się opłaci.

Zdrowie: Zadbaj o swój układ odpornościowy. To, że lato nadchodzi wielkimi krokami wcale nie oznacza, że powinieneś zapominać o profilaktyce, którą ostatnio nieco zaniedbałeś.

Panna

Rodzina, uczucia: W Twoim otoczeniu jest przyjaciel, na którym możesz polegać. Pamiętaj, by w tym tygodniu wywiązać się ze wszystkich obietnic, jakie złożyłeś najbliższym, czy osobie, z którą jesteś w związku.

Praca i finanse: Uważaj z wydatkami, wstrzymaj się z zaciąganiem kredytów, dokonywaniem inwestycji, ponieważ niekorzystny układ planet może się przyczynić do dotkliwych strat finansowych.

Zdrowie: Jeśli coś Ci dolega, spróbuj obok leczenia środkami farmakologicznym włączyć także bioterapię i wszelkie niekonwencjonalne metody – okażą się dla Ciebie wyjątkowo skuteczne.

Waga

Rodzina, uczucia: Stabilizacja rodzina, która będzie zasługą realizacji planów i wzmocnienia poczucia własnej wartości. W tym tygodniu zajmij się bliżej rodziną, staraj się pogłębiać relacje z partnerem – gwiazdy naprawdę sprzyjają!

Praca i finanse: Jeśli chodzi Ci po głowie nowy pomysł, nie zwlekaj – zrealizuj go już teraz. W pracy towarzyszyć Ci będzie umiejętność obrony swojego punktu widzenia, a także może pojawić się perspektywa nowego źródła dochodu

Zdrowie: Przede wszystkim powinieneś zadbać o dobry sen, a także dbaj o ciepło fizyczne. Uważaj na lekkomyślność i zachowuj ostrożność nawet przy codziennych czynnościach, by nie spotkały Cię niespodziewane urazy.

Skorpion

Rodzina, uczucia: Ten tydzień może minąć niestety jako okres blokad w rozwoju miłości. Ciężko będzie o porozumienie, może Ci nawet towarzyszyć niechęć do kontaktów i spotkań. Przeczekaj ten okres.

Praca i finanse: Poczucie stabilizacji materialnej. Gwiazdy sprzyjają oszczędzaniu i gromadzeniu pieniędzy – być może przydadzą się one na planowany remont albo wyjazd wakacyjny?

Zdrowie: Miej pod kontrolą swoje ciśnienie i pracę serca. Pojawiające się bóle nóg mogą być przyczyną problemów z żyłami – dobrze by było skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.

Strzelec

Rodzina, uczucia: Dużo ruchu i zamieszania wokół Ciebie. Ktoś z rodziny przekaże Ci nowe informacje, które warto byś przemyślał i wyciągnął odpowiednie wnioski. W związku czeka Cię miła atmosfera podszyta romansem.

Praca i finanse: Szykuje się dodatkowy przypływ gotówki, rozmnożenie kapitału i wszelkiego rodzaju zyski wynikające z dobrze wykonanej pracy. Przyjmuj pochwały, ale też nie spoczywaj na laurach.

Zdrowie: Uważaj na infekcje górnych dróg oddechowych – czy to o podłożu alergicznym, czy wirusowym. Nie bagatelizuj pojawiających się symptomów, zwalczaj je od razu.

Koziorożec

Rodzina, uczucia: Ostatnio bywasz zbyt przewrażliwiony. Osoby z otoczenia mogą być przez Ciebie teraz zbyt surowo oceniane. Staraj się nie doszukiwać w ich zachowaniu kłamstw, czy podstępów i nie uprawiaj czarnowidztwa.

Praca i finanse: Mimo, że całkiem nieźle Ci się powodzi, mogą Cię nachodzić myśli o braku odczuwania poczucia spełnienia i samorealizacji. Może warto podczas długiego weekendu pomyśleć o otwarciu się na nowe wyzwania zawodowe?

Zdrowie: Miej na uwadze swój układ pokarmowy, zwłaszcza żołądek – postaraj się myśleć o tym, co jesz, by unikać wszelkiego rodzaju problemów trawiennych. Okres grillowy kusi, staraj się jednak zachowywać umiar.

Wodnika

Rodzina, uczucia: Zatroszcz się o odświeżenie swojego związku. Jeśli szukasz partnera lub partnerki – teraz jest na to korzystny okres. Możliwe otrzymanie zaproszenia na uroczystość rodzinną.

Praca i finanse: Zachowaj równowagę w wydawaniu pieniędzy, staraj się unikać rozrzutności. W pracy ktoś doceni Twoje umiejętności i kompetencje, będzie Ci towarzyszyć poczucie uznania, które przyniesie wiele satysfakcji.

Zdrowie: W tym tygodniu może chwilami brakować Ci energii. Odezwie się przepracowanie, dlatego odpocznij. Warto też wykonać profilaktyczne badania krwi, które już od dawna odkładasz.

Ryby

Rodzina, uczucia: W kontaktach z bliskimi mogą wystąpić różnice zdań. Warto zachować spokój i dystans, by mimo wrodzonej wrażliwości nie przejmować się zanadto przejściowymi nieporozumieniami. Przyjazna kobieta z otoczenia może udzielić Ci dobrej rady.

Praca i finanse: Sprawy zawodowe jak na huśtawce. Staraj się być ostrożnym, ponieważ popełnione w tym tygodniu błędy mogą Cię sporo kosztować. Pamiętaj też, by nie wydawać więcej pieniędzy niż masz, bo przypływy gotówki, jakich się spodziewasz, mogą być mniejsze niż zwykle.

Zdrowie: Ewentualne dolegliwości zdrowotne będą wynikać z niewłaściwej diety i siedzącego trybu życia. Postaraj się wykorzystać słoneczną pogodę do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Reklama

Horoskop opracował Krisso